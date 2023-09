Kiadták a figyelmeztetést: ezekben a megyékben várható zivatar, jégeső

Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország nagy részén nem várható kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség. Viszont szombaton délután, kora este az északkeleti tájakon már jobb eséllyel alakulhat ki zivatar, melyet intenzív csapadék (10-30 mm), erős, viharos széllökések (55-75 km/h), illetve apró szemű jég (< 2 cm) kísérhet. (A nyugati határszélre holnap is kis eséllyel besodródhat egy-egy cella.)

Mint írták, szombaton többnyire derült lesz az ég, elsősorban az északi részeken lehetnek felhős körzetek. Helyenként pára, köd is képződik. Csapadékgócok legfeljebb az északi határhoz sodródhatnak be, máshol nem várható. A délies légmozgás mérsékelt vagy gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 9 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos részeken ennél hűvösebb is lehet.

Forrás: OMSZ

Címlapkép: Getty Images