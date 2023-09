Erre költi pénzét a tehetős vidéki elit: mutatjuk, mivel világítják meg kertjüket, udvarukat

Hamarosan beköszönt az őszi idő, ezért érdemes átgondolni milyen fényekkel világítjuk meg kertünket, udvarunkat. A LED-es világítás nagyszerű választás lehet kertek, teraszok, erkélyek vagy bármilyen terület megvilágításához, hiszen amellett, hogy praktikusak még környezetbarát megoldást is jelentenek. Cikkünkben most annak jártunk utána, hogyan működik a LED-es lámpa, és miért lehet egész évben használható kültéri világítási megoldás.

A jól megvilágított háznak, kertnek, előkertnek vagy épp terasznak nemcsak esztétikai ereje van, de biztonságot is jelent. Annak érdekében, hogy a világítás ne terhelje a családi kasszát, érdemes az egyik legkönnyebben elérhető megújuló energiaforrásra, a Nap erejére támaszkodni. A napelemmel működő fényforrások a napfény energiáját hasznosítják, a napsugárzást villamos energiává alakítják át, sötétben pedig automatikusan bekapcsolnak.

Egy napelem működését befolyásolja egy terület napsütéses óráinak száma, avagy azon órák száma, amikor a földfelszín közvetlen napsugárzásnak van kitéve. A napsütéses órák száma az ország egyes területein másképp alakul.

A legtöbb, 2000 óra fölötti évi napsütés a déli, délkeleti országrészben jellemző, míg a legkevésbé napos területek az ország északi, északkeleti részében találhatók, 1800 óránál is kevesebb évi napfényösszeggel.

A mai fejlett technológiának köszönhetően azoknak sem kell aggódniuk, akik kevésbé napsütötte országrészen élnek, hiszen már a szórt fény is elegendő ahhoz, hogy a napelemes lámpák működésbe lépjenek.

A Praktiker szakemberei szerint a legpraktikusabb megoldást azok a napelemes LED-es fényforrások jelentik, amelyek szinte elnyűhetetlenek, nem áznak be, szinte sosem égnek ki, és akár napi 8-10 órát keresztül üzemképesek. Előnyeik között szerepel, hogy praktikusak, könnyen áthelyezhetők, a drágább típusok pedig számtalan extrát rejtenek (pl. mozgásérzékelős bekapcsolás, be- és kikapcsolás). Az olcsóbb típusok 1-1,5 LED-del világítanak, míg a drágábbakba ennél jóval magasabb LED van beépítve. A LED-dióda nemcsak fehér, de számtalan, zöld, sárga és váltakozó színben, valamint irányított fénnyel is kapható.

Nem árt tudni, hogy míg a LED-dióda nagyon hosszú életű, addig a napelem akkumulátora már nem ennyire strapabíró, nehezebben tűri az időjárás viszontagságait, a magas hőmérsékletet, a fagyot, az esőt, de az élettartama kitolható, ha cserélhető akkuval vásároljuk meg.

Mi a LED világítás előnye?

1. Rendkívül hosszú élettartam

Az Enhanced Outdoor Lighting cikke szerint egy LED izzó átlagos élettartama 50 000 óra. Ez 50-szerese egy régimódi izzólámpa átlagos élettartamának. Ez körülbelül hétszer akkora, mint egy fluoreszkáló világítótest élettartama. Képzelj el, mennyi pénzt takaríthatsz meg az évek során, ha LED-izzókra váltasz a kertben. Továbbá nem kell folyamatosan cserélni a kimerült izzókat, így időt és nyugalmat takaríthatunk meg.

2. Kiváló energiahatékonyság

Vannak, akik összezavarodnak, amikor a LED-lámpákhoz képest régimódi izzók csomagolását látják. A dobozban általában az izzó által felhasznált watt mennyiség szerepel, így azt a benyomást keltve, hogy a fénykibocsátást wattban mérik. Mivel a régimódi izzók általában sokkal nagyobb teljesítményre vannak besorolva, mint a LED izzók, úgy tűnhet, hogy sokkal fényesebbek is, mint LED-es társaik. A valóságban a fényt lumenek alapján mérik, amely egy általánosan elfogadott mérőszám a világítótestek fényerejének leírására. Egy hagyományos 100 W-os izzólámpa körülbelül 1600 lumen fényerőt termel. Ehhez folyamatosan 100 wattot fogyaszt. Ezt a modern energiahatékonysági szabványok pazarlásnak tekintik.

Összehasonlításképpen: egy modern LED izzó mindössze 11-12 W energiát használ ugyanannyi lumen létrehozásához. Ez az oka annak, hogy a LED-es világítás akár 70%-ot is megtakaríthat a kültéri világítás számláján.

3. Környezetbarát

Mivel a LED-lámpák sokkal tovább égnek, mint az izzólámpák vagy fluoreszkáló lámpák, sokkal kevesebb hulladékot termelnek. A LED-lámpák sokkal kevesebb áramot fogyasztanak, mint a régebbi alternatívák. A kevesebb villamos energia felhasználása sokkal kisebb mennyiségű nem megújuló erőforrás felhasználását jelenti. Jót tesz a földnek és a költségvetésnek is.

4. A legrosszabb időjárási körülmények között is működik

A hagyományos világítási lehetőségek nagyon érzékenyek a külső hőmérséklet változásaira, de a LED-es világítás minden időjárási viszonyok között egyenletes eredményt biztosít.

Napelemes dekorlámpák

Aki keresett már napelemes lámpát az otthonába, láthatta, hogy a kínálat minden igényt kielégít, ma már léteznek lobogó gyertyalángot imitáló fáklyák, világító kerti törpék és sziklák, óriásgömbök, virágok vagy épp a házszám megvilágítását szolgáló megoldások. Szúrhatjuk őket a földbe, felszerelhetjük az ereszre, az ablakra, a falra, a kerítésre, de elsüllyeszthetjük a fűszegélybe is. Az alapanyaguk lehet fém, műanyag vagy éppen bambusz.

De most nézzük meg az árakat!

A Praktiker weboldalán a kültéri LED világítás ára 14 990 - 46 990 Ft között vásárolható meg.

Az OBI webshopjában ezek a világítások 1499 - 32 990 forint között találhatók meg.

A Bauhaus online shopjában pedig a kicsi 645 forintos ledektől egészen a 65 990 forintos nagy, mozgásérzékelő lámpáig szintén sokféle megtalálható.

Címlapkép: Getty Images