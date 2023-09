A szakértők 5 spórolós tippje: eztán fillérekből megúszhatod a zöldséges kajákat

Közösségekhez is tartozhatunk, ahol magokat, palántákat, friss terméseket cserélgethetünk vagy éppen tippeket adhatunk egymásnak. Ez egy remek módja annak is, hogy fillérekért vagy akár teljesen ingyen jussunk mindehhez hozzá. Ám nem csak ez az egy módja van annak, hogy megszerezzük ezeket a kincseket - írta az Agrárszektor!

1. Tartsunk magkészletet

Ha van otthon kertünk, azon belül pedig zöldségeink, gyümölcseink, akkor érdemes megőrizni a magokat. Így pénzt takaríthatunk meg, ráadásul, ha megfelelően válogatjuk össze a magokat, minden évszakban lehet friss termésünk. A magokat egy tiszta, száraz edénybe gyűjtsük, majd kis papírtasakokban vagy borítékokban tárolhatjuk őket - írja a balconygardenweb.

2. Cserélgessünk másokkal

Az interneten keresztül akár másokkal is csereberélhetünk magokat, így akár újabb fajtákat is termeszthetünk ráadásul teljesen ingyen. A közösségi oldalakon pedig számos kertészeti csoport is található, melyek segítségével mehet az adok-veszek a magokkal, termésekkel vagy a palántákkal, arról nem beszélve, hogy így egy közösséghez is tartozhatunk, ahol más, hasznos tippeket is elleshetünk vagy épp adhatunk. Ha a helyzet úgy adódik, akkor akár kifejlett növényeket is adhatunk egymásnak, ezzel is bővítve a saját és mások palettáját.

3. Tartsuk meg kedvenc gyümölcseink, zöldségeink magjait

Vannak olyan zöldségek, gyümölcsök, melyek magjait pillanatok alatt kiszedhetjük és elraktározhatjuk. Ilyen például a tök, cukkini és szinte minden tökféle, uborka, paprika, dinnye és a paradicsom is. Lehetőleg mindig érett terméseket válasszunk, ha ki szeretnénk nyerni a magokat.

4. Szerezzünk dugványokat közösségi kertekből

A dugványozás is egy remek módja a termesztésnek, viszont, ha nem szeretnénk rá sokat költeni, a már említett közösségekben érdemes lehet szétnézni, cserélgetni. Így megint csak ingyen juthatunk hozzá, mi pedig tudunk mást, például magokat adni cserébe.

Rengeteg csoport létezik a közösségi médiában, ahol vásárolhatunk és adhatunk el dolgokat. Ez a növények esetében sincsen másként. Ha nem tudunk vagy épp nem szeretnénk cserélni, akkor vásárolni is tudunk ezekben a csoportokban. Ugyan nincsen ingyen, de még így is jóval olcsóbban hozzájuthatunk egy-egy kiszemelt palántához, maghoz, dugványhoz, terméshez, mint a boltokban.

5. Menjünk a „vadonba”

Termeszteni nemcsak a kertekben lehet, a természet lágy öle is tökéletes lehet erre a célra, és arra is, hogy gyűjtögessünk egy kicsit. Persze, nem védett vagy magánterületen, erre nagyon figyeljünk! Ha megbizonyosodtunk róla, hogy szabad területen vagyunk akkor kezdődhet is a szüret, de tartsuk szem előtt azt is, hogy semmiképpen se védett növényt gyűjtsünk be! De például, ha csalánt, parlagfüvet vagy ezekhez hasonló növényt szeretnénk leszedni, azt megtehetjük.

