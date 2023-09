Ingyen teremnek ezek a növények: teájuk recept a hosszú életre, mégsem ismerjük őket

A víz után a második legnagyobb mennyiségben fogyasztott ital a tea. A magyarok leginkább az őszi, téli hónapokban fogyasztják, pedig a rendszeres teázás hozzájárul a napi folyadékbevitelhez, emellett számos pozitív hatással bír. Van néhány olyan, elsőre haszontalannak hitt gyógynövény, amiért a boltban rengeteget kifizetünk, pedig a réten, mezőn, de akár a kertünkben is összegyűjthetnénk, ezeket a jótékony hatású virágokat, "füveket". Ilyen a bíbor kasvirág és a mezei katáng is.

Beköszöntött az ősz, ezzek pedig eljött a teázás időszaka. Ugyanis ilyenkor még azoknak is jólesik néhány csészével a meleg italból, akik egyébként nem mindennapos teafogyasztókk. Viszont örülhetnek a teázókról szóló kutatás eredményeinek azok, akik a teázást az élet egyik örömének tartják, és napi rendszerességgel hódolnak a teaivás szertartásának - írja a The Guardian. A UK Biobank adatain alapuló kutatás szerint azoknál, akik naponta két vagy több csésze fekete teát isznak, alacsonyabb a halálozás kockázata, mint a nem teázó embereknél. A vizsgálatban résztvevőket több mint egy évtizeden át követték nyomon.

A napi két vagy több csésze teát fogyasztóknál 13 százalékkal alacsonyabb volt a halálozás kockázata, mint azoknál, akik nem teáznak.

Az Annals of Internal Medicine című szaklapban közzétett eredmények szerint az eredmény ugyanaz volt, függetlenül attól, hogy az illető tejet vagy cukrot adott-e a teához, vagy hogy milyen hőmérsékleten fogyasztotta az italt. Az eredmények a koffein anyagcseréjének sebességét befolyásoló genetikai tényezőktől is függetlenek voltak.

A National Institutes of Health kutatói a UK Biobank adatait használták fel, amelyben félmillió, 40 és 69 év közötti férfi és nő 85%-a számolt be arról, hogy rendszeresen fogyasztott teát. Közülük 89% mondta, hogy fekete teát iszik.

A magyar lakosság 44%-a minden nap iszik legalább egy csésze teát

A KSH adatai szerint az évi átlagos teafogyasztás 18,6 dkg/fő volt az 1980–2019-es időszakban Magyarországon. A hazai teafogyasztás éven belüli eloszlása nem egyenletes: elsősorban a téli félévben iszunk belőle többet, amikor hidegebb az idő. A legtöbb háztartásban megtalálható alap termékről van szó: tízből nyolc család rendszeresen vásárol teát.

A tea kedvező az emberi egészség számára, mivel igen magas az antioxidáns tartalma (különösen a zöld- és fehér teának), továbbá fertőtlenítő, stresszoldó hatású, könnyíti az emésztést és jótékonyan hat a csontképződésre. Ugyanakkor agyserkentő is.

Érdemes tehát azoknak is rászokniuk a teázására, akik egyébként eddig nem voltak nagy teafogyasztók. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor, ősszel a gyógyteáknak is eljön a szezonja, és számos olyan kerti növényünk van, amelyet akár teakánt is érdemes elfogyasztanunk. Ilyen például a fenyő és a fenyőrügy, aminek összeszedtük a pozitív hatásait és az elkészítési, fogyasztási módjait.

Magyarország gazdag gyógynövényekben

A magyar gyógynövények iránt nagy a kereslet, az ágazatban jelentős a fejlődési potenciál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács szerint.

Jelenleg mintegy 30 ezer hektáron termelnek gyógy- és aromanövényt Magyarországon. Míg 2015-ben közel 14 ezer tonna volt hazánk exportja, 2022-ben csak 7000 tonna volt a kivitel, az import pedig közel kétszerese volt az exportnak. Az ágazatban komoly potenciál rejlik, ugyanis alapvetően nem szorulna exportra hazánk, önellátó lehetne gyógynövényekből

- közölte a NAK.

A gyógynövénygyűjtés és -termesztés, elsődleges feldolgozás termelési értéke évente mintegy 15-17 milliárd, az elsődleges feldolgozás nettó árbevétele 20-29 milliárd forint. A gyógy-, aroma- és fűszernövényeket tartalmazó termékek összes piaci forgalma 60-70 milliárd, a teljes szektor becsült nettó kibocsátása 100-120 milliárd forint.

A NAK szoros együttműködésben tevékenykedik a GYSZT-vel, nyolc éve működik a kamarán belül a gyógynövény alosztály. Közös kezdeményezés nyomán bizonyos – zöldségnövényként is számontartott – fűszernövények is részesülhetnek már termeléshez kötött támogatásban.

Hazánkban 120-130 növényfaj gyűjthető, ezek közül mintegy 70-80 faj az, amit rendszeresen begyűjtenek. A gyűjtés az elmúlt évtizedekben visszaszorult, így akár otthon is megpróbálkozhatunk ezeknek a növényeknek a célzott termesztésével.

Gyógynövényteák az őszi megfázás ellen

A gyógynövények kiváló ismerőjeként Gyuri bácsi sokaknak segített már élete során teáival. Születésnapja alkalmából a téli teájukat ajánlja most mindenkinek, aminek a neve csalóka lehet, hisz nemcsak télen ajánlott a fogyasztása, de a hűvösebb napokban bármikor jólesik elkortyolgatni a gyógyfüvekből álló, testet-lelket felmelegítő főzetet.

Megfázásra, immunerősítésre: bíbor kasvirág

A bíbor kasvirág, vagy ahogy sokan ismerik, Echinacea purpurea 2020-ban az év gyógynövénye volt, és egyike a legjobb immunstimuláns hatású gyógynövényeinknek. Hatását az immunsejtek aktiválásán keresztül éri el. A növényből készült termékeket elsősorban a téli megfázásos megbetegedések megelőzésére és gyógyítására, az influenza, a felső légúti betegségek kezelésére használhatjuk, így most különösen ajánlott a fogyasztása leginkább szirup formájában, mivel hatóanyagainak egy része hőre érzékeny, ráadásul vízben szinte egyáltalán nem oldódik, ezért tea formájában nem fejti ki hatását, de gyökeréből készíthetünk alkoholos kivonatot, és naponta 2-3 alkalommal vízbe csepegtetve fogyaszthatjuk ezt a tinktúrát.

Tinktúra:

0,5 liter pálinka (minimum 40 %-os)

25 gramm bíbor kasvirág,

10 gramm medvehagymalevél,

1 kisebb fej vöröshagyma,

4 gerezd fokhagyma,

Elkészítés:

A hagymát és a fokhagymát apróra vágva összekeverjük a gyógynövényekkel, pálinkában áztatjuk 14 napon át, majd leszűrjük, és hűvös helyen tároljuk a kivonatot. Erőteljes ízét mézzel finomíthatjuk. Fogyasztása naponta három alkalommal javasolt, csepegtessünk 20 cseppet 1 dl vízbe minden alkalommal.

Úton-útfélen terem a karcsúság titkos összetevője: mezei katáng

A csökkentett kalóriabevitel és az alacsony testsúly a várható élettartamot is növeli, vagyis bármily furcsán hangzik: együnk kevesebbet, hogy tovább élhessünk. A mezei katángból készített teakeverék savcsökkentő hatásánál fogva mérsékli az étvágyat, lassítja a táplálékfelszívódást, ezáltal pedig fogyasztó hatással bír.

Kiváló máj- és veseméregtelenítő hatása miatt a mezei katángot főként a máj és a vese működési zavarainak kezelésére ajánlják. Elősegíti az epekiválasztást és hatékony bizonyos emésztési zavarok ('felfúvódás, böfögés, bélrenyheség, bélgázképződés') tüneteinek kezelésében. Kiegészítő kezelésként a köszvény és különböző bőrbetegségek esetén alkalmazzák. A mezei katángnak még tartós kezelés esetén sincs mérgező hatása. Hűvös helyen hetekig is tárolható, bár C–vitamin‑tartalma elvész.

Gyógyhatásai

Gyógyhatása a virágnak, a levélnek és a gyökérnek egyaránt van. A gyökér igen sok inulint tartalmaz, emiatt hatásosan csökkenti a vércukor szintjét, a diabétesz során fellépő szomjúságérzetet és a izzadást, valamint csökkenti a nagymértékű vizeletürítést. Ez az oka, hogy a cukorbetegek által jól ismert Diabess-Györgytea egyik alkotóeleme.

Reumára, köszvényre, ízületi betegségekre is használjuk a teáját. A katángkóró májat, vesét, lépet tisztít, az epehólyag tökéletes kiürítését segíti elő, leválasztja a vizet, étvágygerjesztő, sárgaság ellen jó hatású. Elősegíti a bélműködést, nem engedi, hogy az elfogyasztott étel mind felszívódjon és lerakódjon a szervezetünkben. Ebből eredően a fogyasztóteák egyik alkotóeleme. Kisebb méretű epekő oldására is alkalmas lehet.

Felhasználása belsőleg

Gyógyteát 2-3 perces főzéssel készítünk belőle. Lehetőleg ízesítés nélkül fogyassza. A máj és az epehólyag működésének elősegítésére kúraszerűen alkalmazzuk. Egy hétig minden reggel éhgyomorra igyunk meg egy csésze teát belőle. A második héten minden másnap, a harmadik héten háromnaponként igyunk belőle reggel egy csésze teát. Ezt a kúrát egy évben kétszer elegendő elvégezni.

Vízhajtásra reggel kell egy csésze teát meginni két-három napig. A lép tisztítására egy héten két alkalommal igyanak meg egy-egy csésze teát a nap bármely szakában. Étvágygerjesztésre napi két csésze teát javaslok, reggel és délben étkezés előtt. Fogyasztó teának egy rész mezei katáng, egy rész veronika, és egy fél rész fehér árvacsalán (virág, levél) keverékét javaslom. Este 3 dl vízzel egy teáskanál keveréket egy percig főzzük, pótoljuk az elfőtt vizet, és minden étkezés előtt egy decit megiszunk belőle. Minden nap kell inni, korlátlan ideig fogyasztható.

Epekő oldásnál óvatosan járjunk el, mert ha elindul a nagyobb epekő, azonnali műtétre van szükség. Napi fél adaggal kezdjék (csapott teáskanál teafű, 2,5 dl vízben főzni 2-3 percig, leszűrni, langyosan inni, különben igen keserű) egy hétig. Ha érzik, hogy jó, akkor igyanak teljes adagot (ugyanez csapott evőkanál teafűvel). Ha érzik, hogy igen-igen jó, akkor emelhetik napi 2, max. 3 csészére az adagot. Reggel igyák éhgyomorra az egyiket, főétkezés után a másikat.

Hashajtó szirup: félliternyi nyers levet préselünk friss növényből, hozzáadunk fél kg cukrot. Forralás nélkül melegítjük lassú tűzön, míg szirup sűrűségűre nem válik. Napi 2-4 teáskanállal iszunk belőle reggel éhgyomorra. Gyermekeknek is adható.

Tea elkészítése:

3 dl vízzel forraljunk fel egy teáskanál teafüvet vagy 5-6 virágot, és egy percig főzzük, majd 15 perc után szűrjük le. Ne használjunk fémszűrőt.

