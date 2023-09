Elárasztotta a piacokat az ősz slágergyümölcse: itt bagóért juthatsz a vitaminbombához

Dubóczky Krisztina 2023.09.27. 14:14 Megosztom

A körte az ősz egyik nagy kedvence, mert amellett, hogy az egyik legjobban tárolható gyümölcsünk az alma mellett, igazi vitaminbomba, ami a téli hónapokban is élvezhető, lévén szó utóérő gyümölcsről. Magyarországon évek óta csökken a termőterülete, a klímaváltozás okozta tavaszi fagy pedig 4-5 éve folyamatosan csökkentette a termésmennyiséget. Idén közepes termést várhatunk, a piacokon nem lesz olcsó a körte, de a szedd magad akciókvan most is olcsóbban juthatunk hozzá a szezon slágeréhez.

Európa körtetermése változatos képet mutat A Világ Alma és Körte Szövetségének (WAPA) adatai szerint az Európai Unióban (beleértve az Egyesült Királyságot is) 2,07 millió tonna körte termett 2022-ben, ami 20 százalékkal múlta felül a 2021. évi rekordalacsony termést. Olaszországban a körtekibocsátás 135 százalékkal 474 ezer tonnára, Belgiumban 3 százalékkal 366 ezer tonnára, Hollandiában 8 százalékkal 368 ezer tonnára nőtt 2022-ben az előző évihez képest. Franciaország mezőgazdasági minisztériumának (Agreste) prognózisa szerint a francia körtetermés 144 ezer tonna körül alakult, ami 121 százalékkal több a 2021. évi fagykáros termésnél. Ugyanakkor csökkent a körte termése Spanyolországban (17 százalékkal 256 ezer tonnára) és Portugáliában (26 százalékkal 167 ezer tonnára). A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előrejelzése szerint Németországban 36,3 ezer tonna (–2 százalék) körte termett 2022-ben. Az Európai Bizottság adatai szerint 2022 decemberében az egy évvel korábbinál alacsonyabb volt a körte ára Belgiumban (–29 százalék, 47 eurócent/kilogramm) és Olaszországban (–19 százalék, 1,55 euró/kilogramm). A WAPA szerint 2022. december 1-jén az Európai Unió tagállamainak raktáraiban 721,7 ezer tonna körte volt készleten, ami 10,1 százalékkal több az egy évvel korábbi mennyiségnél. A teljes európai raktárkészlet 32 százalékával (233 ezer tonna) Hollandia rendelkezett, a második legnagyobb készletet (221 ezer tonna) Belgium tudhatta magáénak. A készletezett fajták között a Conference dominanciája (511,4 ezer tonna) jellemző, amelyből a 2021. évinél 4,6 százalékkal kevesebb volt raktáron. A második legnagyobb készletet a Fétel apát (73,3 ezer tonna, +296 százalék) adta. Magyarországon közepes lett idén a körtetermés A KSH adatai szerint Magyarországon 2021-ben 7 százalékkal több, 21,7 ezer tonna körtét takarítottak be, a WAPA adatai szerint 4 százalékkal nőtt a termés 2022-ben. A KSH adatai szerint Magyarország 6,29 ezer tonna friss körtét importált (elsősorban Hollandiából) 2022. január–október között, mely 17 százalékkal haladta meg a 2021 azonos időszakában behozott mennyiséget. A friss körte kivitele 760 százalékkal 690 tonnára nőtt ugyanekkor. Javában tart a körteszezon, az ősz egyik kedvenc gyümölcsét egészen október végéig szedik a hazai ültetvényeken. Hazánkban közel 2000 hektáron termelnek körtét, köztük számos tájfajtát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint az idén a tavalyi aszályos évnél jobb, de a közepes szintet el nem érő termésre számítanak a gazdák. Az éves átlagtermés mintegy 20-25 ezer tonnára tehető, amely nagyrészt kielégíti a hazai fogyasztási igényt. Az import választékbővítési céllal érkezik az áruházakba, évente mintegy 5 000-6 000 tonna mennyiségben. Az idei évre vonatkozó termésbecslési adatok még nem állnak rendelkezésre, azt azonban már látni lehet, hogy az idén az előző évinél nagyobb hozamokban bízhatnak a gazdák, a termés mennyisége azonban a közepes szintet így sem éri majd el. Ennek egyik oka a dél-dunántúli termőtájakat ért áprilisi fagykár, másik oka pedig az ültetvények öregedése, kondícióvesztése. Az egyes termőtájakon hagyományos helyi körtefajtákat is termesztenek, amelyek az adott termőhelyhez alkalmazkodott, helyben kialakult fajták. Főleg házikertben, szórványgyümölcsösökben találhatók. Az államilag elismert hazai fajták köztermesztésben is szerepelnek, de a környezeti igényük miatt egy-egy tájra jellemző termesztésük. Így például a Csengőkörte, a Gyöngykörte a Dél-Alföldre jellemző, a Fehérvári körtét és a Köcsög köretét Dél- és Közép-Dunántúlon termesztik, a Kétszertermő körte, a Tüskéskörte és a Sózó körte a Nyugat-Dunántúlra jellemző, a Maróti téli a Dunakanyar fajtája. Ilyen árakat találunk idén a piacokon Hazánkban 1865 hektáron foglalkoznak körtetermesztéssel a gazdálkodók. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található a legtöbb ültetvény, mintegy 505 hektárra tehető a termőterület nagysága, Borsod-Abaúj-Zemplén 412 hektáron, Heves vármegyében 198 hektáron Zalában pedig 165 hektáron foglalkoznak körtetermesztéssel a gazdálkodók. A termőterület sajnos az elmúlt években folyamatosan csökken. Az AKI PÁIR friss adatai szerint az idei termésű körte ára a vidéki fogyasztói piacokon a 38. héten 800 forint Debrecenben és Szegeden, a nagybani piacokon pedig a termelői ár fajtától függően 500 és 650 forint között mozog. Ezért fogyasszunk minél többet belőle A finom, édes, egyedi ízű gyümölcs ősszel és télen is könnyen beszerezhető, tárolható, mégsem olyan kedvelt, mint az alma. Holott a körte számos ásványi anyagot – káliumot, kalciumot, nátriumot, foszfort, magnéziumot, vasat, bórt, fluort, cinket, rezet, mangánt, szelént –, valamint vitaminokat (A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, J) is tartalmaz. Összetétele miatt számos betegség megelőzésében természetes módon segíthet. A körte megsínylette a fagyot: ennyiért vehetjük meg a kistermelőktől Szedd magad akciókban A körte termesztése nem egyszerű feladat, környezeti igényeit csak hazánk bizonyos területein tudjuk kielégíteni. A megfelelő légköri páratartalom fenntartása nélkülözhetetlen, főként az árutermesztésre alkalmas őszi és a téli körtefajták termesztésekor. Éppen ezért az ország nyugat-dunántúli része (Somogy, Vas és Zala vármegyék) alkalmasak a körte termesztésére. Nem véletlenül ezeken a területeken alakultak ki az üzemi körteültetvények. Ugyanakkor az elmúlt öt évben a körtetermés megsínylette a hektikus időjárást, a klímaváltozás hatását mára már mindenki a saját bőrén érzi, a kistermelők pedig ki vannak szolgáltatva a tavasz szeszélyeinek. Amikor májusban pár napra beüt egy mínusz 8-10 Celsius fok körüli fagy, az ellen tehetelenek vagyunk. Idén picit jobb lett a helyzet, valamivel több termés lett, mint tavaly, bár idén is bekapta a fagyot a körte, viszont az elvárhatónál, amivel 6-8 éve még bátran számolhattunk, annak mindössze a fele nagyjából csak a mostani körtetermés. Kis területen van körténk, egy hektáron, az őszi gyümölcsök közül almánk van sok, ezeket együtt is lehet nálunk szedni, a szedd magad keretében a körte kilója 450 forint, az almáé pedig 350 forint. Lassan hozzá kell szoknunk, hogy az anomália lesz a normális. A márciusi fagyokra voltunk felkészülve, Magyarországon az volt a megszokott még egy évtizede, de újabban májusban jönnek menetrendszerűen a fagyok, ami rendesen odavág a gyümölcsöknek. Azt tapasztaljuk, hogy ki vannak éhezve az emberek a gyümölcsre, mert idén sok fajtából lett jóval kevesebb a vártnál, az őszibarackszezon nálunk mindössze két-három napig tartott, annyi idő alatt elfogyott az összes termés. A körte szedd magad is gyorsan le fog menni, úgy számolunk, talán az alma tart majd ki október végéig - mondta el kérdésünkre egy neve elhallgatását kérő Pest megyei őstermelő. Zalaegerszegen, egy másik, általunk megkérdezett termelőnél idén még több kárt okozott az időjárás, a fagyok mellett gombás megbetegedések is felütötték a fejüket egyes gyümölcsfáknál. A körtét nagy fagykár érte nálunk idén, a tavalyihoz képest sokkal rosszabb lett a termés, úgy az egynegyede összességében. De van olyan körtefajta, amelyből nagyjából 5 százaléknyi termett csak, a 200 fán jó, ha lesz 100 kilogramm gyümölcs. Nálunk csak vedd magad van, ami kapható, annak a minősége viszont jó, 500 forintért értékesítjük a körtét - mondta el Bognár Tibor kistermelő. 