Ezt minden kutyás, cicás gazdinak tudnia kell: kedvencük élete a tét, egy vagyon lehet a kezelés!

Szeptember 29. a szív világnapja, és bár elsősorban az emberekkel kapcsolatban foglalkozunk a szívvel és problémáival, jó, ha tudjuk, hogy bizony kedvenceink életét is komolyan veszélyeztethetik a különféle szívbetegségek. Ezért mindennél fontosabb az, hogy ezekkel tisztában legyünk, és megelőzzük a bajt, amíg lehet.

A kutyák szíve csak kis mértékben tér el az emberi szívtől. Egy egészséges, felnőtt kutya szíve körülbelül 80-130 alkalommal ver percenként, azonban kedvenceinknél is megeshet, hogy szívük kiesik a ritmusból. És ahogy az embernél, náluk is előfordulhatnak veleszületett szívrendellenességek, de ki is alakulhatnak fertőzés vagy helytelen életmód hatására - ez utóbbi ugyan egyelőre talán kevésbé jellemző, mint az embereknél, de foglalkozni kell vele, mert egyre gyakrabban találkoznak a túlsúly és egyéb civilizásiós nyavalyák miatti megbetegedésekkel az állatorvosi rendelőkben is.

A kutya szívbetegség jelei, tünetei

A rendszeres állatorvosi kontrollvizsgálatok alkalmával az állatorvos mindig figyeli a gyanús szívzörejeket, és ha időben felismerik, sok szívbetegség jól kezelhető a kutyáknál. Ha az alábbi tünetek valamelyikét produkálja az állat, vagy akár közülük többet is mutat, feltétlenül keressük fel az állatorvost:

légszomj

szapora légzés

köhögés

ájulás

kékülő nyálkahártyák

általános gyengeség (teljesítmény csökkenése)

A veleszületett kutya szívbetegség jelei gyakran már kölyökkorban felismerhetőek, bár számos egyéb esetben csak későbbi életszakaszban, előrehaladottabb stádiumban mutatkoznak tünetek. Az emberekhez hasonlóan itt is érvényes, hogy a túlsúly megterheli a szívet – a mozgás és a kiegyensúlyozott étrend kombinációja pedig nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kutya szíve idős korában is egészséges legyen.

Az állatoknál is előfordul ma már szinte minden olyan betegség, ami az embernél, civilizációs betegségnek is szoktuk nevezni ezeket. Megkülönböztetjük a veleszületett és a szerzett betegségeket, előbbiek ellen a leginkább úgy védekezhetnek a gazdik, hogy megbízható tenyésztőktől vásárolnak kutyust, akiknek a szüleit szűrték akár a szívbetegségekre is. A szerezhető szívbetegségeknél pedig, amilyen például a szívférgesség, nagyon fontos az időbeni felismerés, ha már megesett a baj, de jó, ha tudják a gazdik, hogy ilyenkor, a szívférgesség napja körül a legtöbb állatorvosi rendelőben ingyen vagy kedvezményesen végeznek a kutyusokon szívféregtesztet. Ennek az elvégeztetését nagyon tudom ajánlani minden felelős gazdinak, mert egyre több megtegedéssel találkozunk, és sokan még mindig nem tudják, hogy egyszerűen, egy tabletta bevételével megelőzhető lenne a baj, és elkerülhetnék a sok aggodalmat, valamint az állatorvosi költségeket

- mondta el kérdésünkre az állatorvos.

Szerzett szívelégtelenségek

Az ilyen jellegű problémákat a test természetes elhasználódása, valamint az életmódbeli hiányosságok (nem megfelelő táplálék, mozgáshiány, elhízás) okozzák, de hajlamosító tényezőként lehet említeni az állat méretét és fajtáját is.

Mitrális szívbillentyű-zavar

A mitrális billentyű elnevezés a bal pitvar és kamra közötti billentyűt jelöli. Feladata a vér normál irányú áramlásának biztosítása a két üreg között. Az abnormális működésű billentyűk a bal kamrából visszaengedik a vért a bal pitvarba, ahonnan eredetileg érkezik. Ez a rendellenesség legtöbbször a kistestű kutyusokat érinti, legelső tünete a szívzörej.

Szívritmuszavar

Lehet szívbetegség, de extrakardiális, azaz szíven kívüli betegségek kísérő tünete is. A szíven belülről induló változat esetében legtöbbször a szívizom rendellenessége okozza az aritmiát. Az extrakardiális ritmuszavart az ionegyensúly felborulása, a stressz, a vérszegénység, a pajzsmirigy-zavarok, a cukorbetegség, egyes fertőzések, légző-, ideg-, vagy emésztőrendszeri eltérések, illetve különböző toxinok idézhetik elő.

Szívburokgyulladás

A szívet körülvevő kétrétegű zsák gyulladását orvosi szaknyelven pericarditisnek nevezik. Még az állatorvos számára is sokszor marad ismeretlen a kiváltó ok, de ha sikerül felderíteni, az általában valamilyen bakteriális vagy vírusos fertőzés, pajzsmirigy-alulműködés, mérgezés vagy sugárbetegség, daganat vagy a pangásos szívelégtelenség.

A rettegett szívférgesség szedi a legtöbb áldozatot

A fertőzésre különösen fogékony kutyák mellett a macskák, menyétfélék, és mintegy harminc más állatfaj betegségét írták már le. Az ember is megfertőződhet, de a lárva elpusztul az emberi szervezetben.

A fertőzés megelőzése könnyű, a kifejlődött férgek eltávolítása viszont csak igen komoly műtéttel történhet, ezért a hangsúly a megelőzésen van.

A szívférgesség korábban csupán külföldről behozott kutyákban volt kimutatható, és csak az elmúlt években jelent meg Magyarországon, ezért sajnos még mindig kevesen hallottak róla, annak ellenére, hogy egyre több a megbetegedés kutyáknál, és valószínűleg több állat ettől a fertőzéstől pusztul el, de vizsgálat híján sokszor ez soha nem derül ki. Egy bizonyos fajta, trópusi szúnyog által terjesztett, potenciálisan halálos betegségről van szó, amelynél legfontosabb a megelőzés, hiszen a kialakult fertőzés esetén nagyon nehézkes és nagyon drága a gyógykezelés.

A szívféreg (Dirofilaria immitis) egy, a vérerekben élősködő parazita, amelynek kifejlett egyedei a kutya nagyobb ereiben élnek. A felnőtt nőstények 15, a hímek akár 30 cm-t is elérhetnek. Lárva állapotban, szúnyogcsípés útján jutnak be a véráramba, majd felnőtt féreggé fejlődve bejutnak a nagyobb vérerekbe, és ott megtelepszenek.

Amikor a szívet is behálózzák ezek a 20-30 centiméteres férgek, már nagy a baj, és többnyire csak műtéti úton, katéterekkel távolíthatóak el az állatból, amit itthon egyelőre csak specialisták végeznek, így a legtöbb vidéki rendelőben nem érhető el. Amerikában ez a betegség évtizedek óta diagnosztizált, így mi is az ott kifejlesztett kezelést alkalmazzuk a kutyák esetében. Elvileg a macskák is megfertőződhetnek, náluk szerencsére többnyire nem fejlődik ki a parazita, mivel ellenállóbb a szervezetük. Én nem tudok szívférges macskamegbetegedésről

- osztotta meg velünk Dr. Kórik Csilla állatorvos, aki sok beteg állatot kezelt már, és a tapasztalatai szerint nagy odafigyeléssel megmenthetőek a kutyák, különösen akkor, ha még nem roncsolta a féreg a szívizomzatot és a tüdőt, a májat pedig közvetve.

A férgek kifejlődés után szaporodnak, majd a nőstény több évig is életképes lárvákat juttat a vérbe. Ezek itt nem fejlődnek tovább, a ciklus újra kezdődik a szúnyogcsípéssel, majd ezután a következő gazdatestben való fejlődéssel. Amennyiben egy kutyában jelen van a felnőtt féreg, a vérében előbb-utóbb megjelennek a lárvák (microfiláriák), amelyek szúnyogba bejutva további kutyákat fertőznek meg.

A legfontosabb a megelőzés, de a korai felismerés is segít

Ennél a betegségnél a legfontosabb a megelőzés! Bár még nincs teljesen a köztudatban, manapság ugyanolyan fontossá vált, mint a kullancs elleni védekezés.

A kutya minden hónapban kaphat egy gyógyszert, ami védi az élősködőktől, és bár a szúnyog így is megcsípheti, de nem fejlődik ki benne a betegség. Havonta beadva a megfelelő hatóanyagot, vagy a kutya nyakára cseppentve a spot on oldatot, elkerülhető a baj. Természetesen előzetesen mindig az állatorvosunkkal konzultáljunk a lehetőségekről, és egy tesztelést végeztessünk így tavasszal, mert ha kiderül, hogy már megfertőződött az állat, a védekezésül adott tabletta halálos lehet a számára. Ugyanis megöli a kifejlett férget, aminek a pusztulása a kutya elpusztulásával jár együtt.

A mikrofilária szűrése gyorsteszttel 12000-14000 Ft között mozog, a szívféreg kimutatása további 17000-20000 Ft közötti tétel.

Ezeknek a tablettáknak vagy csepegtető oldatoknak az ára 5000-6000 forint körül mozognak havonta, és már van olyan, amelyik a kullancs és a szúnyoglárva ellen is véd, ez utóbbiak valamivel drágábbak.

A betegség kezelése és költségei

A fertőzött állatok (főleg a betegség kezdetén) általában tünetmentesek. Tüneteket csak akkor mutatnak, ha a felnőtt férgek a nagyobb erekbe vagy akár a szívbe jutnak. Ilyenkor legtöbbször fáradékonyság, légzési nehézség, légszomj, köhögés, fogyás, kedvetlenség jellemző a fertőzött kutyára. De mivel ez több betegség tünete is lehet, mindenképp állatorvoshoz kell fordulni már akkor is, ha a kutyánk esetleg hamarabb elfárad a szokottnál szaladgálás közben. Ha pedig köhög, az már komolyabb fertőzésnek a jele lehet, és sokszor semmi köze nincs a megfázáshoz, akkor sem, ha télen tapasztaljuk.

A betegséget többféleképpen lehet diagnosztizálni, a legmodernebb és egyben legegyszerűbb módja a tesztelés. Speciális tesztjeink vannak az állatorvosi rendelőkben, amelyekkel kimutathatóak a mikrofiláriák a vérben, de a kifejlett szívféreg jelenléte is. Ha a teszt pozitív lesz, utána mindenképp szívultrahangot kell végezni az állatnál. Ilyenkor egy kis helyen a szív fölött leborotváljuk a szőrt, majd az ultrahangon megvizsgáljuk a szív állapotát és a féreg jelenlétét. Nagylaboros vérvételt is készítünk, hogy a máj, a vese állapotát is felmérhessük

- osztotta meg velünk az állatorvos.

A felnőtt férgek bizonyos esetekben kimutathatók ultrahangos vizsgálattal, valamint gyorsteszttel, ami csak akkor pozitív, ha a kutyában jelen van egy kifejlett nőstény féreg. A leghatékonyabban egy speciális, PCR elnevezésű laborvizsgálattal lehet a szívférgességet megállapítani és elkülöníteni a bőrférgességtől. De számos esetben a szívférgesség mellett bőrférgesség is jelentkezik a beteg kutyáknál. A jó hír ilyenkor az, hogy a szívférget elpusztító kezelés a bőrférget is megöli.

A megelőzésre tabletta vagy spot on áll rendelkezésre, amik általában egy hónapig tartó hatást fejtenek ki úgy, hogy a szúnyogok által bejuttatott lárvákat elpusztítják, így azok nem tudnak felnőtt féreggé fejlődni. Egyeztessük az állatorvossal, hogy kiskutyánk számára melyik a leghatékonyabb védekezési mód!

A macska is lehet szívbeteg

Az embereknél sajnos elég gyakoriak a negatív életvitel hatására kialakuló szívbetegségek, a macskáknál a veleszületett rendellenességekre, illetve a szívizom gyengesége folytán kialakuló betegségekre koncentrálódik ez, és jellemzően felnőtt korukban alakul ki. Bármilyen szívbetegség diagnózisát kizárólag szívultrahang, röntgenvizsgálat és EKG-vizsgálat derítheti ki maradéktalanul

- mondta el az állatorvos.

Ilyen szívbetegség lehet ez náluk a szívtágulat és a szívbillentyű-elégtelenség, ami aztán komolyabb szívelégtelenséghez vezethat. Fontos tudni, hogy önmagában a szívbillentyű-elégtelenség viszonylag gyakori macskák esetében. Ez a hiba a bal kamara úgynevezett kéthegyű billentyűjénél jelentkező záródási hiba, ami a tüdőben vérnyomás-fokozódáshoz vezet, ami hosszú távon halált okoz. A veleszületett betegségeknél a probléma már születéskor jelen van, azonban sok esetben ezt hosszú évekig nem diagnosztizálják, hiszen a cica viselkedésében nincs arra utaló jel, hogy bármi gond lenne.

Felnőttkori szívbetegség

Felnőttkori szívbetegség a szív szerkezetének károsodása következtében alakulhat ki. Ez a macska élete során egy bizonyos szakaszban jelentkezik. A felnőttkori szívbetegségek egy része olyan örökletes állapotnak tulajdonítható, amely a macska öregedésével előrehalad, és végül problémákat okoz. A legtöbb felnőttkori szívbetegség pontos oka ismeretlen, bár a genetika és az életmód (súly, fizikai aktivitás, étrend) fontos szerepet játszhat. Egyes esetekben a felnőttkori szívbetegség másodlagos problémaként alakul ki, és az elsődleges probléma a test valamely más területén, például a pajzsmirigyben jelentkezik.

Mik a szívbetegség jelei macskáknál?

A legtöbb macska nem mutat semmilyen klinikai tünetet, amíg a betegség nem előrehaladott. A szívbetegségben szenvedő emberektől és kutyáktól eltérően a cicák ritkán köhögnek. Fizikai intolerancia előfordul, de nehéz felismerni, mivel a macskák ritkán mennek sétálni vagy folytatnak tartós fizikai tevékenységet gazdáikkal.

A betegség előrehaladtával és a mozgástűrő képesség csökkenésével visszahúzódóbbakká válnak, bútorok alá bújnak, többet alszanak. Ezentúl jelentkezhet rossz étvágy, fogyás, illetve már nagyon súlyos esetekben hirtelen összeomlás is.

Amennyiben ilyen és hasonló tüneteket tapasztalsz, akkor mindenképp fordulj állatorvoshoz, ugyanis megfelelő kezeléssel viszonylag sokáig szinten tartható a probléma. A kezelések általában a szív munkáját serkentő hatóanyagok, vízhajtók adásával történnek.

Így segítsük az állatorvost

Azzal segíthetjük a leghatékonyabban állatorvosunk munkáját, hogy a rendelőben a lehető legpontosabban beszámolunk az általunk tapasztalt rendellenességekről: bélsár vagy vizelet ürítése során, hányás, vakarózás, mozgászavar jeleiről és ezek időbeli alakulásáról.

Ezen adatok hiányában az állatorvos a gyakran szegényes testi tünetekre van utalva a diagnózis felállításában. Bizonyos esetekben a legprecízebb kórelőzményi adatok mellett is szükség van műszeres és/vagy laboratóriumi kiegészítő vizsgálatokra is. Emiatt célszerű legalább az első vizsgálatot rendelői körülmények között elvégezni, ahol ezek a vizsgálati módszerek rendelkezésre állnak. Amennyiben az állatorvos úgy találja, hogy további kezelésekre is szükség van, azok esetenként már az állat tartási helyén is elvégezhetők.

Bármelyik betegség kezdeti stádiumában az idejében elvégzett kezelés egyszerűbb, és nagyobb siker várható, valamint kevesebbe is kerül az utógondozással együtt is. A legtöbb súlyos, életveszélyes állatbetegség bevezető tünetei nagyon hasonlóak lehetnek az enyhébb lefolyásúakhoz, illetve szakszerű gyógykezelés hiányában az egyszerűnek induló kórfolyamatok is végződhetnek az állat elpusztulásával.

Lényeges, hogy a beteg állat teljes gyógyulása orvosi értelemben gyakorta a tünetek megszűnése után következik be, ezért a gyógykezelés túl korai megszakítása a betegség akár súlyosabb formában történő kiújulásával járhat!

Krónikus betegségeknél, nehezen gyógyuló szervek megbetegedésekor, illetve műtétek után a gyógyulási folyamatban kiemelkedő szerepe van az utókezelésnek, esetenként a terápia pontosításának, módosításának, ezért fontos a kontrollvizsgálatokon való megjelenés is, és a kezelő állatorvos utasításainak pontos betartása.

Címlapkép: Getty Images

