Ezt egy hobbikertész sem úszhatja meg ősszel: itt a 11+1 pontos októberi feladatlista

A kertünk növényei ősszel lelassulnak, elcsendesednek, felkészülnek a télre. Eljött az ideje, hogy mi is elvégezzünk néhány fontos feladatot a tartósan hideg, csapadékos idő beállta előtt. Ez az időszak azért is nagyon fontos, mert most készítjük fel kertünket nemcsak a télre, de a tavaszi megújulását, a gazdag termést és virágözönt is ilyenkor alapozzuk meg. Mutatjuk, mi az, amit egy kerttulajdonos sem úszhat meg októberben.

Az ügyes kertészek októberre már betakarították a terményük javát és elkészültek a befőttek is. Ezzel persze nem ért véget a kerti teendők sora, a hónapban még számos munka vár a gazdákra. Ugyan az idő változékony, érdemes megragadni a napsütéses órákat és tevékenykedni kicsit a kertben, hiszen számtalan fontos feladat akad ilyenkor is a kertekben. A HelloVidék most összegyűjtötte a legfontosabb kerti munkákat, amikről nem szabad elfeledkezni.

1. Ne feledkezzünk meg a késői zöldségekről

Ne feledkezzünk meg a most beérő zöldségeinkről sem, a répa, káposzta, sárgarépa, karfiol, kelkáposzta, fokhagyma és póréhagyma ilyenkor még hoz termést. Az utolsó babokat is most kell leszednünk, és a leveleit kiválóan felhasználhatjuk a komposztba is.

2. Szemtelen gyomok, elhalt növények

Ha a növények körül bujkáltak a gyomok, akkor most itt az ideje megszabadulnunk tőlük. A következő lépés a régi növények, elhalt növényi részek, maradványok eltakarítása a veteményesből. Az elszáradt növényeket, zöldségeket, valamint a beteg, fertőzött növényeket mind távolítsuk el, dobjuk ki. A földből kihúzott egészséges növényeket a komposzthalomra hordhatjuk. A régi, elhasználódott, kertben felejtett növény rengeteg betegség és kártevő melegágya lehet.

3. Gyűjtsük össze a gyümölcsöket

Ha még nem gyűjtöttünk össze minden lehullott gyümölcsöt, itt az ideje ellenőriznünk a kertet, és összeszedni a maradékot. A rothadó gyümölcs vonzza a kártevőket. Ha van szilvánk, körténk, almánk, még ilyenkor is javában szüretelhetjük, de figyeljünk oda, hogy semmi ne maradjon a fa alatt sem.

4. Forgassuk át az ágyásokat

Ha a talaj a nyár folyamán tömörödött, akkor kerti villával kissé mozgassuk át. Akár zöldségekről, akár virágágyásokról van szó, a hideg előtt érdemes átforgatni a földet. Ezzel ismét a felszínre emelhetjük azokat a kártevőket, amelyek már elhelyezkedtek a talajfelszín alatt, így nagyobb részük pusztul el az érkező hidegben, mintha háborítatlan földben vészelhetnék át a hideg éjszakákat.

5. Itt az ideje a metszésnek

Nyugodtan elkezdhetjük ősszel az alma-, a körte- és a cseresznyefa metszését, de az sem baj, ha a tél elejéig várunk vele. Ha a szamóca beérett, takarítsuk ki az ágyást, vágjuk le a növény felső részét, szedjük le az elszáradt leveleket és tépjük le az indákat is. A piros- és fekete ribiszkét, valamint az egrest is ilyenkor kell megmetszenünk, és ez a hónap a legkedvezőbb a málna- és szederbokrok gondozására is. Fontos, hogy még a fagyok beállta előtt érdemes gombaölő szerrel bepermeteznünk a gyümölcsfáinkat.

6. A legfontosabb a talaj

Eljött az idő, hogy alaposan szemügyre vegyük kertünk talaját. Ha azt vesszük észre, hogy megviselte a nyár, száraznak és terméketlennek tűnik, akkor nyugodtan felturbózhatjuk egy kis komposzttal. De a fák alatt használhatunk akár komposzt-teát is.

7. Vessünk, ültessünk

Még nem késő kiültetni a dughagymát, mert ezek szívósak, jól áttelelnek, és egy hónappal korábban beérnek, mint a tavasszal ültetett. A fokhagymát is elültethetjük most, habár ezzel a tevékenységgel akár novemberig is várhatunk. De haa van rá időnk, és az időjárás is kedvez, érdemes most megtenni, mert ki tudja, milyen lesz a november.

Elvethetjük a lóbabot is, hogy tavasszal hamarabb induljon fejlődésnek, viszont a hidegebb éghajlatú területeken jobb, ha tavaszig várunk vele, mert akkor könnyebben csírázik. Vethetünk saláta és spenót magokat is.

Távolítsuk el az áttelelő káposztafélékről a sárguló leveleket, mert ezek semmilyen szempontból sincsenek a növény előnyére, és így elősegítjük a karfiol további fejlődését.

8. Ez a legjobb idő a hagymások ültetéséhez

A köznyelvben hagymásnak nevezett növények közös jellemzője, hogy a föld alatt módosult szárrész található, mely botanikailag lehet hagyma, gumó, vagy hagymagumó.

Tulipánból 4-10 db, nárciszból 6-10 db, míg császárkoronából elég 3 db egy csoportba, hogy mutatós színfoltot kapjunk. Olyan évelők mellé ültessük őket, amelyek később virágoznak, vagy amelyek lombozatukat egész évben megtartják. Ültessük a tulipánt és a nárciszt árnyékliliom mellé, mert a virágzás után a sárguló szárakat éppen el fogják takarni az akkor kibújó árnyékliliom levelei.

Ilyen mélyre ültessük őket:

Sáfrányfélék 5-10 cm

Tulipánok 8-10 cm

Jácint 10-15 cm

Nárcisz 12-18 cm

Császárkorona 25-30 cm

9. Gondoskodjunk az új növényekről

Sokan ebben az időszakban ültetik el a fiatal fákat és cserjéket. Ebben az esetben érdemes figyelni arra, hogy ültetés után jól belocsoljuk őket. Ezt egyébként télen is meg kell tennünk, ne tévesszen meg minket a leesett hó mennyisége. A növényeknek ilyenkor is szüksége van vízpótlásra.

10. A lehullott levelek és a komposzt jó barátok

Már többször írtunk róla, hogy az avar, a lehullott levelek elégetése már nem opció, viszont mindenki nyerhet vele, ha az őszi ágakat, leveleket, kigyomlált növényeket és a levágott füvet a házi komposztba teszi, mivel így sokkal jobb minőségű trágyát készíthet. Októberben ne feledkezzünk meg a házi komposzt folyamatos mozgatásáról sem!

11. Tiszta szerszámok, tiszta kert

Ha eddig nem tettük meg, éppen itt az ideje megtisztítani és élesíteni a kerti szerszámokat. A hidegebb hónapokban valószínűleg nem lesz rájuk szükség, ezért miután összeszedtünk és elmostunk minden olyan kaspót, cserepet, növénytároló ládát, ami éppen üres és a nyárról megmaradt, tisztán tegyük el tavaszig. Ez azért fontos lépés, mert így megszabadulhatunk azoktól a kártevőktől, amik esetleg ezekben az edényekben vertek volna tanyát, vagy rejtették volna el petéiket, lárváikat. Nem utolsó sorban, sokkal kevesebb az esélye annak, hogy betegek lesznek a növényeink, ha jövő nyáron már ebbe ültetjük bele őket.

+1 Vigyázzunk a madarakra, kisállatokra!

Sok madár mostanra elrepült az országból, de ősszel és télen fontos gondolnunk azokra, akik itthon telelnek. Az etetőket már lehet megtölteni, hogy a kis repülő jószágok megszokják, hol találnak élelmet a hűvösebb napokon. A madáretető kihelyezése, vagy készítése jó program a madárbarátoknak és a gyerekeknek is egyaránt, azonban néhány fontos dologra mindenképp oda kell figyelnünk, ha segíteni szeretnénk a madaraknak. A helyes madáretetésről korábban itt írtunk.

Arra is figyeljünk oda, hogy a sünök ilyentájt megjelennek az avarban, ha hidegre fordul az idő, bevackolják magukat. Mielőtt vasvillával vagy gereblyével odébb vinnénk, átforgatnánk a kerti zöldhulladékot, óvatosan forgassuk át, nincs-e benne valamilyen, a tél elől téli menedéket, otthont kereső kisállat.

Címlapkép: Getty Images

