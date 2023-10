Így kereshetsz több ezer forintot egy kirándulás alatt: lábad előtt hever a termés, csak össze kell szedni

Itt az ősz és sokan nem is tudják, hogy már egy kirándulás alatt összegyűjthetnek akár több ezer forint "zsebpénzt" is, ami bárkinek jól jöhet a konyhára. Mivel már javában lehet a csipkebogyót, vadgesztenyét, kökényt és a bodza bogyóját szüretelni, így megnéztük, mennyit is fizetnek egy-egy kiló termésért. Így, ha ügyesen gyűjtögetünk, nagyobb összeg ütheti a markunkat.

Gesztenye

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) Gyógynövény Szakosztálya vadgesztenyét választotta az év gyógynövényének 2023-ban. A vadgesztenye, másnéven bokrétafa, lógesztenye a Balkán térségben, Elő-Ázsiában honos lombhullató fa. Magyarországon és Európa többi részén dísznövényként ültetett díszfa, kertek, parkok kedvelt növénye, gyakori útsorfa. Közismert növény köszönhetően díszítő, jellegzetes lombjának és virágának a tavaszi időszakban, valamint barna, dió méretű fehér köldökfoltos magjainak, ami a gyermekek kedvence. Gyógyászati alkalmazása nem új keletű: régebben a növény magját, levelét, kérgét is használták a népi gyógyászatban, ma jellemzően a vadgesztenye magja szolgál gyógynövényes készítmények alapanyagául. Hazánkban a vadgesztenye gyűjtött gyógynövény, és bár gyűjtése az utóbbi években főként nemzetközi piaci trendek miatt stagnál, így is a legfontosabb gyűjtött fajok közé tartozik.

Hogyan gyűjtsük?

A forgalmas utaktól távoli, nem szennyezett parkokban, kertekben található fákról gyűjthetünk, külön gyógynövény drog előállításra létesített állományai nincsenek. A vadgesztenye magját ősszel gyűjthetjük a tüskés burka nélkül, akár szabadban is, de mindenképp fedett helyen szárítsuk. Csak a frissen lehullott magokat gyűjtsük össze, a már napok óta földön heverő magok nem alkalmasak további feldolgozásra. A vadgesztenye kérgét tavasszal a fiatal ágakról gyűjtik. A leveleket pedig virágzás után, nyár elején szedik, amikor már teljesen kifejlődtek. A leveleket szárítókereten vékony rétegben kiterítve szárítsuk, miután a hibás, beteg levelektől megtisztítottuk.

Ha gyűjtenénk egy kis pénzt, akkor irány az erdő, hiszen néhány kiló árából több ezer forint is összejöhet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 657 Ft/kg volt a felvásárlási ára, idén

Csipkebogyó

Magas C-vitamin tartalmánál fogva erősítő, „roboráló” hatású gyógynövényünk a csipkebogyó is, mely tulajdonképpen a vadrózsa-félék termése. B-vitaminokat, színanyagokat, gyümölcssavat, cukrot és cserzőanyagot is tartalmaznak érett, piros termései. Vitaminpótlásra, a napi ajánlott bevitel fedezésére használható a megfázásos, fertőzéses téli időszakban. Fogyasztása önmagában és más gyógynövényekkel – például hibiszkusszal- tea formájában, vagy étrend-kiegészítő, vitamin készítmény formájában ajánlott. Kellemes íze miatt az élelmiszeripar is használja, azonban csak a hőkezelés nélkül készült csipkebogyó készítményeket javasolt fogyasztani vitaminpótlás céljából, mivel hatóanyaga, a C-vitamin, hőérzékeny. Teaként alkalmazva ezért nem forrázatot, hanem hideg vizes kivonatot készítünk a csipkebogyó húsából: azt szobahőmérsékletű vízzel leöntjük, 5-10 órán át állni hagyjuk, majd szűrés után fogyasztjuk. Adagolásával figyeljünk: nagy mennyiségben fogyasztva hashajtó hatása lehet.

Hogyan gyűjtsük?

Jelentős mennyiségű bogyót már a második, harmadik évben is lehet szedni. A legkorábbi fajok már augusztus végén érnek, de a legtöbb szeptember közepétől szedhető. A mondás, mely szerint akkor kell szedni, ha már megcsípte a dér, valójában téves, hiszen akkorra a gyümölcs már túlérett, puha a húsa és jelentősen csökken a C-vitamin tartalma. A teljesen érett, még kemény bogyókat érdemes leszedni, majd szárítani. A frissen szedett termés nem tárolható huzamosabb ideig, sem zsákokban sem halmokban, mert rövid idő alatt bemelegszik, ezért tiszta, portalan, huzatos, helyen ki kell teríteni és természetes vagy mesterséges úton megszárítani.

Felvásárlási árát nézve korábban írtunk róla, akkor 150-200 Ft/kg volt, idén már több gyüjtögetőst Facebook-csoportban is azt láttuk, hogy 270-300 Ft/kg áron vásárolták fel.

Kökény

A kökény, vagy ahogy bizonyos helyeken hívják ekeakadály, boronafa, koronafa, kökönye, tövisfa, kökényszilva vagy zabszilva erdőszegélyek, cserjés mezsgyék, bozótok, mezőgazdasági területek határán előforduló, Magyarországon közönséges cserje. 1-2 méter magasra nő meg, ágai elágazóak, rajtuk jellegzetes szúrós ágtövis található. Leveleik 2-3 hosszúak, rövid nyelűek, tojásdad alakúak, szélük fűrészes. Virágait kora tavasszal, lombfakadás előtt nyitja, színük hófehér. Gyümölcse kerek 1-1,5 cm átmérőjű kékes, hamvas felületű csonthéjas termés, húsa zöld színű, íze fanyar, savanykás. Gyógynövényként tavasszal gyűjtött virágai és ősszel szedett termései miatt használjuk. Értékes hatóanyagai eltérőek a növényrészekben: a virágok flavonoidokat, procianidineket tartalmaznak, a termések ezzel szemben cserzőanyagokat, C-vitamint, cukrot, pektint, szerves savakat és festékanyagokat.

Hogyan gyűjtsük?

A kökény termésének gyűjtésének ideje ősszel jön el. Az optimális időpont ehhez az időjárás függvényében változik, meg kell várni vele az első fagyokat, hogy a dér megcsípje bogyókat. Ekkor a termések fanyarsága csökken, enyhén édeskéssé válnak és megpuhulnak. Begyűjtés után a termések aszalókban száríthatók, vagy további feldolgozásra használhatóak: likőr, kocsonya, befőtt, mártás, dzsem és gyümölcsbor is készülhet a kökény termésből.

Felvásárlási ára 150 Ft/kg körül alakul, így ebből jóval többet kell gyűjteni, ha akarunk egy kis plusz pénzt keresni.

Bodza bogyó

Augusztus végén, szeptember elején érik a különleges bodzabogyó, azonban a termést jóval ritkábban gyűjtjük, mint a bodzabokor illatos, fehér virágait – pedig nem kevésbé értékes alapanyagról van szó. A bodzával kapcsolatban az az egyik leggyakoribb fogyasztói kérdés, hogy ehető-e a bodzabogyó, hiszen (ha máshonnan nem is, gyerekkorunkból biztosan emlékszünk erre) gyakran hallhatjuk, hogy a bokorról leszedett bodzabogyó mérgező, nem szabad megenni. Nos, a bodzabogyó valóban az enyhén mérgező növények közé tartozik, azonban ez csak a nyers gyümölcsökre igaz. A hőkezelésen átesett bogyók nem csak, hogy ehetőek, de rendkívül finomak és egészségesek is, aromái semmilyen más gyümölcshöz nem hasonlíthatók. A termés gazdag A-, B-, C-, D- és E-vitaminokban, vasban (javallják fogyasztását vashiány esetén is), kalciumban, foszforban és káliumban, emellett nagymennyiségű antioxidánshoz juthatunk a fogyasztásukkal, amelyek segítenek felvenni a harcot a sejtoxidációval szemben.

Hogyan gyűjtsük?

Mielőtt nekifognánk a kertben lévő bodzából befőzni, jó, ha tudjuk, hogy a bodzabogyók különleges bánásmódot igényelnek. Ahogy a fentiekben is említettük, a bodzabogyó nyersen mérgező, éppen ezért a bogyószedés idején fordítsunk gyermekeinkre fokozott figyelmet, nehogy elfogyasszák a nyers terméseket! Szintén fontos alapszabály, hogy csak az érett, kékes-lilás-bordós-feketés színű bogyókat szabad leszednünk; a még éretlen, piros vagy zöld bogyók mérgezőek! Mielőtt gyűjteni indulunk, érdemes utánanéznünk a gyalogbodzának, a fekete bodza mérgező rokonának is, nehogy összetévesszük őket (a fekete bodza termése lefelé lóg, a gyalog bodzáé felfelé áll, illetve míg a fekete bodza fás szárú cserje, addig a gyalogbodza lágyszárú növény).

Felvásárlási ára 80-100 Ft/kg között van jelenleg.

Hol gyűjthetünk szabadon és hol nem?

Jó tisztába lennünk azzal is, hogy a polgári törvénykönyv szerint a gyűjtésre alkalmas terület tulajdonosát megilleti a birtoklás, a használat és a hasznok szedése, valamint a rendelkezés lehetősége.

A használat és a hasznok szedésének jogából következik egyebek között az is, hogy az adott területen található gyógynövény (vadgyümölcs, gomba is) a terület tulajdonosáé. A rendelkezési jog alapján a tulajdonos a föld birtoklását, használatát, a hasznok szedésének a jogát teljesen, illetve korlátok között átengedheti. A gyűjtéssel hasznosított terület és a gyűjtés időpontja kapcsán a polgári törvénykönyv, a természetvédelmi, valamint a helyi rendelkezések irányadók. A vadon termő gyógynövény gyűjtése erdei haszonvétel. A gyűjtésre alkalmas erdei tisztások, erdőszélek is a gyűjtés helyének részét képezik

- írta a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács is, akik még hozzátették , hogy az állami erdészet kezelésében álló, de nem védett természeti státusszal rendelkező területen (amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik) személyenként és naponta legfeljebb 2 kg gyógynövény gyűjtése minősül egyéni szükségletnek.

Viszont vigyázzunk, a közterületek is magánterületek!

Saját tulajdonú területen kívül az állami erdőkben tehát szabadon gyűjtögethetünk, de korántsem mértéktelenül szedhetünk le bármit.

A magánterületeken - ami szóba jöhet: gyep, erdő, mocsár - a tulajdonos engedélye kell.

A közterületek is magánterületek, hiszen az önkormányzat tulajdona, így ott az önkormányzat megfelelő szerve adja az engedélyt. Arról, hogy erdők magántulajdonúak, mindenki saját környezetében tájékozódhat. Nagy segítséget jelenthet ehhez a NEBIH erdészeti adatbázisa, amelyben az adott terület tulajdonviszonyairól és a védettségről is tájékozódhatunk.

Mi a helyzet az erdőkkel és a védett területekkel? Ezekről korábban itt írtunk.

Mekkora mennyiséget lehet szabadon gyűjteni?

Összességében, az egyéni szükségletnek személyenként és naponta legfeljebb:

2 kg gomba,

2 kg vadgyümölcs,

2 kg gyógynövény gyűjtése minősül.

Fontos kitétel, amiről eddig még nem szóltunk, hogy

kizárólag csak egyéni szükségletre szabad gombát, vadgyümölcsöt, illetőleg gyógynövényt gyűjteni, kereskedelmi forgalomba az nem hozható!

