Őrült fásításba kezdtek a magyar erdőségben: 120 ezer fával ültettek tele 56 focipályányi területet

A Pilisi Parkerdő több mint 56 focipályányi területen ültetett fákat Taksony határában egy korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területen. A két évvel ezelőtt indított program keretében mintegy 120 ezer, gyors növekedésű fafaj csemetéjét ültette el a Pilisi Parkerdő, ezek mára több helyen is meghaladták a 3 méteres magasságot.

Egy szennyvíztisztító-telepről egy Taksony melletti mezőgazdasági területre kerülő tisztított szennyvíz a kiindulópontja annak a fásításnak, amelyet a Pilisi Parkerdő Zrt. valósított meg az elmúlt két évben. A Taksony lakott övezetének közvetlen határában található 40 hektáros mezőgazdasági rendeltetésű terület elsődlegesen a közeli szennyvíztelepről kikerülő, teljeskörű tisztításon átesetett víz szikkasztását szolgálja.

A „szikkasztás”, azaz a területre kerülő nagy mennyiségű víz kezelésének egyik leghatékonyabb, biológiai alapú megoldása a nagy nedvességigényű fafajok „bevetése”. Ilyen fafaj a nemesnyár, amely gyors növekedése miatt rövid idő alatt nagymennyiségű vízfelvételre képes, amelyet részben felhasznál, másrészt pedig nagy méretű levelein keresztül elpárologtat. Ez a párologtatás jótékony hatást gyakorol Taksony klímájára, csökkentve a nyári kánikulák okozta hőséget, vagyis az új fával borított terület lokális klímavédelmi funkcióval rendelkezik.

A térségben található homoktalajok miatt jelentős a szélerózió és ezáltal szálló por szennyezés is, amelyet a nagy kiterjedésű fásított terület jelentősen képes csökkenteni, ami a környező települések életminőségét javítja, azaz levegőminőség védelmi szolgáltatást is nyújt. A szakemberek megfigyelése alapján a fás, vizes területen a biodiverzitás növekedése is elindult, egyre nagyobb tömegben jelennek meg a különböző kétéltű és hüllőfajok képviselői, valamint növekedett a vízi életmódhoz kötődő szárnyasok (bíbicek, vadkacsák) és a védett ragadozó madarak (vércsék, ölyvek, réti sas) egyedszáma is. Így a terület igazolhatóan természetvédelmi szerepet is betölt.

A taksonyi fásítási program azért izgalmas, mert egy kommunális problémát, nevezetesen a szennyvíztisztítóból kikerülő többletnedvességet használjuk fák segítségével lokális klíma- és levegőminőségvédelmi, illetve természetvédelmi feladatok ellátására. Ha ezt végiggondoljuk, modellértékű szennyvízhasznosításra sikerült megvalósítanunk egy példát, amelyben a kommunális szennyvíz ökológiai és klímavédelmi forrásként hasznosul

- hívta fel közleményükben a figyelmet Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)