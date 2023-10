Borsos áron adják idén a halottak napi virágot: nagyon meg kell nézni, hol vesszük meg

HelloVidék 2023.10.21. 07:16 Megosztom

Idén közel 15 millió szál krizantémot termesztenek a magyarországi kertészetek, amire az ősz beköszöntével, halottak napja közeledtével nagy a kereslet. Az idei sok napsütésnek köszönhetően a növények hamarabb virágoznak, már érdemes keresni őket az árusoknál, illetve akár elő is rendelni – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közepes nagyságú fajtákat évről évre többen vásárolják, valamint a pompon alakú virágokat is sokan keresik. A termesztők, forgalmazók szerint idén nagyon jó minőségű a termés, egészségesek, erőteljesek a növények; a cserepes és különleges virágú, vágott fajtákból is bő a választék.

Bár még mindig a nagyvirágúakból (Palisade, Creamis stb.) fogy a legtöbb, a közepes-nagy (12-14 centiméter átmérőjű) virágú krizantémból is egyre többet vesznek. Emellett a csokros – amely egész évben kelendő – és a cserepes fajták is választhatók. Régebben a fehér színű volt a „divat”, majd az elmúlt években megjelentek a zöldek és a kétszínűek (piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín stb.). Manapság pedig már akár háromszínű vagy szórt színvilágú virágok is vannak a piacon, illetve alakjukat tekintve egyre jobban elterjednek a pompon (teniszlabda) alakú virágúak. A termesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző, kiemelhető jelentős termőterületként Dabas, Lajosmizse, Kecskemét, Nyíregyháza és Szeged környéke. Megtépázta a termelőket is a kialakult gazdasági helyzet Az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával. Idén az előző évhez képest 15-18 százalékkal kevesebb növényt ültettek ki a kertészetek. Ebben közrejátszott a – tavaly év végi – szaporítóanyag-beszerzéskori magas euróárfolyam, valamint a háborús, szankciós infláció, inputár-emelkedés, bizonytalanság is. Emellett elmondható, hogy kiöregedőben van a szakma, a termesztők mintegy tizede idén felhagyott a termeléssel, ezen tényezőkre is tekintettel. Általánosságban elmondható, hogy a krizantémtermesztés önköltsége magas, amit a termelői árakban nehéz érvényesíteni, többen például zöldségtermesztésre váltottak a virágtermesztésről. Tekintve a krizantém erősen szezonális jellegét, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést és feszes időzítést igényel, főképp az áru halottak napjára időzítése. A vágott virágot például több napos pulton tartásra felkészítve kell átadni a boltosoknak. A krizantém a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet kedveli. Bár idén nem volt drasztikus aszály, az elégtelen növényvédelem károkat okozhatott, valamint esetenként árnyékolást, hűtést, párásítást kellett alkalmazni. Szabadtéren történtek növénykiégések is, illetve a fóliás növényeket helyenként atka támadta meg, ami miatt markánsabb, költségesebb növényvédelemre volt szükség. Idén az árak is magasabbak Az áruházak most is széles kínálattal várják a vásárlókat, legyen szó szálas vagy cserepes krizantémokról. Hogy pontosan mire számíthatunk? Lássuk! A Lidl akciós újságja szerint az áruházban 599 forintért vehetjük meg a kis cserepes virágot, a nagyot pedig 1799 forintért.

Az ALDI újságja szerint a kis cserepes krizantém 1199 Ft, a közepes méretű 2299 Ft, a vegyes színű, nagy cserepes krizantém 2699 Ft, a kis cserepes, három labdás pedig 1099 Ft.

Az Auchan akciós kínálatában a kis cserepes krizantém 599 Ft, a nagyvirágú krizantém pedig 1290 Ft.

A Tesco online kínálatában találunk kis cserepes kirzantémot 529 forintért, közepeset 1799 forintért, nagyot pedig 2349 forintért. A termelők között vegyes az árlista Persze nem csak a nagyobb áruházak, a virágárusok, termelők és kertészetek is színes palettával várják a vásárlókat. A bodrogi Kató mama virágoskertje 450 Ft/db áron adja a krizantémot, igény szerint csokorra is van lehetőség. De vállalnak kiszállítást is, 5000 forintért, de csak Kaposvár 20 km-es vonzáskörzetében. A nagykőrösi Nagy Tamás termelő a nagy cserepes krizantémot 2500 forintért, a kicsit 900 forintért, a csokrot pedig 650 forintért árulja. A szili Ulmus Díszfaiskola is virágvásárt hírdetett Facebook-oldalán. Ttt az árak a színtől, fajtától és kiszereléstől is függnek. Az 5 literes konténerben, az egyszínű kb 60-70cm átmérővel 3750Ft, a színes 4750 forint körül mozog. A Simasági 84-es pihenőnél is vehetünk krizantémot: 7 cm-es cserépben 1499 Ft/db áron, 23 cm-es cserépben 2999 Ft/db áron. A hidegkúti Moltair Flowers kertészetben többféle színű és méretű krizantém is kapható 490-9992 forint közötti áron. Hogyan őrizzük meg a virágok frissességét? A vásárlóknak a szakemberek javasolják, hogy a virág megvétele után érdemes fertőtleníteni a tárolóedényt, vödröt, így azt követően akár több hétig eláll a szálas virág is. Valamint javasolt a virágárusoknál kapható virágtartósító szer használata. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!