Szorult helyzetben a gazdák: még ez is megnehezíti a növénytermesztést Magyarországon

Egészen augusztus elejéig úgy is festett, hogy az elmúlt év viszontagságai után a napraforgó idén kiemelkedően jó termést produkál majd, ám a hőhullám miatt ez meghiúsult. A napraforgó országos termésátlaga elérheti a hektáronkénti 3 tonnát, ám nagy a szórás a vármegyék között.

Noha a tavalyi, történelmi aszályt hozó év és a katasztrofális terméseredmények ellenére idén nőtt a napraforgó vetésterülete Magyarországon, rengeteg volt a kérdőjel a növény körül. Augusztusig minden adott volt rekordterméshez, ám a nyár végi hőhullám végül keresztül húzta a számításokat. Az előrejelzések szerint azonban még így is megvolt az esély a 3 tonna/hektáros átlaghozamra.

A szakértők az augusztus végén még úgy vélték, hogy a napraforgó országos termésátlaga elérheti a hektáronkénti 3 tonnát, ami végül nagyjából be is következett, ám nagy a szórás a vármegyék között és a parcellák szintjén is. A végső termésmennyiség 2 millió tonna körül várható - írja az Agrárszektor.

A Csongrád-Csanád vármegyei HÓDAGRO Zrt.-nél idén 304 hektáron vetettek napraforgót, ami 50 hektáros növekedés a tavalyi évhez képest. A vállalat növénytermesztési főmérnök-helyettese az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy már készen vannak a napraforgó betakarításával. Égető Sándor szerint idén nem volt semmi fennakadás, és csak nagyon minimális aszálykár volt az állományokban.

A szakember elárulta, hogy a korábbi évekhez képest közepes, 2,5 tonna/hektáros lett a termés, de a minősége megfelelő, azzal nem volt semmi probléma. Égető Sándor a tárolást illetően is optimistán nyilatkozott, mint mondta, rengeteg helyük van még, akkor is győznék kapacitással, ha hektáronként 5 tonnás hozamot produkált volna a napraforgó idén.

2023-ban a Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt. az intergráltjaival együtt 230 hektáron vetett kukoricát, ami valamivel kevesebb volt az előző évihez képest. A Hajdú-Bihar vármegyei vállalat termelési igazgatóhelyettese, Boda István a lap megkeresésére arról számolt be, hogy éppen most végeztek a kukorica betakarításával, és azt látják, hogy nagyon szélsőséges lett a termés, 2 és 4 tonna között mozog a hektáronkénti átlag.

Címlapkép: Getty Images