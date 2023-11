Érdemes bekészíteni az esernyőket: cudar idő érkezik a hétvégén

Többfelé kell esőre számítani a hétvégén, és erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet is csökkenni kezd: vasárnap hajnalban ismét előfordulhat gyenge fagy, a napi maximumhőmérséklet is csak 6-12 Celsius-fok között várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.

Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég. A csapadékzóna kelet, északkelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záport, a Tiszántúlra csak késő délután érkezik meg. A déli szél több helyen élénk lesz, a magasabban fekvő helyeken és délkeleten erős széllökések is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, a legmelegebb a keleti, délkeleti határnál lesz. Szombaton eleinte erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, majd délután délnyugat felől csökken a felhőzet. Szórványosan előfordulhat eső, zápor, délnyugaton egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szelet élénk, a Győr-Szeged sáv mentén erős lökések kísérhetik. Reggel 1 és 9, a kora délutáni órákban 6 és 12 fokot mérhetnek. Vasárnap hajnalra főleg délnyugaton köd képződhet. Napközben eleinte északkeleten még felhős, csapadékos idő várható, majd ott is változóan felhős lesz az ég, a nyugati, északnyugati szél helyenként megerősödhet. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a maximum 6 és 12 fok között alakul.