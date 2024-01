Láthatatlan veszély fenyeget a magyar vidéken: ezekben a városokban most a legrosszabb a levegő

HelloVidék 2024.01.07. 14:02 Megosztom

Ha levegőszennyezettségről van szó, sokan egyből a fővárosra, Budapestre gondolnak, pedig nem csak itt szokott problémát okozni a rossz minőségű levegő. Vidéken is vannak olyan területek, ahol a levegő minősége a kedvezőtlentől egészen a veszélyesig terjed. Ezekben a városokban a légszennyezettség aktuális szintje hosszútávon jelentős és káros egészséghatásokat okozhat, az érzékenyebb csoportoknál már rövid távon tünetek mutatkozhatnak. Mi a helyzet most az országban? Van jelenleg olyan település, ahol szennyezett a levegő? Ennek jártunk most utána.

A PM (az angol particulate matter rövidítéséből) a levegőben lebegő szilárd és folyékony (aeroszol) részecskék gyűjtőneve. Magyarországon a „szálló por” elnevezés terjedt el az ülepedő portól való megkülönböztetés érdekében. A PM10 a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskék elnevezésére szolgál. Azért fontos meghúzni ezt a mérethatárt, mert a nagyobb részecskék egészségkárosító hatása nagyságrenddel kisebb, mivel a légzőrendszer szűrőin fennakadnak, így nem jutnak le a tüdőhöz. Forrásától függően a PM10 igen sokféle anyag lehet, tartalmazhat elemi szenet, aromás és alifás szerves vegyületeket, halogéntartalmú szerves vegyületeket, fémeket beleértve a nehézfémeket is, nyomelemeket, nitrátokat, szulfátokat és egyéb sókat, szilikátokat és egyéb talaj eredetű anyagokat végül, de nem utolsósorban élő eredetű részecskéket, spórákat, polleneket is. Az összetételétől függ az általa okozott egészségügyi kockázat mértéke is. Egy talaj eredetű kisméretű részecske kisebb kockázatot jelent, mint a felületén toxikus anyagokat megkötő elemi szén részecske. Miért szálló por? A jogi szabályozásban a „szálló por” elnevezés az ülepedő portól való megkülönböztetésre szolgált, bár elnevezése tudományosan nem helytálló, hiszen nemcsak a szilárd, hanem folyékony lebegő részecskéket is magába foglalja. Pontosabb lenne az angol elnevezésnek megfelelő „kisméretű részecske” kifejezés használata. Az elnevezés történetét tekintve a következőket kell felidézni. A levegőszennyezettség mérésének hajnalán csak néhány komponens esetén, főként passzív mintavételezéssel indultak a vizsgálatok, melyek részét képezte az ülepedő por is. A műszaki haladás lehetővé tette a múlt század végén a mérések modernizálását, mely nemcsak azok folyamatossá tételét hozta, hanem az ülepedő mellett a levegőben lebegő részecskék mérését is, amelyet ezután „szálló pornak” neveztek. Mit takar ez a kifejezés? A PM keletkezését tekintve is két csoportra osztható. Az elsődleges (primer) PM szilárd részecskeként keletkezik (pl. dízel-korom), a másodlagos (szekunder) PM a levegőben lévő légszennyező anyagokból a levegőben képződik (szulfátok, nitrátok, stb.). Halmazállapotát tekintve nemcsak szilárd részecskéket, hanem folyadék cseppeket is tartalmaz. Összetételét tekintve lehet szerves és szervetlen, de tekintettel fajlagosan nagy felületére (különösen a koromszemcsék esetén) adszorbeáltan rendkívül széles skálájú vegyületeket képes hordozni. A jogszabályokban használt elnevezéseknél a tudományos pontosság mellett rendkívül fontos azok közérthetősége is. A közösségi jogból átültetett definíció (PM10 a szálló por azon frakciója, amelynek legalább 50%-a átmegy a PM10 mintavételének és mérésének referenciamódszerére az MSZ EN 12341:2001 szabványban meghatározott 10µm aerodinamikai átmérőjű szelektív szűrőn (306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet a levegő védelméről, 2.§ 33. pont)) sajnos ebben nem segít, a PM kifejezést az utca embere még ma sem érti. Az utóbbi időben kezd terjedni a kisméretű részecske, kisméretű részecskeszennyezés kifejezés használata, de a hatályos hazai jogszabályok, és az ezt meghatározó 2008/50/EK irányelv a szálló por kifejezést használja. Korrekt hivatkozáskor tehát óhatatlanul ezen kifejezések használatára van szükség, így a változásoknak a jogrendszerbe történő átvitele időigényes folyamat lesz. A PM10 mérése A PM10 légköri koncentrációjának alakulását az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) segítségével követhetjük nyomon.. Az OLM automata mérőállomásait a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek üzemeltetik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpontja működteti az OLM adatközpontját, ellátja a mérések pontosságának biztosításához szükséges feladatokat és felel az OLM minőségirányításáért. A PM10 általánosan használt mértékegysége µg/m3. Határértékek, küszöbértékek A PM10-re vonatkozó határérték Európai Uniós bevezetésekor un. tűréshatárokat alkalmaztak, hogy a tagországoknak legyen idejük megtenni a megfelelő intézkedéseket a határértéknek való megfelelés érdekében. Nem csak a fővárosban, de vidéken is figyelik a levegőminőséget Mielőtt megnézzük a friss adatokat, idézzük fel az IQAir által korábban publikált felmérést. A szervezet jelentése Magyarország városaira is kitért, az az alábbi grafikonon is jól látható, hogy a 2022-es listán, a top10-ben olyan vidéki települések szerepelnek, mint Kazincbarcika, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged. Forrás: iqair.com Mi a helyzet napjainkban? A HungaroMet Nonprofit Zrt. rendszeresen elkészíti előrejelzését a légszennyezettség várható alakulása szempontjából. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy 01.06.-01.08. között: Mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. A csapadéknak, a szélnek és vasárnap, hétfőn a hideg levegő beáramlásának köszönhetően kiválóan alakul hazánkban a levegő minősége. További két nap tendenciája (01.09.-01.10.): Száraz, hideg levegő kerül nyugalomba térségünkben, de továbbra is alacsony marad a légszennyező anyagok koncentrációja. Az aktuális állapotról térképükön mindig jelzik a friss mérések eredményét. Most azt láthatjuk, hogy a vidéki városok közül Sajószentpéteren és Miskolc egyes részein szennyezett a levegő,

Tatabányán pedig csak megfelelő. Egészségügyi üzenetek Az index tartományokat egészségi állapotra vonatkozó üzenetek egészítik ki, amelyek ajánlásokat nyújtanak mind az általános egészségi állapotú, mind az érzékeny népesség számára. Ez utóbbi magában foglalja a légzési problémákkal küzdő felnőtteket és gyermekeket, valamint a szívbetegségben szenvedő felnőtteket. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!