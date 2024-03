A sztárkertész elárulta, mit csinálnak a profik márciusban: itt a top 10-es kerti feladatlista

A március elejéhez képest rekordokat döntöget a meleg, elő hát az ásóval és a kapával, és irány a kert! Vigyázzunk azért, ugyanis lehetnek még durva fagyok, bár az előrejelzések nem ezt mutatják – tanácsolta a hobbikertészeknek Kósa Dániel kertészmérnök, akivel sorra vettük a márciusi kerti teendőket.

Szokatlanul magas hőmérsékletet mérnek hetek óta az ilyenkor szokásoshoz képest az ország jelentős részén. Ennek az enyhe tavaszias időjárásnak köszönhetően valószínű, hogy hamar fakadnak majd a rügyek, amelyek egy hirtelen lehűlést követően aztán könnyen elfagyhatnak. Addig is, amíg nem tudunk igazán aktívan a kertben tevékenykedni, lássuk csak, milyen munkákkal készíthetjük elő a tavaszi főszezont! A feladatlistánk összeállításában Kósa Dániel kertészmérnök volt segítségünkre:

1. Nem késő nekiállni a tervezésnek

Gondoljuk át az előző évet! Vegyük sorra, mit és hogyan tettük, mi lett az eredménye, vonjuk le a következtetéseket, tervezzük meg hogyan fogjuk idén kertészkedni. A modern világnak köszönhetően könnyebben hozzáférünk szakkönyvekhez, használjuk ki, és fejlesszük tudásunkat. Tervezzük meg a veteményest elhelyezkedését, mit hová ültetünk, valamint azt, hogy mennyi növényvédelmet szeretnénk alkalmazni, s milyen szerekkel szeretnénk kezelni. Ugyanígy tervet is készíthetünk a tápanyag utánpótlásához, megtervezhetjük, hogy lombtrágyát csak műtrágyát szeretnénk majd azt kijuttatni.

2. Ellenőrizzük a szerszámokat

Vizsgáljuk meg a szerszámainkat, ha kell, élezzünk, cseréljünk nyelet. A metszőollókat élezzük meg, de fertőtleníteni sem árt. Az ásókat kapákat is élezhetjük, hogy könnyen tudjuk hadra fogni őket. Szerezzük be azokat az eszközöket, melyek elkoptak, vagy megérettek a cserére. Talicskánk kezekét zsírozzuk meg, hogy a tavasz első hangja ne a keserves csikorgása legyen.

3. Palántázás

Még egyszer ellenőrizzük, hogy beszereztük-e az összes vetőmagot, abban az esetben, ha mi magunk szeretnénk a saját palántáinkat nevelni. Kezdjük el csíráztatni a magokat, amikből palántát szeretnénk. Szerezzük be hozzá a megfelelő közeget, valamint a cserepeket.

4. Indulhat a szabadtéri ültetés

Március elején az egyik legsürgősebb feladat a gyümölcsfák, a díszfák és díszbokrok, a szőlőoltványok és a rózsatövek ültetése, aztán a bőséges megöntözése, mivel gazdag vízellátás nélkül a csemeték nem gyökeresednek meg. Alapszabály, hogy akkor szabad ültetni, amikor le lehet az ásót nyomni a földbe. Ha nem megy nulla fok alá a hőmérséklet, nincs átfagyva a föld, és akkor öntözni is kell.

A szabad gyökerű gyümölcsfák ültetésének és kezelésének azonban szigorú szabályai vannak, be nem tartásuk pedig könnyen a növény pusztulásához vezethet. Ha viszont odafigyelünk, a kora tavaszi telepítés is könnyen elvégezhető lesz! Pár hete Kósa Dániel osztotta meg a HelloVidékkel a gyümölcsfaültetés legfontosabb szabályait - erről ITT olvashatsz.

5. Lássuk mikor mit vethetünk!

Már most, március elején vethetünk: spenótot, zöldborsót, sárgarépát, hónapos retket, hagymát, tépősalátát, petrezselymet. A gumós és gyökérnövények, például a csicsóka vagy a torma és a hónap második felétől a korai burgonya éppúgy ültethető a fagymentes földbe. Fólia vagy fátyolfólia alá már ültethető a saláta.

6. Almatermésűek metszéséről se feledkezzünk meg

Odakinn a kertben, ha eddig nem tettük meg, akkor az almatermésűek metszését még mindig megtehetjük, viszont a csonthéjasok metszésével még várjunk. Alapszabály ugyanis, hogy az őszi- és a kajszibarackot - a gutaütés betegsége miatt - tavasszal célszerű, míg az almatermésűeket mély-nyugalmi állapotban, ilyenkor tél végén kell megmetszeni. Viszont már a munkálatok előtt érdemes eldönteni, kicsit utána olvasni, hogy az adott fának milyen koronára van szüksége, és aszerint nekiállni a munkálatoknak. Minden metszésnél érdemes sebkezelést is végezni, hogy ne fertőződjön el a fa. - A metszésről nemrég itt írt a HelloVidék.

7. Mit csinálnunk a levágott vesszőkkel?

Két lehetőségünk van: az egyik, hogy zöld hulladékként elszállíttatjuk, vagy bekomposztáljuk. De ha lehetőségünk van rá, akkor engedjük át a levágott ágakat egy kisebb ágdarálón, a kapott mulcsot pedig szórjuk vissza a fa tövéhez. Ez egyrészt remek talajtakaró, másrészről, amikor elkezd korhadni, zöld trágyaként visszaadja a fának a maradék tápanyagot.

8. Apropó, van már saját komposzolód? Ha nincs...

Ez a legjobb dolog, amit csak tehetünk a konyhai és kerti szerves hulladékkal, ha komposztáljuk, ráadásul jelentősen csökkenthetjük vele a háztartásunkban keletkező szemét mennyiségét is. Nincs is jobb időszak a télnél arra, hogy nekiálljunk a komposztálásnak, saját kerti ládánk felállításának. A praktikákról a HelloVidéknek a Gazt-evő blog szerzője, Papp-Felber Anita mesélt, aki maga is biokertész és őstermelő.

Árban? A boltban vásárolt műanyag komposztládák ára (320 literes) 12 ezer forintnál kezdődik, a 800 literes ára 39 ezernél. De akad olyan is, amelyiknek az ára 50-70 ezer forint körül van, 150-200 ezer forint környékén találunk már olyat, ami elektromos. A fából készített komposztáló – készen –ennél drágább mulatság. Léces változatban (480 literes) 15- 25 forintnál kezdődik. De ha van elfekvőben otthon néhány régi deszkánk, magunk is összeállíthatjuk, így garantáltan olcsóbban jövünk ki. Ehhez praktikus tanácsokat ITT olvashatsz.

9. Ne feledkezzünk meg az öntözésről sem

Ügyeljünk, mert rég hullott csapadék, ne felejtkezzünk meg az öntözésről. Fontos főleg a frissen ültetett örökzöldek, és lombhullatók számára, de vigyázzunk, épp annyit kell kijuttatni, amely nedvesen tartja a gyökerek körül a talajt. Öntözés hatására a gyökerek körüli közeg, ha nedves, akkor ezzel késleltethetjük a rügypattanás idején, ugyanis a gyökereknél jobban lehűl a talaj hőmérséklete, így a tápanyag és vízfelvétel nem indul be a gyökerekben.

10. Korai még a betakart növényeket kiszabadítani

Ellenőrizzük inkább, hogy a betakart növényeinken a takarás megfelelő állapotban van, ha kell tegyünk rá még avart, szalmát, vagy amivel takartunk.

10+1. Gyepet is rendbe kéne tenni

A gyep ápolása az első melegebb napokon indul. Ahogy a fű elkezd növekedni és az időjárási és talajviszonyok is engedik, gereblyézzük el a gyepről a leveleket, egy lombseprűvel fésüljük át alaposan, hogy levegőhöz jusson és elkerülhessük a rothadásos betegségeket. Még túl erősen ne gereblyézzünk, mert károsíthatja a füvet. Az első nyírással inkább csak a fű csúcsát vágjuk majd le, mivel a korai alacsonyra nyírás súlyos sárgulást okozhat.

Címlapkép: Getty Images