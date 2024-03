Szinte mindent kibírnak ezek a szobanövények: fillérekért tömheted velük tele a lakást

Sokan kedvelik a kaktuszokat, különleges alakjuk, jellegzetes leveleik és változatos megjelenésük miatt. Igen nagy könnyebbséget jelent az is, hogy gondozásuk jóval kevesebb erőfeszítést igényel, mint más növényeké, miközben éppannyira mutatósak tudnak lenni. Mennyibe kerülnek? Hogyan érdemes őket gondozni? Milyet válasszunk gyerek és kisállat mellé? Ennek jártunk most utána.

A szobanövények tartásának egyik hátránya lehet, hogy a környezetet elég nedvesen kell tartani a trópusi növények egészségének megőrzéséhez, amelyeknek gyakran dzsungelszerű körülményekre van szükségük ahhoz, hogy valóban fejlődjenek is. Ez nem jelent problémát a kaktuszrajongóknak, mivel ezek a sivatagi növények értékelik a száraz levegőt és az átlagos szobahőmérsékletet. A legtöbb kaktuszfaj kevés karbantartást igényel, és könnyen tartható beltéren is.

Ha helyszűke van, és mégis szeretnénk gyönyörű növényeket vásárolni otthonunkba, nincs jobb választás, mint a kaktuszok és a pozsgások. Alacsony karbantartást igénylő növények, melyek jól viselik a magas hőmérsékletet és a szárazságot is. Emellett jól alkalmazkodnak a zord körülményekhez, és némi színt és textúrát adhatnak beltéri vagy kültéri tereinkhez. Különböző méretűek, formájúak és textúrájúak, de mindegyiknek hasonló az igénye: közvetlen napfényre van szükségük huzat nélkül. Egy boldog kaktusz akár élénk virágzással is meglephet, ami bónusz azoknak a növényeknek, amelyek már amúgy is túlvilági formákkal és tüskés textúrákkal rendelkeznek.

A kaktuszok rugalmasak és elnézőek, ha egy kicsit megfeledkezel az öntözésről. De csak akkor szabad öntözni, ha a talaj tapintásra száraznak érzi tűnik. Megölésük biztos módja a túlöntözés, ezért mindig a túl száraz, mintsem a túl nedves talaj mellett dönts!

Érdemes megjegyezni, hogy bizonyos típusú kaktuszok nem a legjobb választás gyerekek vagy háziállatok környezetében. Az éles tüskékkel rendelkezőket jobb a szabadban termeszteni, távol a kíváncsi gyerekektől és háziállatoktól. Éppen ezért ilyen esetben válassz olyan kaktuszt, nincs veszélyes tüskéje.

Kedvet kaptál a kaktuszokhoz? Erre mindenképp figyelj!

Felejtsük el a kaktuszmagot, hiszen ez a növény rettentő lassan nő. Inkább vásároljunk meg néhány növényt, és azokat ültessük el. Az ültetésnél ajánlott kesztyűt viselni, hogy megvédjük magunkat a tüskéktől. A kaktusz kis gyökérlabdácskáját óvatosan hajtogassuk be a cserépben lévő mixelt földbe és takarjuk be őket még egy kis földdel. Mindegy hol helyezzük el kaktuszainkat, de ha kedvezni akarunk nekik, akkor egy dél felé néző ablak a legideálisabb hely számukra.

Kaktuszültetésnél jól válasszuk meg, milyen földet használunk. Leginkább a „kaktusz mix” elnevezésű földet ajánlott választani, mivel ennek kavicsosabb, durvább az összetétele, mint a virágföldnek. Ilyet akár magunk is keverhetünk, nem kell hozzá más, mint virágföld és habkő, ez utóbbi jobb szellőzést biztosít a talajnak, ráadásul mikro-tápanyagokat biztosít a növénynek, és felszívja a felesleges vizet.

Az öntözéssel nagyon vigyázzunk: inkább kevesebb vizet használjunk, mint többet, mivel természetes környezetük miatt a kaktuszok jobban tűrik a szárazságot, mint a vizes talajt. Nehéz megállapítani a kaktuszoknál, hogy milyen sűrűn kell öntözni őket, de általában elég, ha 1-2 hetente adunk nekik vizet. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy mikor is locsoltuk meg őket utoljára, van egy trükk, amivel megtudhatjuk, szomjasak-e a kaktuszaink. Dugjunk bele a kaktusz földjébe egy fapálcikát, legalább 3 cm mélyen, de ha a cserép mélyebb ennél, akkor nyugodtan szúrjuk le mi is mélyebben, ezután húzzuk ki, és vizsgáljuk meg. Amennyiben fapálcikánkon érezzük, hogy a rátapadt föld nedves, ragadós, akkor nem kell még megöntöznünk a kaktuszt.

Mindenképp kerüljük el azt, hogy a kaktusz álljon a vízben: ha véletlen túl sok vizet öntöttünk rá, a cserépalátétben felgyűlt vizet mindenképp öntsük ki. Ezt addig ismételgessük, míg a tálkában már nem gyűlik össze újabb tócsa. Fontos tudnunk, hogy télen a növény „téli álmot alszik”, ilyenkor a növény nyugalmi állapotban van, és egyáltalán nem szabad locsolni. Télen nem kell gondoznunk kaktuszunkat, elég ha hűvös, száraz helyre tesszük.

Melyek a legnépszerűbb fajták?

1. Karácsonyi kaktusz

2. Húsvéti kaktusz

3. Medvetalpkaktusz

4. Törpe kaktusz

5. Tengerisün kaktusz

6. Rubinkaktusz

7. Selyemkaktusz

8. Papsüvegkaktusz

9. Oszlopkaktusz

10. Kígyókaktusz

De valóban slágernövényeknek számítanak?

Hogy pontosabb képet kapjunk, a Praktiker szakembereivel beszélgettünk arról, mit mutatnak a vásárlási adatok, mennyire számítanak népszerű szobanövénynek a kaktuszok. De annak is utána jártunk, hogyan kell gonzoni ezeket a tüskés különlegességeket.

HelloVidék: Mit lehet tudni az áruház kínálatában mennyire számítanak népszerű terméknek a kaktuszok? Mit lehet tudni az eladásokról?

Praktiker: A különböző fajtájú és méretű kaktuszok mindig slágerterméknek számítanak, minden hónapban állandó irántuk a kereslet, amelynek alakulását szakértő munkatársak segítségével kíséri figyelemmel a Praktiker. A beltéri növényeladásokat tekintve a harmadik legnépszerűbb szobanövény: a forgalom 52 százalékát a virágzó növények adják, a zöldnövények 30 százalékot, a kaktuszok pedig közel 15 százalékot, ami nagyon jó aránynak számít a teljes eladáshoz viszonyítva. Ennek megfelelően sokféle kaktusz kapható az áruházakban, és szakértő munkatársaink szívesen segítik a vásárlókat a választásban, valamint abban, hogyan gondozzák új szobanövényüket, milyen földet, tápoldatot használjanak a későbbiekben.

HelloVidék: Mely fajták a legnépszerűbbek?

Praktiker: Az áruházaink széles választékkal várják a vásárlókat, így a kínálatban egyaránt megtalálhatók a különböző fajtájú, kisebb- és nagyobb méretű kaktuszok, amelyek általában mixben érkeznek az áruházba. Minden őszi-téli szezonban a karácsonyi kaktusz vezeti az eladási listát. Nagyon népszerű az Aloe-Haworthia mixhez tartozó két nemzetség is, amelyek bár nem kaktuszok, de megjelenésüket, jellemzőiket tekintve (szárazságtűrő és napfénykedvelő növények) hasonlóak, így ide sorolhatóak, és népszerűségüket tekintve második helyen állnak a dobogón. Érdekesség, hogy a harmadik legtöbbet vásárolt fajta egy festékkel színezett gömbkaktusz. A különböző színnel befújt, nagyjából 8-10 cm-es gömbkaktuszok a szivárvány minden színében megvásárolhatók (egy idő után a különleges szín lekopik róluk). Emellett sokan keresik még a legalább 10 fajtából álló, nagyon változatos, 6,5 cm méretű kaktuszösszeállítást is. Az áruházunk külön készül az ünnepekre, ilyenkor kínálatában megtalálhatók a különféle dísszel, betűzővel dekorált kisebb kaktuszok is. A legtöbb fajta kaktusz közül augusztusban válogathatnak a vásárlók, amikor az áruháznál a hónap növényei a szárazságtűrő fajták, tehát a pozsgások és a közéjük tartozó kaktuszok. Erre az időszakra a magyar tulajdonban lévő barkácsáruházlánc egyedi összeállításokkal készül.

HelloVidék: Milyen áron kaphatók ezek a növényfajták?

Praktiker: Az állandó kínálatban szereplő növények 899 és 2699 forint között mozognak, az egyszeri beérkezésűek pedig akár már 599 forinttól is elérhetők, egészen a magasabb árfekvésig. Jelenleg a legdrágább kaktuszfajta 18 990 forintba kerül. Az áruházunk folyamatosan követi a vásárlói igényeket és a keresletet, és igyekszik ahhoz igazodni: miután egyre többen keresik a kisméretű kaktuszokat, a kapcsolódó termékek körét is bővíti az áruház, így ma már többféle méretű és színű kisebb kaspók is szerepelnek a választékban.

Címlapkép: Getty Images