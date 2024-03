Igazi rettenettel indul a húsvét hete: ez végképp tönkre vághatja az idei termést

Hétfő és kedd hajnalban többfelé lehet gyenge fagy, de északkeleten a völgyekben -3, -4 fok sem kizárt - írja az Időkép.

A hét első felében többfelé kellett védekezni a hajnali fagyok ellen, de sajnos így is sok helyen tizedelte meg a termést a hideg a virágzó gyümölcsösökben. A most átvonult hidegfront mögött ugyanis hétfő és kedd hajnalban sajnos ismét előfordulhatnak hajnalonként fagyok, igaz sem erősségükben, sem területi kiterjedésükben nem lesznek például a szerda reggelihez foghatók, amikor néhol -6, -7 fokig csökkent a hőmérséklet.

Hajnali fagyok hétfőn főként északkeleten, kedden kicsivel nagyobb területen, ekkor is elsősorban az ország északkeleti felén lehetnek, de a fagyra érzékeny helyeken máshol is fagypont alá csökkenhet kicsivel a hőmérséklet. Ahol fagyni fog, általában nem lesz hidegebb -1, -2 foknál, de északkeleten a szélcvédett völgyekben -3, -4 fokig is lehűlhet a levegő, ismét szükség lehet fagyvédelmi intézkedésekre a virágző gyümölcsösök megóvása érdekében

- írta előrejelzésében az Időkép.

A folytatásban

Az Időkép előrejelzése szerint hétfőn is napos-gomolyfelhős időre van kilátás elszórt záporokkal, néhol egy-egy zivatarral. Az intenzívebb gócokat ismét kísérheti apró szemű jég. Többfelé élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lesz az északnyugati szél. Kora reggelre északkeleten pára-, ködfoltok képződhetnek. Elsősorban itt várható gyenge fagy, hajnalra -3 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet. A délutáni órákban 10-15 fokot mérhetünk, de záporokat, zivatarokat követően ismét több fokot hűlhet a levegő rövid idő alatt.

Kedden kezdetben fátyolfelhős-napos időre számíthatunk, majd délután délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső csak helyenként délnyugaton fordulhat elő. Élénk, erős, északnyugaton néhol viharos lesz a délkeleti szél. Hajnalban -3, +5, napközben 12-18 fok valószínű.

Szerdán kezdetben változóan fehős lesz az ég, majd délután a Dunántúl fölött megvastagszik a felhőzet, és főként itt fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. Az élénk, erős déli-délkeleti szélben 15 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Csütörtökön még több tájegységünkön kialakulhat eső, zápor, néhol zivatar is, de délután már egyre többfelé kisüt a nap. A szeles időben délután 15-21 fok várható.

Címlapkép: Getty Images

