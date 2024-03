Fillérekért szedheted a szezon kedvencét: mutatjuk, vidéken hol keresd

A meleg márciusi időjárás miatt hamarabb kezdődik idén a szüret, emiatt már húsvétkor is találkozhattok virágzó tulipánokkal Magyarország. Az ország több pontján is számos helyén lesz lehetőségünk arra, hogy gyönyörködhessünk a szebbnél-szebb virágokban. A HelloVidék most csokorba szedte a legszebb tulipános helyeket, valamint azt is, hogy az egyes helyek mikor nyitnak, és mennyiért kínálják majd idén a tulipánokat.

Húsvét alkalmával újra megnyílnak a hazai tulipánoskertek, ahol ismét rengeteg helyen szüretelhetünk virágot. A legtöbb helyen színes programkavalkád színesíti majd az idei tavaszt. Lesz arcfestés, kézműves vásár, vagy éppen állatsimogatás is. A legtöbb helyen nárciszok és jácintok is szüretelhetők a tulipánok virágzása kezdetén. A nagycsaládosok, és kutyabarátok szempontjából jó hír lehet, hogy az ültetvények jellemzően kutyabarát helyek, van amit ingyenesen is lehet látogatni. A virágok ára helyszínenként és fajtától függően ugyanakkor változhat. A pontos virágzási időpontokat nem lehet teljesen megjósolni, éppen ezért, ha tehetjük még az indulás előtt informálódjunk. Hazánkban több településen van lehetőség arra, hogy magunknak szedhessünk tulipánt. Összegyűjtöttünk néhány helyszínt. Lássuk a legjobbakat! Kőröshegyi Levendulás A kőröshegyi virágoskert immár 8. alkalommal bont szirmot Kőröshegyen. A tavalyi elsöprő népszerűségnek köszönhetően idén tavasszal közel félmillió tulipán, újabb területek és teljesen új fotós elemek várják látogatókat a Balaton mellett. A további területek folyamatosan virágoznak, ahol változatos fajtájú, színű és alakú tulipánok kerültek ültetésre. Szakaszosan nyitjuk meg a leszedhető sorokat, így biztosítva, hogy a szüret teljes ideje alatt legyen elérhető virág a látogatóknak - írták. Nyitvatartás: 2024. március 29. és április 21. között minden nap Hétköznap: 9:00-17:00 óra között.

Hétvégén: 9:00-18:00 óra között. Belépőjegyek: Belépődíj: 1000Ft/fő (gyermekeknek 12 éves korig ingyenes) Tulipán ára: 300 Ft/szál Kálnoki Levendulás és Tulipánfarm A kálnoki levendulás az időjárás miatt valószínűleg április 5-től nyitja meg kapuit. Immár 100.000 tulipánnal, 22 féle színnel várják a látogatókat. A tulipánfarm korábban hosszas hosszas kutatómunka után 5 olyan tulipánfajtával kezdett el foglalkozni, amelyek nemcsak csodálatosak, de ha a tulipánszüretkor hazavisszük őket, tartósak is, így sok napon át gyönyörködhetünk a nyíló virágok szépségében. Nyitvatartás: 2024. április 5-től. Hétköznap (hétfőtől-csütörtökig): 15:00-18:00

Pénteken: 12:00-18:00

Szombat-vasárnap 09:00-18:00 Belépődíj: nincs Tulipán ára: 250 Ft/szál TulipGarden Immáron 5 éve, hogy a TulipGarden kert ötlete nyomán kialakult a látogatható, szedhető, csodálható tulipánoskertek hagyománya. Jelenleg Magyarországon 10 TulipGarden tulipánoskert működik. Minden kert a látványra optimalizál, de pont az országot lefedő tulipántengerek teszik lehetővé, hogy a kertek ilyen hálózata része legyen a fenntartható gazdálkodásnak. 2023-ra elérték, hogy mintegy 2 millió hagyma virágzását láthassa számos látogató országszerte. A tavalyi látogatószámból kiindulva idén már mintegy 300.000 látogató lesz a TulipGarden hálózat kertjeiben. TulipGarden Balaton – Szőlősgyörök A TulipGarden Balaton kertje Somogy megyében Szőlősgyörökön található. Az autóval érkezőknek parkolásra a kert mellett van lehetőség. A kertben 100 fajtából álló mintakert található, ahol különböző színű és típusú tulipánhagymákat ültettek el, melyek ötletet adhatnak otthoni kertek kialakításához is. A mintakert területét táblákkal jelölik, hogy jól észrevehető legyen. Fontos, hogy csak a sorokban szabad virágot szedni, a mintakertben nem. Közösségi oldalukon hangsúlyozzák, hogy a tavasszal virágzó hagymás növények, mint a jácint, a nárcisz, és a tulipán hagymáját ősszel fogják árusítani. Jelenleg a tavasszal ültethető hagymákat, gumókat lehet a szüreten megvásárolni. (dália, liliom, kardvirág) Nyitvatartás: Március 29. nagypéntek:10:00-17:00

Március 31. húsvétvasárnap:10:00-17:00

Április 1. húsvéthétfő:10:00-17:00 Belépődíj: A kert látogatásához 12 éves kor felett belépőjegy váltása szükséges. Ára: 1 000 Ft/ fő Tulipán ára: 300 Ft/szál TulipGarden - Tisza-tó Húsvétkor nyit a TulipGarden Tisza-tó, amely bimbós tulipánszüretre és húsvéti piknikre invitál mindenkit. Mint írják, a legtöbb virág még bimbóban pihen, de néhány fajta már kinyitotta szirmait. A programokat kézműves vásár, arcfestés, nyuszisimogatás, tojáskeresés, és még sok sok minden más fogja szinesíteni. Nyitvatartás:

Március 29. nagypéntek:9:00-17:00

Március 30. Szombat: 9:00-17:00

Március 31. húsvétvasárnap: 9:00-17:00

Április 1. húsvéthétfő: 9:00-17:00 Belépőjegy: A kert látogatásához 12 éves kor felett belépőjegy váltása szükséges. Ára: 1 000 Ft/ fő Tulipán ára: 300 Ft/szál TulipGarden - Mórahalom Az idei szezonban mindösszesen 150.000 szál virág fog nyílni a kertükben, ebből 41 fajta lesz szedhető és 80 fajta a bemutatókertben lesz látható. A tulipánok mellett nárciszt es jácintot is lehet majd szedni, de valószínűleg már nem sokat, mert most vannak teljes nyílásban. Metszőollót es praktikus virágszedő kosarat - korlátozott számban - tudnak biztosítani. Nyitvatartás: március 29-31.

április 1.

április 6-7.

április 13-14.

április 20-21. és

április 27-28. A fenti napokon 10 órától 17 óráig tartanak nyitva. Belépőjegy: A kert látogatásához 12 éves kor felett belépőjegy váltása szükséges. Ára: 1 000 Ft/ fő Tulipán ára: 300 Ft/szál TulipGarden - Győrladamér A jó időnek köszönhetően idén hamarabb kinyít a győrladaméri kert. A TulipGarden Győrladamér idén már harmadszor várja majd a virágok szerelmeseit. Kertük nemrég újabb fajtákkal bővült, így már hetvennél is több tulipán fajtában, és több nárciszban lehet gyönyörködhetni. Előzetes egyeztetés alapján lehetőség van nyitvatartási időn kívül is látogatni a kertet akár csoportoknak, vagy fotózás céljából. A gyerekeknek lehetőségük lesz használni a kerti játékokat, lesz hinta, csúszda , illetve ha az időjárás engedi, akkor ugrálóvár is üzemelni fog. Idén is lesz állatsimogató , és a gyerekek kérhetnek maguknak lemosható tetoválást, illetve lesz arcfestő is a kertben. Alkalmanként kézműves árusok is színesítik a kínálatot. Nyitvatartás: Március 29. Nagypéntek, 10:00-18:00

Március 30-31: ZÁRVA

Április 1. Húsvéthétfő, 10:00-18:00

Április 2-től folyamatosan, minden nap: 10:00-18:00 A kert várhatóan május 5-ig lesz látogatható. Belépőjegy: A belépés 12 éven felülieknek 1000 Ft/fő. Tulipán ára: 300 Ft/szál A Tulipán A tulipán őshazája Kisázsia, ahol a kedvező klíma, a nem túl nedves, kevés szervesanyagot tartalmazó talaj és a hagyma szeretete tartotta fent a tulipánt talán az emberiség kezdete óta. Rengeteg változatban fennmaradt és nemesített növény, a tavasz első színpompás, nagy virágú, tartós, ritkán, de illatos, szedhető virága a Tulipán hazánkba a népvándorlással került be. Elsősorban a sziklás, köves vagy alacsony füvű száraz gyepekben nő; főleg a hegyvidékeken. Minden fajta tavasszal virágzik. Virága a délelőtti, dél közeli órákban nyílik.