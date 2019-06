Íme, a leghatékonyabb házi szúnyogriasztók: ezek tényleg működnek

Már megszokhattuk, hogy a kellemes idővel együtt megjelennek a kellemetlen rovarok is. De ez nem azt jelenti, hogy le kell mondanod a szabadtéri programokról! Korábban már írtunk róla, hogy a mai szúnyogfajok nem csak hogy bosszantóak, hanem egyenesen veszélyesek is, ugyanis a klímaváltozás miatt egyre több egzotikus betegségeket hordozó fajt fedeztek fel Magyarországon.

Előző cikkünkben összefoglaltuk, milyen praktikákkal tudod távol tartani a vérszívókat magadtól, most pedig azokat a természetes és olcsó módszereket szedtük össze, amelyekkel az otthonod és kerted környékéről száműzheted a szúnyogokat.

Csodanövények a kertedbe, amelyek elűzik a szúnyogokat

Az egyik módja annak, hogy megvédd a kültéri összejöveteleket a nem kívánt vendégektől, ha olyan növényeket ültetsz a kertedbe, amelyeket a szúnyogok nem szeretnek. Ezek a növények kettős szereppel rendelkeznek: egyszerre gyönyörködtetnek szemet és nyújtanak védelmi vonalat az otthonodnak.

Ezeket a növényeket ültesd el:

Rozmaring



A rozmaring olyan aromás illóolajokat tartalmaz, amely elkábítja a szúnyogokat. Kedveli a napsütést, a jól száradó, homokos talajt. Cserépben is nevelheted, télre pedig érdemes bevinni a lakásba és egy hűvösebb helyiségben kivárni a hideg végét.

Levendula



A levendula aromáját ki nem állhatják a szúnyogok, ráadásul nyár elejétől egészen őszig virágozhat. Nem utolsó szempont, hogy a levendula nagyon szépen mutat a kertben.

Bazsalikom



A bazsalikom gyorsan és könnyen felnevelhető, nem kell botanikusnak lenned ahhoz, hogy egy csodálatos fűszernövénnyel és szúnyogriasztóval bővüljön a kerted.

Füstölő

A szúnyogok nem igazán csípik a füstöt, az aromás verziókat pedig még jobban gyűlölik. A leghatékonyabb füstölőpálcák sokféle anyagot tartalmaznak, többek között citronellát, eukaliptuszt és szegfűszeget is. Keresd azokat a füstölőket, amelyek 100%-ban természetesek!

Ventillátor

Ha nyáron egy szabadtéri összejövetelt szervezel, érdemes egy ventillátort állítani a teraszra. A vendégeid nem csak a kellemes hűvös levegő miatt örülhetnek, hanem a ventilátor a szúnyogokat is távol fogja tartani a társaságtól.

Szúnyogháló

Ugye, hogy a legegyszerűbb megoldás néha a legjobb? Ha még nem tetted meg, érdemes egy szúnyoghálót felszerelne az ablakaidra, így garantáltan zümmögésmentes éjszakáid lesznek - még nyitott ablak mellett is.

Denevérek

A denevérek szúnyogokkal is táplálkoznak, és minél több denevért vonzol az udvarod környékére, annál kevesebb szúnyoggal találkozhatsz. Egyes oldalak szerint a denevérek óránként 1000 szúnyogot is meg tudnak. Ez persze túlzás, mivel a denevérek mással is táplálkoznak, de így is látványos lehet a szúnyogpopuláció csökkenése, ha felszerelsz egy denevérházat a portádra.

Madárbarát kert

Nem csak a denevérek szeretik a szúnyogokat. Számos madárfaj, köztük a széncinege, fecske, és több vándorló énekesmadár is megeszik a szúnyogokat és a lárvákat. Szerezz be egy madáretetőt vagy takarmányadagolót, és élvezd, ahogy a madarak megszabadítanak a kertedben ólálkodó szúnyogoktól!

Kerti tó

A szitakötők és a békák ugyancsak pusztítják a szúnyogokat. Egy levegőztetővel vagy szökőkúttal, valamint halakkal rendelkező kerti tó nem a szúnyogokat, hanem a szitakötőket fogja vonzani – ellentétben azzal, amit korábban a vízről gondoltál.

Illóolajok

Nem újkeletű, hogy a szúnyog- és rovarirtókban található vegyi anyagok nem túl egészségesek az emberi szervezetre nézve. A jó hír az, hogy sok illóolaj olyan hatásos vegyületeket tartalmaz, mint az olyan veszélyes toxikus anyagok, mint a DEET. Számos aromás illóolaj rendelkezik rovarriasztó tulajdonságokkal, különösen azok, amelyek illékony anyagokat tartalmaznak (pl. linalool, tujon, geraniol, citronellal, citronellol, limonén, pinén, eukaliptol). Ezek az anyagok a nagy illékonyság miatt csak rövid ideig, kb. 2-4 órán át tartják távol hatékonyan a szúnyogokat, ezért szükség lehet az ismételt alkalmazásukra.

Íme néhány illóolaj, amely segít a szúnyogok elleni küzdelemben:

Szegfűszeg illóolaj



A szegfűszegolaj meleg és enyhén gyümölcsös aromával rendelkezik. Bár az édes és kellemes illat miatt nem gondolnád, de valójában ez egy igen erős szúnyogriasztó szer.

Borsmenta illóolaj



Mindenki ismeri a borsmenta friss és édes aromáját. Bár számunkra nagyon kellemes, a szúnyogok nem kedvelik, mivel az olaja nagyon erős. Keverj össze néhány csepp borsmenta olajat egy kis vízzel, és öntsd bele egy kézi permetezőbe. Reggel és este permetezz az ablakok és ajtók környékére: ez megakadályozza, hogy a szúnyogok megtalálják a bejáratot az otthonodba. Bónuszként egész nap friss és édes illatú lehet az otthonod.

Geránium illóolaj

A muskátli olaj egy másik rendkívül sokoldalú vegyület, melyet az ókori Görögországban előszeretettel alkalmaztak az idegek nyugtatására és az egészséges bőr és haj elősegítésére. Ennek az illóolajnak olyan erős komponensei (pl. citronellol) vannak, amelyek nagyon hatékony rovarirtóvá teszik.

Tipp: Ügyelj arra, hogy teszted a bőrérzékenységedet, mielőtt bármilyen illóolajat használnál! Soha ne nyeld le az illóolajat!

Házi szúnyogriasztók

Számos szúnyogriasztó van a boltokban, azonban ezek egyre drágábbak és általában olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek nem kedveznek az egészségnek. A jó hír az, hogy te is készíthetsz otthon természetes anyagokból olcsó és hatásos szúnyogriasztót, ami tényleg működik! Ezekkel a receptekkel nem fogsz mellényúlni.

Vegyszermentes rovarriasztó spray

Hozzávalók:

almaecet

víz

5 csepp teafa illóolaj

5 csepp citrom illóolaj

5 csepp eukaliptusz illóolaj

Elkészítés: tölts fel egy kézi permetezőt félig vízzel, félig almaecettel, majd add hozzá az olajokat. Ezt a spray-t kint és bent is használhatod, garantáltan távol tartja a rovarokat.

Gyógynövényes spay

Hozzávalók:

almaecet

víz

friss levendula, illatos macskamenta, zsálya és kakukkfű

Elkészítés: tölts meg egy spray palackot félig vízzel és félig almaecettel. Add hozzá a fűszernövényeket és hagyd állni egy éjszakán át. Rázd fel, és már használhatod is.

Levendulás csodaszer szúnyogok ellen

Hozzávalók:

12 csepp levendula illóolaj

8 csepp teafa illóolaj

8 csepp citromfű illóolaj

6 csepp citronella illóolaj

6 csepp eukaliptusz illóolaj

100 gramm kókuszolaj

Elkészítés: az összes illóolajat keverd össze, majd add hozzá a kókuszolajhoz. Hagyd, hogy a kókuszolaj megszilárduljon. Ezt a kencét a bőrödre kenheted, szuper illata van és a bőröd is puha lesz tőle. Rendszeresen használhatod, mielőtt kimennél a szabadba.

Via Natural Living Ideas