Kíméletlen zivatarokkal érkezik a hidegfront: ezekre a megyékre adtak ki figyelmeztetést

Hétfő délelőtt a csapadékot adó felhők átmenetileg kelet felé távoznak és a továbbra is sok fátyolfelhő mellett szűrt napsütés várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat információi szerint a nap második felében viszont észak felől ismét megvastagszik a felhőzet, és az ország északi felén több helyen zápor, főként északnyugaton zivatar is kialakulhat. Vasárnap a délies szél csak élénk volt, de mára már nagy területen erős délnyugati szélre számíthatunk. Hétfő délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul az áramlás. Zivatarokhoz kötődve akár viharos lökések is lehetnek.

Egy hidegfront hatására délutántól az ország északi felén a záporok mellett helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Erre legnagyobb esély az Észak- és Közép-Dunántúlon, valamint a főváros tágabb környezetében van, de nagyobb bizonytalanság mellett késő délután, este ennél délebbre, valamint északkeleten is előfordulhat villámtevékenység.

A zivatarokat - főként az északi határhoz közelebb - viharos (60-80 km/h) széllökések, nagyobb mennyiségű csapadék, esetleg kisebb szemű jégeső kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Késő estére 11 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A zivatarok miatt 11 megyére adtak ki figyelmeztetést.

Kedden délelőttig még többfelé valószínű eső, zápor, majd északnyugat felől megszűnik a csapadék, és csökken a felhőzet. Ezt követően általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű péntekig. Keddre átmenetileg jelentősen visszaesik a hőmérséklet, majd szerdától gyors melegedés várható.

Címlapkép: Getty Images