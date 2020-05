Brutális szélre és jégesőre figyelmeztetnek: ezen a területen lehet a legnagyobb a baj

Zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre az egész országra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Veszélyjelzésükben azt írták, hogy hétfőn gyakorlatilag bárhol kialakulhatnak zivatarok. Kísérőjelenségként viharos (óránkénti 60-70 kilométeres) szél és apró szemű jég társulhat a zivatarokhoz.

A Dunántúl nyugati felén intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez akár 2 centiméternél nagyobb jég és óránkénti 80 kilométer körüli erősségű szélroham is társulhat.

Az előrejelzés szerint hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 17 és 21 Celsius-fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon egy-két fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)