Feloldották a tilalmat: mától már ezekben a megyékben is lehet tüzet gyújtani

Az elmúlt napok időjárásának köszönhetően szombaton az alföldi régióban is megszűnik a tűzgyújtási tilalom, az ország teljes területén engedélyezett lesz a tűzrakás az előírások betartása mellett - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Azt írták, a dunántúli és az északi térségben már kedden megszűnt a tűzgyújtási tilalom, de ez az alföldi régióban még megmaradt.

Szombaton azonban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is feloldják a korlátozást.

Hozzátették: szombattól ismét az ország teljes területén engedélyezett a tűzrakás a szabályok, előírások betartása mellett, de fokozott körültekintésre van szükség, mert Magyarországon az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza. Felhívták a figyelmet arra, a tűzgyújtási tilalom visszavonása után is érvényes az az előírás, hogy erdőterületen csak a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni, szélcsendes időszakban, úgy, hogy az ne jelentsen veszélyt a környezetre. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell biztonságos eloltásáról. A tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni.

Továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet, és életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeset forrása lehet. A tűzgyújtási szabályokról ezen és ezen a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)