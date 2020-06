Ismét gyarapodnak az erdők: egy hektár új erdőt létesítenek a területen

Egyhektáros emlékerdővel gyarapítják Felsőtárkány közelében a fásított területeket. Az "Egy a természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából az Egererdő Zrt.-nél ültetett emlékerdő újabb állomása lehet a környékbeli kirándulásoknak. Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára az Egererdő Zrt. egeresvölgyi területén makkvetéssel kialakított ültetvény avatásán emlékeztetett arra, hogy az emlékerdő része annak a kezdeményezésnek, amelynek során mind a 22 állami erdőgazdaság 1-1 hektár új erdő létesítésével állít emléket a vadászati és természeti világkiállításnak.

Az új erdő telepítése összhangban áll az Agrárminisztérium országfásítási célkitűzéseivel is, és felhívja a figyelmet arra, hogy minden közösségnek megvan a lehetősége tenni a természeti környezet megóvása és gyarapítása érdekében

- mondta a helyettes államtitkár.

Dobre-Kecsmár Csaba vezérigazgató elmondta: az Egererdő Zrt. közjóléti tevékenységét már a 2019-ben is meghatározta a vadászati és természeti kiállítás. Az esemény jegyében szervezték meg tavaly a hagyományosnak mondható erdészeti nyílt napokat Egerben és Mátrafüreden illetve, a mátrai trófeamustrát, amelyen több mint 5500-an vettek részt. Az erdőgazdaság vezetője ismertette, hogy a Mátravasút után a felsőtárkányi és a szilvásváradi állami erdei vasút fejlesztését is támogatja a kormány.

A 22 erdőgazdaság egy-egy hektáron telepít erdőt, és a Felsőtárkányban most avatott a hetedik a sorban.

Címlapkép: Getty Images

