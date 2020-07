Egyre súlyosabb a helyzet a Balatonnál: kérdéses, mikkora fékezhetik meg az algásodást

A portál szerint megkezdte a Balaton nyugati medencéjének a kotrását az Országos Vízügyi Főigazgatóság, de még nem látják mikorra fékezhetik meg a tó algásodását. Siklós Gabriella az OVF szóvivője elmondta, hogy megelőző célja van annak, hogy július 20-án elkezdődött a kotrás, mivel a mérések alkalmával magas klorofill-A tartalmat mértek, ami alga jelenléréte utal és mennyisége arányos az alga mennyiségével.

A nyugati medencében található egy iszapcsapda is, ahol a foszfortartalom magas az üledékben, a foszfor pedig az alga melegágya, ezért is kezdtek rendkívüli gyorsasággal kotrásba. Balatongyörökhöz közel folyik jelenleg a munka, egy napon belül belekezdenek még egy ponton, egy héten belül pedig egy harmadikon is.

Három hajót tervezünk beállítani, ezek közül egy, a Góliát volt az első, napi 60-100 köbméter anyagot termel ki. A Góliátot egy gépláncként kell elképzelni: van egy úgymond porszívója, amely a parthoz közeli helyen 20 centiméter mélyen lepelkotrást végez, a felső rétegből szedi ki az anyagot egy uszályra. Innen egy elevátor segítségével kiválogatják az iszapot, és egy másik csőrendszeren keresztül távozik az anyag. A másik két hajó csőrendszeren keresztül mélységi kotrást végez, és egy 1 kilométeres csőrendszeren keresztül közvetlenül a zagytérbe juttatja el a kitermelt anyagot

- fogalmazott Siklós Gabriella.

Balatongyörökön pont található egy engedéllyel rendelkező zagytér, ám a túlburjánzott növényzet miatt, fejleszteni kell, hogy a terület be tudja fogadni a kotrás során oda kerülő anyagot. Arról, hogy mikor fejeződik be a munka nem tudtak biztosat mondani, de hangsúlyozták, hogy a meleg táptalaja az algaképződésnek.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!