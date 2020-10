4 teendő, amit ne spórolj meg most a ház körül: durván ráfizethetsz, ha nem végzed el őket

Ha nem kezeljük idejében, a legkisebb vízkároknak is kellemetlen következményei lehetnek a házunkban vagy a ház körül, a téma pedig különösen aktuális most, az egyre hűvösebbre forduló időjárás beköszöntével. Növekvő penészfoltok, szennyeződések, erodálódó vezetékek, szivárgás és kellemetlen szagok – hogy csak néhányat említsünk. Legjobban tesszük, ha a probléma észrevételét követően a lehető leggyorsabban reagálunk, hiszen így olcsóbban és könnyebben megúszhatjuk, mint ha egészen odáig hagyjuk elfajulni a dolgot, hogy falakat, padlót kelljen javítani.

A tényleges és hasznos vízfogyasztást meghaladó, a vártnál jóval nagyobb összegű vízszámla egyik oka lehet a vízmérő és az ingatlan közötti csőhálózat sérülése, ami sokszor éppen észrevétlensége miatt jelenthet súlyos veszélyt. A vonatkozó rendelet értelmében a bekötési fővízmérő utáni fogyasztói vezetékhálózat-szakasz karbantartása, javítása a fogyasztó feladata, hívja fel a figyelmet a Fővárosi Vízművek. A talajba fektetett vezetékből szivárgó víz nem mindig tör a felszínre, így előfordulhat, hogy értékes ivóvizünk észrevétlenül elszivárog. Az így elfolyt víz mennyiségét is jelzi a vízmérő, és a mért mennyiségért természetesen fizetni kell. Az indokolatlan többletfizetés azonban elkerülhető a rendszeres ellenőrzéssel és a gyors javítással. A Good Housekeeping cikke alapján most erre vonatkozóan is adunk tanácsot, illetve megmutatjuk, melyek azok a területek, amiknek kiemelt figyelmet kell szentelnünk a cél érdekében.

1. Az ereszcsatorna karbantartása

Az eltömődött ereszcsatornák sok bosszúságot okoznak: mivel nem tudják megfelelően elvezetni a vizet, az beszivároghat a pincébe, komoly károkat eredményezve. A törött vagy sérült ereszcsatornák is veszélyes csapdák, hiszen a víz beszivárgásának fő forrásának számítanak. Különösen igaz ez ősszel, amikor a levelek és a fadarabok a legnagyobb eséllyel okozhatnak galibát ezekben a rendszerekben. Ha nem biztosított a csapadék elvezetése, a víz a ház falára folyhat, ami a vakolat sérüléséhez, akár beázáshoz is vezethet. A felgyülemlett falevél, levágott fű és egyéb növényi hulladék könnyen elzárhatja a víz útját, ezért mindenképp jó ötlet, ha elébe megyünk a problémának és már előre alaposan kitisztítjuk az ereszcsatornákat, lefolyókat.

2. Figyeljünk a növények gyökérzetére

A fák gyökerei sok esetben nagyon invazívak lehetnek, ezért kiemelten fontos, hogy tisztában legyünk a föld alatt futó csövek, tartályok elhelyezkedésével, mielőtt csemetékkel ültetnénk tele a kertünket. nagy példányt elültetnének a házukhoz. Drasztikus esetben a gyökerek a ház alapzatát is károsíthatják az alapot, ami ugyancsak problémákhoz vezethet, ideértve a vízkárokat is. Talán nem is gondolnánk, de az olyan népszerű fajták, mint a fűzfa, tölgy, magnólia, nyárfa, nyírfák, bukszuscserjék és a kúszó borostyánfélék gyökérrendszere is okozhat gondokat. Ha mégis ezek valamelyikét szeretnénk telepíteni a kertbe, nem árt alaposan megtervezni, milyen távolságra ültetjük a háztól.

3. A vízrendszerek téliesítése

A házunk táját idejében fel kell készítenünk a hűvös időre, ebbe pedig beletartozik a vízrendszerek védelme is. A házon kívül futó vezetékekben, kerti csapokban, medencerendszerekben egykettőre megfagyhat a víz, ha váratlanul betoppannak a hajnali mínuszok, és ez nagyon kellemetlen következményekkel, többek között pluszkiadásokkal is jár.

A fagyott vízcsövek komoly problémát jelentenek, ha igazán hidegre fordul az idő. Ha a víz megfagy bennük, könnyen szét is feszítheti őket. A nyomás, ami ilyenkor keletkezik, elég ahhoz, hogy széttörje, hiszen a csőben egy idő után nem lesz több hely a megnövekedett térfogatnak. Egy ilyen törött, megrepedt cső időzített bombaként ketyeg a házban és környékén: amíg a víz fagyott állapotban van, nem tud szivárogni, viszont ha jön egy kis enyhülés, minden eláraszt a megolvadt folyadék. A fagy miatt szétrepedt csővel nem jó viccelni: anyagilag is hatalmas károkat tud okozni, ha tönkre teszi a falakat, a mennyezetet és a padlót, ráadásul akár több száz liter víz is elfolyhat így óránként.

Védelem a fagy ellen



A fővízmérő védelmére az esetleg hiányzó aknafedő lapot pótolni kell. Ha a vízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodni.



Kerti csapok, hétvégi házak a legbiztosabb védelmi módszere a víztelenítés. Ennek elvégzésekor az összes csapot nyitva kell tartani! Ha a vízvezetéki hálózatban a víz mégis megfagyna, azonnal szakemberhez kell fordulni, mert a kiolvasztást és a szakszerű helyreállítást csak ő végezheti el, tanácsolja a A téli hideg által okozott csősérülések, a fővízmérő szétfagyásának megelőzése érdekében is sokat tehet: a falon kívüli, vagy nem kellően szigetelt vezetékek, szerelvények esetében különösen fontos, hogy a helyiség nyílászáróinak épségéről meggyőződjék. Előfordulhat, hogy a költséges kár elkerülése érdekében akár helyiség fűtésére is szükség lehet.A fővízmérő védelmére az esetleg hiányzó aknafedő lapot pótolni kell. Ha a vízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodni.Kerti csapok, hétvégi házak a legbiztosabb védelmi módszere a víztelenítés. Ennek elvégzésekor az összes csapot nyitva kell tartani! Ha a vízvezetéki hálózatban a víz mégis megfagyna, azonnal szakemberhez kell fordulni, mert a kiolvasztást és a szakszerű helyreállítást csak ő végezheti el, tanácsolja a Fővárosi Vízművek

4. Vegyük észre a szivárgást

Ha hirtelen megmagyarázhatatlan költségnövekedést tapasztalunk a havi vízszámlánkban, az bizony annak a jele lehet, hogy rejtett szivárgás megy végbe az otthonunkban. Ezt könnyen igazolhatjuk magunk is: olvassuk el a vízmérőt, majd ezután néhány óráig ne használjunk vizet, végül olvassuk le ismét a mérőállást. Ha ennek ellenére megmozdult, egyértelmű, hogy valahol szivárog a víz. Ebben az esetben ellenőrizzük helyiségről helyiségre az otthonunkat, hiszen bárhol, ahova víz van bekötve, lehetséges szivárgás. Ide tartoznak a mosogatók, a WC-k, a kádak, a zuhanyzók, a mosogatógép és a mosógép is. Vizsgáljuk meg ezeket a berendezéseket, hátha nyomára akadunk a sérült, kilazult csöveknek, szerelvényeknek, és ellenőrizzük a környéküket is: a fürdőszoba, konyha, mosókonyha alatti helyiségek mennyezetét, falát, hogy nincsenek-e rajtuk víz- vagy penészfoltok.

Címlapkép: Getty Images