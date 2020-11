Extra szigorításokat vezettek be ezekben a városokban: itt vannak az új vidéki korlátozások

A portál szerint már vidéken is zajlik a veszélyhelyzettel kapcsolatos új intézkedések végrehajtása. Csütörtökig kellett benyújtani a megyei jogú városokban előírt járatsűrítési terveket, több önkormányzaton pedig az ügyfélfogadási rend is változott vagy teljesen áttértek az elektronikus formára. Akadnak olyan városok is, ahol további szigorításokat vezettek be.

Kaposváron a polgármester arra kérte a helyieket, hogy november 16-ától a sürgős, személyes jelenlétet igénylő esetek kivételével kérjenek időpontot a polgármesteri hivatali ügyintézéshez, a közszolgáltató cégerkre tartozó teendőket pedig telefonon vagy elektronikus formában intézzék. Hangsúlyozta, hogy ismét várják az önkormányzatnál önkéntesek jelentkezését, akik segítenének újra az időseknek a bevásárlásban, ételszállításban.

Miskolcon újra indították a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos önkormányzati számlát,

amit még az első hullám idején nyitott a város. A felajánlásokból ide befolyó összeget teljes egészében fertőtlenítőszerek és védőeszközök beszerzésére, illetve a járvány terjedését lassítani hivatott egyéb feladatokra fordították.

Hétfőtől ideiglenesen bezárnak az Avason, Perecesen, Bükkszentlászlón, Szirmán, Martinkertvárosban, a Szentpéteri kapuban és Diósgyőrben a polgármesteri hivatal kihelyezett ügyfélszolgálatai. A folyamatos ügyfélszolgálati nyitva tartás ugyanakkor továbbra is megmarad a polgármesteri hivatal központi, a Városház tér 8. szám alatt lévő irodájában, illetve a Petőfi utca 39. szám alatt. A személyes megjelenést igénylő anyakönyvi ügyekben az ügyfeleket csak előzetes időpontfoglalás alapján tudják fogadni.

A városháza azt kéri, hogy a beadványokat lehetőség szerint postai vagy elektronikus úton juttassák el a polgármesteri hivatalba, a nyitva tartó ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan és személyes megjelenést igénylő ügyekben keressék fel.

Ahogy már mi is írtunk róla: Szolnokon hétfőtől újra bevezetik a vásárlási idősávot a belvárosi Ady Endre úti piacon, a Széchenyi kispiacon, valamint az úgynevezett lengyelpiacon, a Pletykafaluban.

A megyeszékhelyen reggel 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak a három piacon.

A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal ügyfélfogadásán lehetőség szerint előre egyeztessenek telefonon időpontot, vagy intézzék ügyeiket telefonon vagy e-mailen. Kitért arra is, hogy az esküvőkön újra legfeljebb tíz ember vehet részt a városházi szertartáson.

Gyöngyösön, a piacok egész területén már pénteken bevezették a kötelező maszkhasználatot.

Győrben a polgármesteri hivatalban szünetel a személyes ügyfélfogadás jövő hétfőtől. Elektronikusan, telefonon vagy postai úton lehet ügyeket intézni. A hivatal épületében turisztikai célból sem fogadnak látogatókat és külsős rendezvényeket sem tarthatnak.

Szombathelyen már szigorítottak az önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjén, több ügyet csak telefonos időpontegyeztetés után vagy online lehet intézni.

Salgótarjánban a polgármesteri hivatal munkatársai bizonytalan ideig távmunkában dolgoznak, a személyes ügyfélfogadás is szünetel, mert többen megfertőződtek.

Szekszárdon az önkormányzat járványügyi munkacsoportokat állít fel a védekezési feladatok koordinálására. Gábor Ferenc jegyző közlése szerint a lejáró lakhatási és gyógyszertámogatásokat a veszélyhelyzet után 30 nappal meghosszabbítják, a polgármesteri hivatal ügyfeleit arra kérik, lehetőség szerint online intézzék az ügyeiket.

Pécsen online üléseznek az önkormányzat bizottságai, a polgármesteri hivatal dolgozóinak harmada home office-ban, otthonról dolgozik. Ha a kormány úgy dönt, hogy a polgármester hatáskörébe utalja egyes időszakok városi védekezési feladatait, így például a közterületek hétvégi lezárási lehetőségeit, akkor ésszerű és indokolt intézkedésekkel segítik a járvány elleni védekezést.

Címlapkép: Getty Images