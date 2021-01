Rémálom Békéscsabán: 4 milliót hagyott el, egész hétvégén kereste a pénzét

A férfi egész hétvégén kereste a pénzt, mert fogalma sem volt arról, hogyan veszíthette el a milliókat, amit közben egy idős ember megtalált, és leadott a rendőrségen. Mivel a pénz mellett volt egy cetli is, hogy melyik bankban vették fel a pénzt, a békéscsabai rendőrök információt kértek a pénzintézettől.

A pénzét kereső férfi hétfőn végül bement a rendőrségre

Először semmit sem szólt az elveszített milliókról, csak azt kérdezte, hogy van-e térfigyelő kamera abban az utcában, ahol az eladóval találkozott. Amikor a rendőrök visszakérdeztek, hogy miért érdekli ez, akkor derült ki, hogy ő hagyta el a korábban leadott négymilliót.

A rendőrség a történtek kapcsán ezúton is mindenkit arra kér, hogy vigyázzon a személyes dolgaira, pénzére, irataira, táskájára, mobiltelefonjára! Ha nagyobb összeget vesznek magukhoz, akkor jól zárható táskában vigyék, és csak addig tartsák maguknál, amíg feltétlenül szükséges! A rendőrök személyesen is megköszönték, de ezúton is köszönik a megtalálónak, hogy a négymillió forintot leadta a rendőrségen.

Címlapkép: Getty Images