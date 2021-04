Még mindig jó üzlet tanyát vásárolni: mutatjuk, milyen luxusban él a magyar gazdák krémje

Ahogy arról korábban beszámoltunk, A Tanyafejlesztési Program keretében idén is lehetett jelentkezni az alföldi tanyás térségek tanyafejlesztési pályázatára, melyre induló tanyagazdaságok is jelentkezhettek. A pályázat célja a gazdálkodási feltételek javítása, a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, a tanyák fenntartható működtetése.

A program eddigi működése során közel 2800 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben, több mint 11 milliárd forint összeggel. Támogatásban részesültek többek között egyéni tanyagazdaságok, induló tanyagazdaságok, tanyagondnoki szolgálatok, valamint a vidéki tanyás térségek önkormányzatainak külterületi közösségi fejlesztései.

A 2014-2020-as programozási időszakban a tanyavillamosítást, a vízellátás kiépítését, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések megvalósítását, valamint a külterületi utak karbantartását támogató intézkedések a Vidékfejlesztési Program keretében kerültek meghirdetésre. Ennek megfelelően a tárca tanyavillamosításra eddig 3 milliárd forint, külterületi helyi közutak fejlesztésére és kapcsolódó gépbeszerzésre pedig 46 milliárd forint támogatást ítélt meg.

A 2021-es pályázat már a kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, kézműves háziipari feldolgozó kapacitás kialakítására, gazdasági épület felújítására, gazdálkodáshoz szükséges gépek, eszközök beszerzésére, valamint vagyonvédelmi eszközök beszerzésére, karám/kerítés kialakítására/felújítására, szaporítóanyag beszerzésre és állatállománybővítésre is lehetőséget adott. Ennek részletei később várhatók.

A magyar tanyák, tanyás térségek fejlesztési támogatásán túl, a 2011 óta sikeresen működő Tanyafejlesztési Program mellett fontosnak tartja a szaktárca, hogy évről évre magas szintű elismerésben részesítse azokat az egyéni tanyagazdaságokat, amelyek azáltal, hogy a természeti környezettel összhangban, tájba és az adott térség gazdasági és társadalmi szövetébe megfelelően illeszkedő tanyagazdaságot hoztak létre, jó mintául szolgálhatnak más tanyák számára. Éppen ezért évről-évre elindítják az Év Tanyája pályázatot is, melynek célja, hogy magas szintű elismerésben részesüljenek azok az egyéni tanyagazdaságok, amelyek azáltal, hogy a természeti környezettel összhangban, tájba és az adott térség gazdasági és társadalmi szövetébe megfelelően illeszkedő tanyagazdaságot hoztak létre, jó mintául szolgálhassanak más tanyák számára.

A támogatások itt még nem érnek véget!

A falusi családi otthonteremtési kedvezmény a Magyar Falu Program egyik fontos pillére, mellyel a kormány célja a falvak népességcsökkenésének megállítása és a fiatal párok letelepedésének elősegítése vidéki környezetben. Éppen ezért, idén tovább bővítette a kormány a falusi CSOK-kal érintett települések listáját, így 2021 januárjától már 2678 településen vált elérhetővé a támogatás, amely hazánk 5000 lélekszám alatti településeinek több mint 93 százaléka.

Ha már a tanyákról esik szó, jó tudni, hogy a falusi CSOK igénybe vehető tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén használt lakás vásárlással egybekötött bővítésre és/vagy korszerűsítésre, valamint meglévő lakás bővítésére és/vagy korszerűsítésére is.

Használt lakás vásárlására és egyidejű korszerűsítésére vagy bővítésére 1 gyermek esetén 600 ezer, 2 gyermek után 2,6 millió, 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint a vissza nem térítendő támogatás összege. Meglévő otthon felújítására pedig a felsorolt összegek fele igényelhető. A falusi CSOK népszerűségét pedig jól mutatja, hogy a program 2019. július 1-jei indulása óta közel 16 ezer befogadott kérelem érkezett, több mint 83 milliárd forint értékben.

Napelemet a tanyákra!

Már falvak és tanyák is jelentkezhetnek napelemes rendszer kiépítésre, persze van néhány feltétel, aminek meg kell felelni:

A pályázó lakhelye vagy tartózkodási helye legyen a beruházás helyszíne,

és tulajdoni hányaddal rendelkezzen az érintett ingatlanban.

Fontos, hogy 5 millió forint felett biztosítékot is fel kell mutatnia az igénylőnek! Tanyák és falvak is bekapcsolódhatnak!

A jó hír viszont tehát, hogy létezik napelempályázat külterületi tanyákon élők számára is:

ennél az utófinanszírozott konstrukciónál 95 százalék támogatás mellé csupán 5 százalék önerőt kell felmutatnia a tulajdonosnak.

De létezik egy másik pályázati lehetőség is, ami a falusi csokhoz kapcsolódik: eszerint a maximum 10 millió forintig igényelhető falusi csokból 5 millió forint az ingatlan energiahatékonyságot növelő korszerűsítésére fordítható. Ennek keretében pályázható meg napelemrendszer kiépítése. Mennyibe kerül egy napelemes rendszer kiépítése? Mire számíthatnak a tanyába fektetők? Erről korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk. Ide kattintva olvasható.

Úri huncutság tanyán élni?

Ha kicsit visszatekintünk a múltba, láthatjuk, hogy a tanyák szerepe mindig is fontos volt. Nagyszüleink idejében pedig komplett családokat szolgáltak ki terménnyel, élelemmel. Ezt igazolja Györffy István és Erdei Ferenc kutatásai is, mely világossá teszi, hogy a tanya kialakulásában a mezőgazdaság játszotta az alapvető szerepet. A magyar tanya, mint külterületi gazdasági egység a 15. században vette fel tartozéktelepülés jellegét, a mezőváros sajátosságaként. Ekkor jöttek létre az első, a későbbi tanyákkal rokon pusztai telepek. Az alföldi városok nagyméretű tanyásodása a 18. században bontakozott ki.

Már ekkor is fontos volt, és a tanyák kialakulásának alapvető feltétele volt a paraszti földtulajdon vagy legalábbis kötetlen, szabad földhasználat.

Magyar Anna, a Csongrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke is írt részletes beszámolót a tanyákról és azok keletkezéséről. Ahogy feljegyzésében írja, a tanyák gazdaságának látványos fellendülése a feudális korlátoktól többnyire mentes 19. század végén és a 20. század elején zajlott. Az alföldi tanyák kialakulásának útja, feltételei, a létrejött telepek formája, rendeltetése, használati módja szinte mindenhol más. Közös azonban az a vonás, hogy a magánbirtokon létrejött pusztai szálláshelyeket mindenütt állatteleltetésre, valamint a nyári mezőgazdasági munkák idején meghúzódó, rakodó és esetleg nyomtató helynek használták. Legtöbbjükön csak akol, kunyhó, majd tüzelős istálló állt.

A kezdetleges pusztai épületekben csak annyi időt töltött kint a városi parasztlakosság, amennyit az állatteleltetés, illetve a mezőgazdasági munkák végzése feltétlenül megkívánt. Leginkább szolgalegények és gazdafiak tartózkodtak kint a telelő állatokkal. Az istállóban aludtak, ott is főztek. Később a földművelés jelentőségének növekedésével egyre gyakrabban mentek ki nők is a tanyára. Az istállók mellé lakóházak is épültek. A családoknak azonban volt a városban is házuk, ahol az év nagy részében laktak, és csak a nyári hónapokra költöztek ki a pusztára. Sokan cselédet, „kertészt” fogadtak tanyájukba, aki állandóan kint lakott (cselédes tanya).

Magyar Anna feljegyzése szerint, a 19. sz. második felében, különösen a század vége felé már egyre gyakrabban előfordult, hogy a parasztcsaládok állandó jelleggel kiköltöztek tanyájukra. A tanya, amely lakást és egyben gazdasági egységet is jelentett, ekkorra egy gazdasági üzem középpontjává vált. Egyre több tanyai család adta el városi házát és költözött végleg ki a tanyára.

A tanya fogalmát ma már konkrétan határozzák meg: a tanya olyan külterületi, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és/vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel. Ezek fontos szempontok a különböző támogatások igénybevétele esetén is.

Hol vehetünk tanyát?

Jelenleg is számos tanyán folyik gazdálkodás, termelés viszont rengeteg eladó tanya kerül fel a különböző ingatlan eladással foglalkozó portálokra is. Ha kedvet kaptunk a gazdálkodáshoz, de csak a kertünkben, kisebb gazdasági területen vágnánk bele a munkának, érdemes az eladó tanyák között keresgélni első körben.

Ehhez segétség lehet, ha tudjuk, hol találhatók tanyás térségek ma, Magyarországon:

Bács-Kiskun megye;

Békés megye;

Csongrád-Csanád megye;

Hajdú-Bihar megye;

Jász-Nagykun-Szolnok megye;

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása;

Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásai.

Rozoga tákolmánytól a luxustanyáig

A legnagyobb ingatlanhirdető portálok kínálatából szemezgetve megnéztük, milyen felhozatal fogadja azokat, akik tanyavásárlásra adják a fejüket. Az Ingatlan.com keresője 638 találatot dobott fel, a Jófogás pedig 369 darabot. Mielőtt meglepődnénk a bőséges kínálaton jó, ha szem előtt tartjuk: a hirdetők rossz besorolása miatt, a tanyahirdetése között is akadnak olyanok, amelyek a legnagyobb jóindulattal sem sorolhatóak bele ebbe a kategóriába.

Ahogy tovább böngésztünk az viszont elsőre feltűnt, hogy az árak nagyon változatosak: míg a legolcsóbb, lakható tanya 1,5 millió forintba kerül, addig a legdrágábbért 1,08 milliárd forintot kérnek el. Persze nem csak az árak terén, hanem a tanyák felszereltségében és méretében is hatalmas a szórás: van, ahol egy kicsi területen áll egy roskadozó épület mindenféle közmű nélkül, ám akad olyan is, ami minden magasabb igényt is kielégít, legyen szó akár saját biotóról vagy patakról.

Az Ingatlan.com adatai szerint, a legtöbb tanyát – szám szerint 163 darabot – Bács-Kiskun megyében kínálják eladásra. A második helyezett Csongrád megye lett 137 eladó tanyával, amitől jócskán lemarad Pest megye, ami 94 eladó tanyával még éppen felfért a dobogóra.

A legkevesebb eladó tanya Borsod, Heves és Vas megyékben található, szám szerint 3-3-3 darab van az említett megyékben. Szintén rendkívül kevés, összesen 4 eladó tanya van Nógrád megyében, de Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye a mindössze 5-5 eladó tanyáival is bekerült a legkevésbé tanyasias térségek közé. Az adatokból kitűnik, hogy a legtöbb tanya az Alföldön található, míg az északi és a nyugati országrészeken sokkal kevesebbet kínálnak eladásra.

Ezek a legdrágább tanyák most Magyarországon

A legborsosabb árú tanyákat keresve nekünk is leesett az állunk. A jelenleg futó hirdetések között megnéztük, melyek azok a tanyák, amelyekért jelenleg a legtöbb vételárat kérnek és milyen extrákkal vannak felszerelve.

Az 5 legdrágább tanya közül három Pest megyéből, egy Veszprém megyéből, egy pedig Baranya megyéből került ki. Lássuk csak a toplistát!

1. Eladó tanya Alsónémedin - 1,08 milliárd forint

Ahogy a hirdetés írja, Alsónémedi külterületén, frekventált helyen hatalmas birtok eladó. A 20 hektáros területen 4 hektáros tó, erdő, klubház, büfé is megtalálható. A birtokon 400 négyzetméteres Makovecz-ház épült, amely 6 szobás, dupla komfortos, napfényes, tágas terekkel rendelkezik. A területen nemrégiben készült el egy 12 szobás vendégház. A klubház 240 négyzetméteres, 300 négyzetméteres fedett terasszal. A terület egyik különlegessége a világszinten egyedülálló automata agárpálya. A kiváló vízminőségű tó mind horgászásra, mind szabadidős tevékenységre kitűnően megfelel. A birtok rendívül sok lehetőséget rejt magában, akár rendezvények szervezésének is méltó környezetet biztosít. A birtok teljes területén áramellátás biztosított, a kamerarendszer kiépítve. Külön kiemelték azt is, hogy a fenntartási költség rendkívül alacsony.

2. Eladó tanya Törökbálint, Újliget - 500 millió forint

Törökbálint Ráczug részén kínálnak eladásra egy 370 m2, 7 szobás, luxus felszereltségű családi házat hatalmas – 10.000 m2 - telken, kíváncsi szemek elől elzárt területen. Csend és nyugalom modern köntösben, a főváros közelében. A ház építésekor fő szempont volt az energia és környezettudatosság, ennek megfelelően az épület fűtéséről geotermikus energia által működtetett padló és mennyezetfűtési rendszer gondoskodik. A nappaliban a hangulatot a kandallóban ropogó tűz élménye fokozhatja.

Az ingatlan kertje szépen parkosított, a saját biotóval, amit patak táplál, és fürdésre is kiválóan alkalmas. Ezenkívül sütögetőhely is kialakításra került. A ház szerkezete két részre tagolódik, a főépület, nettó 284 négyzetméteres 5 szobás, a kisház amely a vendégeknek szánt, 78 négyzetméter alapterületű, 2 szobás.

A házban lakók kényelmét a következő extrák szolgálják: IsoteQ passzív, hőszigetelt építőelemes kivitelezés, légcserélő rendszer, fűtéssel, vízlágyító + konyhai víztisztító, vezetékes vízről, Bosch konyhai gépek a konyhában, okosház rendszer, öntözőrendszer fúrt kútról és egy fűnyíró traktor.

3. Eladó tanya Vászoly - 450 millió forint

A Balaton-felvidéken, történelmi családi birtok, parkosított kerttel, csörgedező patakkal eladó. Mint a hirdetésben írják, egy gyöngyszem a történelemből, csodálatos, festői természetvédelmi terület, egyedi, örökös nyugalom, természetes, háborítatlan közeg. Az ingaltanról: a 7 db helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon az összes beépítés: 500 m2. A birtokra murvázott út vezet, parkolás udvari beállón lehetséges. Az egybefüggő terület összesen 3 Ha, melyben van 2 Ha szépen gondozott park, gyümölcsös, szántó, egy fiatal parkerdő, mely részben parkosítható. 1 ha területen helyezkednek el a történelmi korú épületek, mint a malomház, molnárház. A két régi épület jelenleg vendégfogadásra lett kialakítva. A Molnárház 3 szintes épület, 190 m2 összterülettel, + pince 40 m2, rendezvény terasz 120 m2. Itt 11 fő fogadására alkalmas, 3 szoba, 3 fürdő és 2 társalgót találunk. A Malomház 3 szintes épülete 131 m2 összterületű + 3 fedett terasz (46 m2), mely épületben 14 fő fogadása lehetséges, itt 4 szoba, 4 fürdő, konyha, társalgó található. Az ingatlanokat 1997-ben felújították. A 2 főépület mellett még egy félig kész rönkház és egy gazdasági épület is található. Jelenleg a vízellátás a tavakból van megoldva vízellátó rendszerrel. Ez nem ivóvíz, de minden másra alkalmas. A villany három fázis, 48 A. A fűtés cserépkályhákkal, kandallókkal megoldott. A szennyvíz egy nagy szivattyú segítségével egy zárt tárolóba kerül. A területen egy 10 m x 30 m-es focipálya is helyet kapott. További fejlesztésre, építésre, bővítésre van lehetőség, melyről a helyi hatóság véleményét ki kell kérni, állami támogatásokat igénybe lehet venni rá.

4. Eladó tanya Ceglédbercel - 448,68 millió forint

Budapesttől 50 km- re, festői környezetben eladó egy minden igényt kielégítő lovas kúria. A lehetőségek tárháza igen széles. Az impozáns főépület ad helyet a lakóegységnek. A ház lelke a gyönyörű, tágas nappali, melyet a kandalló melegsége tesz még hangulatosabbá, a társalgórész, a galériás olvasósarok, az amerikai konyhás étkező, illetve egy fedett terasz kilátással a parkra. A gyerek társalgón át jutunk az 5 hálószobához, melyhez 2 kisebb, és egy hatalmas fürdőszoba is tartozik. A park ékköve a 100 főt befogadó kör alakú épület, mely különféle rendezvényeknek ad helyet. A csarnok különlegessége, hogy a kialakításában a 12 égövi jegy szimbóluma köszön vissza. A farmon lévő 20 boxos istálló- igazi „lovas paradicsom”! – Miért is? Patamosó, ló szárító, nyerges helység, szellőztető, öltözők, mosdók, szociális blokk, a személyzet részére pedig egy különálló felszerelt 2 szintes lakrész. A szabadidő eltöltéséhez számos lehetőség kínálkozik- ízelítőül: fedett, fűthető teniszpálya, kosárlabdapálya, rendezvénykonyha, borkóstoló helység. A házhoz tartozó gondozott kert, medence és a halastó látványa megadja a nyugalmat, békét a rohanó hétköznapok után. A 4,5 hektáros birtok számos további üzleti lehetőséget rejt magában, hisz a beépíthetőség mértéke 90 százalékos. Körülölelik a fák, a természet, a látvány felemelő.

5. Eladó tanya Mánfa - 410 millió forint

Pécs közelében Mánfán 2002-ben épült mediterrán stílusú, csodálatos panorámával rendelkező környezetben található, 30 hektáron elterülő rezidencia eladó. A birtokon a főépületen kívül vendégház, medence és egy fedeles istálló található. Az 500 m2-es főépületben az alábbi helyiségek találhatóak: A szuterénben található a mosókonyha, fitnesz szoba és a kazánház. A földszinti részen amerikai konyha-étkező-nappali vannak, ahol padlófűtés és kandalló biztosítja a meleget. Továbbá ezen a szinten van még egy különálló kisebb konyha tágas étkezővel, egy fürdőszoba, egy nagy szoba-gardróbbal, 2 szoba, fürdőszoba-zuhanyzó. Az épület két szélén találhatóak a tornyok, az egyikben kisebb nappali, hálószoba és egy fürdőszoba-wc található, illetve az egyik toronyból nyílik a padlástér is, valamint mindkét torony rendelkezik egy-egy 10 m2-es erkéllyel, ahonnan csodálatos panoráma látható a környékre. A főépülethez tartozik továbbá egy 2 személyautó részére kialakított fedett beálló. A ház mögött, az udvaron található a medence és a napozó terasz, valamint a grillező és bográcsozó. A főépület mögött található a vendégház, amelynek a földszintjén konyha-étkező-nappali, előszoba, wc-kézmosó, garázs 2 személyautó részére található. A tetőtérben 2 tágas szoba, valamint fürdőszoba vannak. A vendégház fűtése gázközponti - padló és radiátoros - fűtéssel megoldott. A birtokon található egy 1.500 m2-es fedeles istálló, amelyben a lovászok részére 100 m2-es lakrész lett kialakítva. A lakásban konyha-étkező-nappali, 2 szoba, fürdőszoba-zuhanyzó, valamint egy szociális helyiség került kialakításra. Az istállóban 28 db boksz található, valamint egy, a csikók számára kialakított boksz és a fedeles lovarda rész van. Az istálló mellett az udvaron egy jártató gép is van. A parkosított udvaron számos mediterrán növény, különleges fenyő, juhar található, amelyek kifejezetten illeszkednek az ingatlan toszkán stílusához. A komplexum fenntartása rendkívül kedvező, ugyanis önfenntartóra alakította ki a tulajdonosa, napelemekkel biztosított az áram ellátás és a meleg víz, továbbá 117 méter mély fúrt kút biztosítja a vízellátást.

Címlapkép: Getty Images