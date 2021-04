Elképesztő mi megy Somogyban: rohamosan fogynak a telkek, mutatjuk miért

Az elmúlt évtizedekben sokan költöztek Kaposmérőbe, hogy nyugodt környezetben, mégis közel élhessenek Kaposvárhoz. Ahogy a sonline.hu arról beszámolt, húsz évvel ezelőtt az akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy újra felpezsdíti a település életét, ezért több mint húsz építési telket alakítottak ki a faluban.

Prukner Gábor polgármester a lap megkeresésére elmondta: 2002-ben nagyon sok telket adtak el, mert akkoriban is létezett egy lakásépítési program, amely kedvezett az ingatlanpiacnak. Ezután több év is eltelt úgy, hogy egyetlen telken sem adtak túl, az elmúlt években viszont a megmaradt területek is gazdára találtak.

Elfogytak a telkek. Szeretnénk újabb területeket kialakítani, de nem egyszerű. A települést egyik oldalról a vasút, másikról a Kapos folyó határolja, ez pedig megnehezíti a dolgunkat. Vannak használatlan kertek a faluban, de azokat a tulajdonosaik nem akarják eladni, ezért ott sem tudunk új telkeket kialakítani

- közölte polgármester.

Ahogy a portál írja, a harminclakosú Libickozmán is elfogytak a szabad földek. Horváth Gábor polgármester elmondta: egy héttel ezelőtt adták el az utolsó telket, újabbat már nem tudnak kínálni. A település környékén Natura2000-es területek vannak, azokon pedig építési telkeket nem lehet kialakítani.

Korábban nagyon sok telek volt a faluban, de akik Libickozmára költöztek, azok általában megvásárolták az ingatlanuk melletti, üres területeket is

- tette hozzá Horváth.

Címlapkép: Getty Images