Hihetetlen, mi történik itt: napok óta nincs víz a településen, és nem tudni, mikor lesz

A lakókat lajtoskocsiból látják el, ez a megoldás azonban nem elégséges. A vízhiány miatt több vendéglátóhely is kénytelen volt visszamondani a foglalásokat, számolt be róla az ATV Híradó.

Egy villányi asszony azt állítja, már péntek óta nincs víz az otthonában. Naponta jön a lajtoskocsi, de csak nagyon kevés vízhez jut így hozzá, de több panziót is érint a vízhiány. Van, ahonnan előbb hazamentek a vendégek, és több új foglalást is lemondtak, amikor tudomásukra jutott a rossz hír.

Mayer István, a város polgármestere szerint a vízszolgáltató már gőzerővel dolgozik. Most épp egy új szivattyút helyeznek üzembe a DRV munkatársai, hogy nagyobb nyomás legyen a településen. Azonban más gondok is akadtak a vízhálózattal. A híradónak azt mondta, több csőtörés is történhetett, ami miatt 50-100 köbméter víz is elmehet a rendszerből, és ez a vízmennyiség hiányzik a település megfelelő ellátásához.

A polgármester szerint Villány vízhálózata elavult, többek között a gerincvezeték is megérett a cserére. Azon dolgoznak, hogy minél előbb pénzt találjanak a felújításra.

Az ATV Híradó kereste a település vízszolgáltatóját, a DRV-t, de cikkük megjelenéséig nem érkezett válasz, és azt sem tudni, hogy Villányban mikor lesz újra rendesen víz.

Címlapkép: Getty Images