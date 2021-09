Ez a luxusnövény fogy a legjobban: 8 trükk, hogy életben tartsd a virágok királynőjét

Szinte nincs olyan ember, aki ne kedvelné az orchidea valamelyik fajtáját, annyira változatos növényről lévén szó. Ugyanakkor nagyon igényesek is, ezért mégis sokan lemondanak arról, hogy lakásuk díszévé tegyék. Tavaly, a koronavírus-járvány kirobbanásakor megfigyelhető volt a kertészetekben a megnövekedett forgalom, mindenki kerti növényeket és szobanövényeket vásárolt. Ebben az évben kiegyenlítődött a piac, de idén is nagy a kereslet a különböző szobanövények iránt.

A legtöbb Phalaenopsis, vagyis lepkeorchidea ilyenkor kezdi hozni a virágszárakat, amelyeken – a fény mennyiségétől függően – december–januárban bomlanak ki a virágok, épp akkor, amikor odakint hideg és szürke minden, és a legnagyobb szükségünk van a virágzó növények látványára.

Az orchideaféléknek nagy a fényigénye, tegyük nem huzatos, de napos helyre, a nagyobb fajtákat pedig nem is kell öntözni, elég vizet spriccelni rá, vagy hetente egy-két jégkockát tenni a talajára, hogy ne érje a gyökereket sok víz

- figyelmeztet a szakember.

A vágott virágok közül ilyenkor, ősszel is a rózsák a legkeresettebbek, a cserepes virágok közül pedig az orchideafélék, amelyekből vannak 4000 Ft-tól 22000 ft-ig mindenfélék, hatalmas a forma- és színválaszték. A legtöbben a lepkeorchideát vásárolják, az a leghálásabb.

Mindemellett érthető, ha valaki elcsábul iránta, hisz rendkívül dekoratív szobanövény, hosszú szárakkal, több gyönyörű színű virággal rendelkezik, sárga, fehér, rózsaszín, lila, zöldes színű változatokban és számtalan virágformában pompázik, tönn tízezer forintba is kerülhet egy nagyobb. Bár nem olcsó, ha igazán szép növényt ajándékoznának, a legtöbben mégis ezt a cserepes virágot viszik ajándékba névnapokra

- osztotta meg a HelloVidékkel Nagy Judit, virágbolttuajdonos a tapasztalatait.

Észrevehetően rövidülnek a nappalok, egyre csökken a napsütéses órák száma. A nyarat jó esetben a kertben, a teraszunkon vagy balkonunkon, de a szabad levegőn töltő orchideákat ilyenkor már fedett helyre kell vinnünk, többnyire a lakásba, de ilyenkor szem előtt kell tartanunk, hogy olyan környezetet teremtsünk a növény számára, ami a lehető legjobban imitálja az eredeti élőhelyét, annak természeti adottságait. Ráadásul ősszel és télen a növény tápanyagigénye is megváltozik, amit szintén figyelembe kell vennünk. Megmutatjuk, mire figyeljünk oda, ha sokáig és sokszor szeretnénk ennek a nemes növénynek a virágzását élvezni.

1. Víz adagolása

Az egyik legfontosabb feltétel a levegő megfelelő páratartalmának biztosítása ultrahangos párásító berendezéssel vagy a levelek gyakori spriccelésével.

Jó ötlet az orchideák cserepe alá agyaggranulátummal töltött tálcát helyezni, és ebbe vizet önteni. A víz csak annyi legyen, ami az agyaggolyókat éppen ellepi. Erre helyezzük az orchideáinkat úgy, hogy a cserép alja ne érjen a vízbe.

Mivel a fény egyre kevesebb, így a növények élettevékenysége is lelassul. Ilyenkor az öntözővizet is óvatosabban kell adagolni, és sokkal ritkábban kell öntözni, mint nyáron. Phalaenopsisok esetében elég hetente, 10 naponta.

2. Átültetés

Ha a nyár folyamán nagyon megerősödött az orchideánk, és szemmel láthatóan kinőtte a cserepét, ilyenkor lehet átültetni 2 cm-rel nagyobb cserépbe, ami lehetővé teszi a gyökerek fejlődését a következő év során.

3. Tápoldatozás

Ősszel és télen a tápozást is a minimumra kell csökkenteni, elég havonta egyszer híg tápoldattal megöntözni a növényeket.

4. Őszi virágzás

Az orchideák közül nagyon sok faj ilyenkor hozza a virágszárakat, fejleszti a bimbókat, és kezd virágozni. A nyári megfelelő tartáson és gondozáson kívül ilyenkor szüksége van a növényeknek az éjszakai lehűlésre, ami a virágzás beindulását segíti elő. A Phalaenopsisokat érdemes hűvös szobában elhelyezni két-három hétre, ahol az éjszakai hőmérséklet 14 ⁰C körüli azért, hogy megkapják a virágzáshoz szükséges hideghatást. Amikor a virágszárak már megjelentek és fejlődésnek indultak, vissza lehet helyezni őket az eredeti helyükre, például egy világos ablak melletti virágállványra.

5. Visszavágás

Elvirágzás után két lehetőségünk van. Ha teljesen visszavágtuk a virágszárat, legalább egy év, míg új szárat hoz, ekkor legyünk türelmesek. De úgy is dönthetünk, hogy a természetre bízzuk a döntést; ha a virágszár visszaszárad, utolsó zöld bütykéig vágjuk vissza. Virágzására a megfelelő orchidea tápoldattal segíthetünk rá.

+3 Ok és tipp, ha valami nem stimmelne a virágunkkal

6. Miért nem virágzik?

Ennek több oka is lehet. Először is a fényhiányt kell megemlíteni. A hőmérséklet is okozhatja a virágzás elmaradását. A virágindukcióhoz mindenképpen szükséges, hogy 2-3 héten keresztül az éjszakai és a nappali hőmérséklet között legalább 5-8 C különbség legyen. Az is előfordulhat, hogy orchideánk már kinőtte a cserepét és aktuális lenne az átültetése egy mérettel nagyobb cserépbe.

7. Miért száradnak meg és esnek le a bimbók?

Összefoglalva a növényt ért valamilyen stressz okoz bimbóhullást, melyek közül a leggyakoribbak a következők:

a rövid téli nappalokon a kevés fény éri,

ha hideg időben vásároljuk és kivisszük a boltból megfelelő csomagolás nélkül,

ha huzatban áll a cserepe,

ha olaj-, fa- vagy széntüzelésű szobában tartjuk,

ha dohányfüst éri,

ha két öntözés között kiszárad a növény,

ha a közelében huzamosabb ideig érett gyümölcs van.

8. Miért lóg a levele?

Érdekes módon a lógó levelek mind a kiszáradást, mind pedig a túllocsolást jelezhetik. Ugyanis, ha az ültetőközeg száraz, a gyökerek nem tudnak vizet felszívni, a növény kiszárad. Ha pedig az ültetőközeg folyamatosan nedves és nem szárad meg két öntözés között, akkor beindul a gyökérrothadás, aminek következtében szintén nem tud a növény a gyökereken keresztül elég vízhez jutni.

Címlapkép: Getty Images