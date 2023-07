Hihetetlen, mit kibírnak: még a tűző napon sem pusztul el ez a 11 balkonnövény

Sokan vágyunk arra, hogy dús virágtenger fogadjon minket a balkonunkon. Ennek pedig egyedül az a titka, hogy a megfelelő növényt válasszuk a megfelelő helyre. Ehhez pedig először is tudnunk kell a balkonunk paramétereit, innen pedig a következő lépés, a növény megvásárlása és kiültetése, kitelepítése a balkonunkra, már egyszerű feladat.

Ebben hőségben nagyon fontos, hogy a balkonra helyezett növényeket minden nap locsoljuk meg az esti órákban. Ilyenkor ugyanis a heti egy-két öntözés mellett könnyen kiszárad a növény, mert a tűző napsugarakat ugyan elviselik, de a víz- és tápanyagpótlásra szükségük van. A virágzó dísznövényeket tápoldatozzuk is virágzást segítő folyadékkal, a nem virágzóknak is jót tesz a heti egyszeri, általános tápoldatozás

- tanácsolja a szakértő.

A leggyakrabban vásárolt növény az Oázis Kertészekben a nagy meleg ellenére vagy éppen miatta a futó és az álló muskátli, de sokan viszik a futó és az álló vincát, a begóniát, a szúnyogűzőt és a batátát is az erkélyekre. A batátának, vagyis édesburgonyának ugyanis van dísznövény változata is, ez nagyon dekoratív, és jól mutat a balkonokon a zöldes-lilás futónövény.

Muskátlit most akciósan is lehet nálunk vásárolni a készlet erejéig, a futó muskátli kis 6 cm-es műanyag cserepekben árulva darabonként 199 Ft, hatos kiszerelésben 1194 Ft, tizesben 1990 Ft. Az áló és a félfutó muskátli darabja 299 Ft, hatos kiszerelésben 1794 Ft. A 9-11 cm nagyságú cserepes muskátli ára 599 Ft öt darab vásárlása esetén, egyébként darabonként 790 Ft. A Nagy cserepes muskátli (12 cm-es) ásra 999 Ft öt darab vásárlása esetén, eredeti ára pedig 1290 Ft. Kapható nálunk prémium muskátli is, ezek erősebb, nagyobb palánták. A prémium muskátli pakkjainkba előrehaladottabb fejlettségű, nagyobb és erősebb palánták kerülnek, így a normál palántákhoz képest akár 2-3 héttel hamarabb is igazán szép virágrengeteg boríthatja balkonunkat, ebből a futó muskátli darabja 249 Ft

- árulta el a kertészet egyik munkatársa.

Nagyon kedveltek még a murvafürt, a tölcsérvirág, a leanderfélék, és igazi különlegességként a citrusféléket is sokan vásárolják, ajándékba is viszik a mutatós kis fácskákat. Ez utóbbiaknak, a leandereknek és a citrusoknak jóval magasabb az árkategóriájuk a muskátlifélékhez képest, és több gondoskodást is igényelnek, de tartósan gyönyörködhetünk bennük. Egy mostanában nagyon népszerű, kis citrusféle, a kalamondin is nagyon fogy, ez egy törpenarancs. Ebből a 25 centiméteres cserépben lévő, 50 centiméteres fácska most 24000 forint nálunk. Viszont meg lehet enni a gyümölcsét, nagyon finom, édeskés, olyan az íze, mint a mandarinnak, ráadásul héjastól fogyasztható.

Ha olyan növényt választunk a teraszunkra, amelyiknek nem optimális a környezet, tehetünk bármit, de sosem érhetünk el teljes sikert. Tűző napos erkélyre ne válasszunk olyan virágot, amelyik árnyékos helyen érzi jól magát, és fordítva

- mondta el a szakember. Ezért nagyon nem mindegy, mi kerül a balkonra, ha egész nyáron szeretnénk élvezni a növényeink nyújtotta szép zöld felületet és a virágaikat. Íme:

1. Muskátli

A muskátli igazi klasszikus, ha balkonnövényekről van szó. Az álló muskátli a tűző napos teraszok igazi túlélője: megfelelő öntözés mellett remekül tűri a forróságot. Ugyanez nem igaz futó társára, ami inkább a napos-félárnyékos helyeket részesíti előnyben. Minél melegebb a nyár, annál gyakrabban kell öntözni, lehetőleg reggel vagy este. Ügyeljünk, hogy a balkonládában ne álljon a víz, mert hamar elrothadhat a gyökere.

Tavasztól őszig heti rendszerességgel adagoljunk öntözővizéhez balkonnövény tápoldatot is a kertész tanácsa szerint.

Mivel nem különösebben igényes, és jól alkalmazkodik az időjáráshoz, ezért egy napsütéses erkélyen is jól fogja érezni magát. A több mint 250 muskátlifajta között mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbbet, akár fehéret, akár mélyvöröset, akár illatosat, akár szagtalant, akár balkonládába valót, akár futónövényt keres. Öntözzük bőségesen, de ne álljon alatta a víz. Egy nagyobb cserepes muskátlit már 700-800 Ft-ért megvásárolhatunk.

Extra tipp: Mint úgynevezett „éhes” növényeknek, a muskátliknak magas a tápanyagigényük. Kiváló minőségű, megfelelő tápanyagmennyiségű tápoldatot használva kielégíthetjük a növények néhány hétre vonatkozó igényeit. A kávézacc kiváló olcsó, természetes tápanyagot jelent a muskátli számára, mivel éppen megfelelő kálium-, nitrogén- és foszforelegyet tartalmaz. Hetente egyszer oldj fel kis mennyiségű kávét vízben - egy evőkanál elegendő 10 liter vízhez -, vagy a kávézaccot kiszárítva keverd bele a talajba a növény gyökerei körül.

2. Petúnia

A petúnia nem véletlenül az egyik legkedveltebb balkonnövény a muskátli után: dúsan csüngő, színes virágai a legszürkébb helyekre is életet varázsolnak. Jól tűri a meleget, de rendszeresen kell öntözni, nehogy kiszáradjon. Ha orkánra vagy viharra van kilátás, vigyük védett helyre, mert a szél könnyen megtépázhatja. Az elszáradt virágokat rendszeresen távolítsuk el a növényről, hogy ne menjen rá feleslegesen a növény energiája. Többszínű csüngő petúniát 4500-5000 Ft körüli áron vásárolhatunk.

3. Levendula

A levendula jól viseli a szárazságot és a tűző napfényt is, hiszen mediterrán növény. Nem kell sokat locsolni, de azért ne hagyjuk, hogy teljesen kiszáradjon alatta a talaj. Ültethetjük balkonládába vagy akár nagyobb cserépbe is, hiszen a levendula akár méteres nagyságú bokorrá is nőhet, ha jól érzi magát valahol.

Közismert gyógynövény, illatosításra kiválóan használható, a szekrénybe téve nemcsak felfrissíti a ruháinkat, de a nemkívánatos molyokat is távoltartja. 1500 Ft-tól 4500 Ft-ig is vannak a kínálatban, mérettől és fajtától függően.

4. Porcsinrózsa

A porcsinrózsák egy nagyvárosi panellakás erkélyét is virágba borítják, de egy falusi ház előkertjében is csodálatos látványt nyújtanak a különleges, csészét formázó virágok. Kedves, mutatós kis egynyári növény. Azon kevesek közé tartozik, amelyek jól bírják a forróságot, és nincs nagy igényeik, mégis igazán mutatósak tölcsér alakú virágaikkal, melyek a halvány rózsaszíntől a sárgán át a bordóig nagyon sokféle színűek lehetnek.

Nem sok olyan balkonnövény van, amely ilyen sokféle színben pompázik, így érdemes kihasználni a porcsinrózsa nyújtotta lehetőségeket az egyszínűektől a többszínű változatokig.

Nagyon jól érzi magát egy erkélyen is, balkonládában, a lényeg, hogy ne legyen túl nedves a talaja, és a pangó vizet is kerüljük el. Bátran játszhat az árnyalatokkal, vagy becsempészhetünk egyéb balkonvirágokat is a porcsinrózsák mellé. A porcsinrózsát, vagy más néven kukacvirágot sziklakertbe is gyakran ültetik, de a körülbelül 10-15 centiméteres magasságúra növő virág a balkonládában is mutatós.

5. Bársonyvirág

Igazán kedves és könnyen tartható növény, így senki se riasszon el a büdöske elnevezés! Színváltozatai a citromsárgától egészen a sötétebb, bordós árnyalatokig terjednek, és persze számtalan cirmos fajtája is van. Az alacsony fajták kb. 20, a magasak akár 40-60 centiméterre is megnőnek. Szereti a sok napfényt, és a szárazságot is elviseli. Érdemes az elnyílt virágokat lecsípni!

6. Csupros harangvirág

A színes virágtölcsérekkel díszített növény a romantika korának egyik legnépszerűbb virágja volt, de ma is sokan szeretik, nem véletlenül. A kétnyári növény virágait a második évben hozza, ekkor már a meleg, napsütéses helyeket szereti a legjobban.

Érdemes olyan harangvirágot vásárolni, amelyik már szirmokat hozott, ezeket ugyanis nagyon egyszerű tartani, és az erkélyen is jól fogják érezni magukat. Nagy a kínálat, 800 forinttól egészen 4500 forintig válogathatunk kedvünkre belőle.

7. Hibiszkusz

Az egzotikus külsejű hibiszkusz hatalmas, buja virágokat nyit, és tavasztól őszig színesbe öltözteti az erkélyedet. Kifejezetten imádja a napsütést és a meleget, de a földjét nyirkosan kell tartani.

A hibiszkuszt tavasszal és ősszel érdemes megmetszeni, hogy több virágot hozzon. Így is elég nagyra fog nőni ahhoz, hogy kellemes árnyékot borítson a forró balkonra. Ez az a növény, amit nagyon sok helyen kínálnak, nagyon változó árakon. Kifoghatunk kisebb példányokat már 800 Ft-ért, de 10000 Ft-ot is elkérhetnek egy nagyobb cserepes hibiszkuszért.

8. Leander

A gyönyörű, fürtökben virágzó leander mediterrán hangulatot varázsol az erkélyedre. Nyár elejétől egészen őszig nyílik, és egyik legáldásosabb tulajdonsága az, hogy minél több napfény éri, annál gazdagabban virágzik, feltéve, hogy elég vizet és tápoldatot kap, ráadásul egész évben ültethető az egzotikus illatot árasztó növény.

Bár mind közül az egyik legszebb balkonnövény, fontos tisztában lenni vele, hogy minden része erősen mérgező, így kisgyereket vagy házi állatot inkább ne engedjünk a közelébe! 20 centiméters cserépben már 5990 forintért is vásárolhatunk, de egy nagyobb, különleges oleanderért akár 58 ezer forintot is elkérhetnek

9. Vinca, Rózsameténg (Catharanthus Roseus)

Madagaszkárról származó 20-25 cm magas növény. Magyarországon egynyáriként balkonládába vagy virágágyakba szegélyként is ültethetjük. Színei a fehértől a sötét liláig terjednek. Gondozása egyszerű, ültessük laza talajba, védett, meleg helyre. Jól bírja a szárazságot, a túlöntözést viszont kerüljük.

10. Batáta

A batáta, azaz az édesburgonya (Ipomoea batatas) az utóbbi évek egyik kedvenc zöldségféléje és dísznövénye. Teraszra, erkélyre ültetve üde zöld és sötét bordó levelei jól kiemelik a muskátlik, begóniák és egyéb virágos növények színes virágait. Közép-Amerikában őshonos, de már Dél-Amerika-szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, egynyári növényként neveljük.

A batáta nagyon jól tűri a tűző napot is, ezért napos helyre tökéletes választás. Ha a batátagumót egy pohár vízbe tesszük, hamar megjelennek a tetején a hajtások. Amikor elérik a 15 centimétert, akkor vágjuk le a hajtásokat, és gyökereztessük.

Hamar gyökeret ereszt, ha megerősödtek a gyökerek, kiültethetjük a cserépbe vagy a kertbe. Innentől nem igényel különösebb pátyolgatást, jól tűri a napot és a szárazságot. Nyáron rendszeresen öntözzük, és kéthetente tápoldatozzuk.

11. Kalamondin

A szobában vagy erkélyen is tartható és illatozó növények közül a trópusi származású kalamondin (calamondin) az egyik legkedveltebb. Bár kissé fanyar, C-vitaminban gazdag gyümölcse a kumkvathoz hasonlóan akár héjastól is fogyasztható. A kalamondin bokor vagy kisebb fa, amely 3–6 méter magasra is megnő. A levélnyél szárnyszerű függelékei, illetve a fehér vagy lilás virágok jellemzőek rá.

Gyümölcse kis, kerek mandarinra hasonlít, átmérője általában 25–35 mm, de néha 45 mm is lehet. A gyümölcs vékony, könnyen hámozható héja bőrszerű vagy szivacsos, húsa puha, szaftos gerezdekre osztott. Nem fagytűrő, ezért átteleltetést igényel. Nyáron citrusféléknek való, speciális tápoldattal lehet serkenteni a növekedését. Ára 23000 forintnál kezdődik.

