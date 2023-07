Megrohanták a boltokat a magyarok: mindenki ilyen készüléket akar?

Ha valaki mobil klíma vásárlásra adja fejét, fontos hogy ezeket a berendezéseket ne keverje össze a sima léghűtőkkel. Még akkor sem, ha azok kinézetre egyébként hasonlóak. A mobil klímák ára manapság 100 ezer forintnál kezdődik, de ennél az emberek 10-40 ezer forinttal általában többet költenek. Ahogy a Pénzcentrum írja, a piacon az elmúlt évben ráadásul 15-20 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető, ezzel mindenkinek számolnia kell. Viszont a legnagyobb kérdésre, hogy klasszikus split vagy mobil klímát éri-e meg jobban vásárolni, nem lehet jó választ adni. A témával kapcsolatban a portál a legnagyobb hazai elektronikai-boltláncokat kérdezte meg.

Ahogy a lap írja, miközben 2021-2022 között komoly drágulás volt megfigyelhető a klímás piacon, addig 2023 némileg mérséklődött a brutális árugrás. Ennek egyik oka, hogy a tavalyi tragikus helyzethez képest most jobb pozícióban van a forint, a másik viszont az, hogy csökkent a kereslet. Az emberek spórolnak, és az óriási inflációs nyomás alatt kétszer is meggondolják, mire költsenek.

A split klíma pedig éppen egy olyan berendezés, amin meg lehet fogni a pénzt, azaz azt a néhány igazán meleg hónapot, maximum hetet ha átvészeli az ember, akkor könnyen megspórolhatja a berendezés és a beszerelés árát. Igen ám, csakhogy éppen a napokban sorra jönnek a jelentések 36-38 fokos hőmérsékletekről, amit sokan egyszerűen már nem bírnak épp ésszel, és klímáért kiáltanak.

Csakhogy egy klasszikus, középkategóriás split klíma beszereléssel együtt most olyan 300 ezer forint körüli összegről indul. Arról nem is beszélve, hogyha valakinek most jut eszébe a dolog, akkor 2-3 hetet várni kell, ami azt jelenti, hogy ahhoz közel már vége is lesz a nyárnak. Ezeknél is rosszabb helyzetben lehet az, akinek valamilyen oknál fogva nem lehet split klímája, esetleg olyan albérlő, akinél a tulajdonos hallani sem akar beszerzésről, fúrásról, faragásról.

