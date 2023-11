Újra letartóztatták a zalaegerszegi erőszaktevőt: egy hét alatt két nőt is megtámadott a visszaeső férfi

Őrizetbe vettek Zalaegerszegen egy nyáron szabadult férfit, aki egy hét alatt két nőt is megtámadott - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

A pontos személyleírásnak is köszönhetően a rendőrök kedd délután fogták el a 20 éves férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt hét napban egy fiatalkorú lányt és egy nőt is megtámadott Zalaegerszegen. A férfit szexuális kényszerítés és szexuális erőszak kísérlete miatt hallgatták ki, de a bűncselekmények elkövetését nem ismerte be. Őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A férfi júliusban szabadult hasonló jellegű bűncselekmények miatt kiszabott büntetéséből.

Címlapkép: Getty Images

