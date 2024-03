Erre a vidéki településre költözne a nagybeteg Reviczky Gábor: paplak lehet az új otthona

Reviczky Gábor már annyira jól érzi magát, hogy a forgatások után a színpadra is visszatért. A Kossuth-díjas színész korábban több kemoterápián is átesett, az viszont egyszer sem fordult meg a fejében, hogy abbahagyja a munkát, inkább terápiaként tekint rá – írja az RTL.

Reviczky Gábor visszatérésének a kollégák és a nézők is egyaránt nagyon örültek, nagy tapsvihar fogadta érkezését. A Kossuth- és Jászai-díjas színész tavaly ősszel A mi kis falunk forgatásán még azt mondta a Fókusznak, a betegsége és a kezelések miatt nem érzi az erőt ahhoz, hogy színpadon is játsszon. Azt mondja, most már szépen javul.

A kemó az mindenkit kikészített, szeptember 4-én kaptam az utolsót. Én életemben ilyen beteg nem voltam, mint a hatodik kemó után, nem tudtam vezetni se, elájultam vezetés közben az autóban. Megkaptam CD-n színesben és ott minden látszott. Három bordámon csontrák, a gerinc tövében is, itt fölül nyirokmirigyrák meg még a prosztata. Ilyen jó komoly kis áttétes

– nyilatkozott a portálnak.

Tavaly év elején derült ki, hogy Reviczky Gábornak prosztatarákja van, és bár megműtötték, később újabb áttéteket találtak nála. Több kemoterápiás kezelést is kapott, amelyeket nagyon rosszul viselt, de legnagyobb örömére szeptember óta nem kellett újabb, csak gyógyszereket kell szednie.

Reviczkyről kiderült továbbá az is, hogy árulni kezdte a ráckevei házát is: a portálnak azt mondta, ennek nem anyagi okai vannak, csak találtak egy másikat – egy pécsváradi paplakot –, ahova szívesen átköltöznének a feleségével.

Címlapkép: Getty Images