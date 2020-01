Télen is zajlik az élet Badacsonyban: ilyen ínycsiklandozó programok várnak

Ősszel, télen és tavasszal Badacsonyban mindenre több idő jut: összegyűlni, beszélgetni, ételeket komponálni, jóízűeket sétálni és végigkóstolni az adott szezon kínálatának legjavát. Egyre többen jelentkeznek a havonta megrendezett tematikus balatoni programsorozatra, a Gasztrohegyre, amire idén már jegyet, bérletet is lehet váltani. Legutóbbi, januári rendezvényükre, a Vadászidényre is hatalmas volt az érdeklődés. Szerencsére a különleges ételekre és borokra kihegyezett badacsonyi vendégeket sem a ködös idő, sem a hideg nem tántoríthatja el: a résztvevő helyekre betérve otthonos fogadtatás, nyugodt hangulat, figyelem várja őket. A tematikus hétvégék áprilisig folytatódnak, októberben pedig újraindulnak. Tavasszal és nyáron megismétlik a tapasok éjszakáját, sőt, egy közös nagy nyári rendezvényre is készülnek.

A 2018 őszén elindított Gasztrohegyet az egész évben nyitvatartó badacsonyi vendéglátóhelyek hívták életre.

Mára 10 étterem csatlakozott a programhoz, mellettük szálláshelyek, busz, bérlet és vezetett túrák segítik Badacsony gasztronómiájának megismerését.

A badacsonyi helyek összefogásával itthon először valósult meg ilyen különleges gasztrotúra. Idén már poharat és buszjegyet tartalmazó jeggyel szabadon lehet kalandozni, az 5 tételes kóstolót tartalmazó bérlettel kedvezményesen lehet kóstolni. Minden Gasztrohegy-szombaton elindulnak a vezetett túrák, ahol személyesen lehet találkozni a vendéglátókkal. A vulkanikus borokhoz izgalmas ételeket álmodnak a hegy vendéglátói, és mindenkit arra invitálnak, hogy ismerje meg fogásról fogásra, lépésről lépésre Badacsonyt.

Ezek a tematikus hétvégék várhatók tavaszig

Február 15-16.: Disznóságok

Disznótoros, füstölt illat, friss portékák a disznóvágás után, még az is lehet, hogy a borok mellé a pálinka is előkerül. Kint a deres Badacsony, bent cserépkályha, idő, pihenés, falatozás. Hogy legyen energia tovább sétálni!

Március 14-15.: Húshagyó kedv - Zöldségek és sajtok hétvégéje

A böjt ideje ez, de a szervezők gazdagon készülnek rá. A sajtokból, tésztákból, sok-sok zöldségből készült ételekből bárki jól tud lakni. A vegetáriánusok igazán elemükben érezhetik majd magukat, de a húsevők is meglepődhetnek.

Április 4-5. Füstölgés

Este még kicsit összehúzzuk a kabátot, de már jó kinn: ezen a hétvégén ideje van egy kis füstölgésnek. Lesz kipakolás a teraszokra, szénhevítés, és csak hagyni kell, hogy a jótékony füst átjárja a halat, húst, zöldségeket.

Programok a badacsonyi Hableányban

A tavasszal együtt sorban érkeznek a Balaton parti városba a friss kulturális és gasztronómiai estek a Hableányba, a Kultkikötő szervezésében.

Februárban Falusi Mariann és Sárik Péter Dalolva szép az élet, csak el ne dzsesszük című produkciója,

márciusban Kepes András Csillagok nyomában című műsora,

Kepes András Csillagok nyomában című műsora, áprilisban pedig Iván Szandra és Jász András I heart swing című zenés estje

lesz látható-hallható. A legendás helyszín hagyományait őrző, ugyanakkor teljes körűen felújított komplexum közönsége választékos, többek között kacsamájból, kaviárból, kecskesajtból és még számos gasztronómiai különlegességet tartalmazó menüsorból válogathat, és természetesen az ízletesebbnél ízletesebb balatoni borok sem maradhatnak ki. Még több információt a programokkal kapcsolatban a bisztró Facebook-oldalán lehet megtalálni.

