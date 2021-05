Milliárdos újításokkal várnak a népszerű vidéki fürdőkben: hihetetlen nyár lesz

Az ország legnagyobb és legnépszerűbb fürdőkomplexuma Hajdúszoboszlón található, melynek egy része a 30 hektáros parkban elterülő strand. Nyaranta százezrek nyernek felüdülést a 15 élménymedencében és a csúszdaparkban. Május elseje óta védettségi igazolvánnyal a Hungarospa összes fürdőegysége látogatható: a fedett élményfürdő, a szabadtéri strand és a gyógy- és termálfürdő.

1. Hungarospa Hajdúszoboszló

A strand egyik legkedveltebb része nyáron az úgynevezett mediterrán tengerpart, ami a maga 6200 négyzetméteres vízfelületével Közép-Európa legnagyobb épített medencéjének számít. A fokozatosan mélyülő, hullámzó óriásmedence a csónakázótótól gáttal van elválasztva, látványát kalózhajó, világítótorony teszi teljessé. Homokos partja és a pálmafák a tengerparti fürdőzés élményét keltik. Igazi különlegességnek számít a tengerpart közelében kialakított habshow helyszín: a fiatalok kedvelt bulihelye.

Az ország első számú és legnépszerűbb fürdőkomplexumában folyamatosan újítanak, fejlesztenek, hogy a vendégek igényeit minél szélesebb körben kielégítsék. Most, hogy újra nyithatták kapuikat, fokozottan felkészülten várják a látogatókat.

A fürdőkomplexumunk megnyitása különböző előkészületeket igényelt. A kollégáink nagy hangsúlyt fektettek a medencék és higiénés helyiségek fertőtlenítésére, takarítására, emellett karbantartási munkálatokat végeztek: festettek, csempéket javítottak. A zöld felületek általános rendbetételét és minden olyan munkálatot elvégeztek, ami elengedhetetlen a nyitáshoz, gondolok itt a klórozó rendszer karbantartásától kezdve a vízforgatók beindításáig

- mondta el kérdésünkre Máté Viktória, a Hungarospa munkatársa.

Hajdúszoboszlói termálvíz 1925-ben Hajdúszoboszlón mélyfúrás következtében a földből kb. 1100 méter mélységből 75°C-os meleg termálvíz tört elő. Analízisek alapján megállapítást nyert, hogy a mélyfúrásból jódos, brómos, konyhasós, hidrogénkarbonátos termálvíz tört fel. A vizsgálatok kimutatták, hogy a víz tartalmaz bitument és ehhez kötodő ösztrogént, továbbá még különböző nyomelemeket: titán, vanádium, réz, cink, ezüst, stroncium, bárium és ólom formájában. Az itt feltörő gyógy- és termálvíz összetétele egyedülálló az országban: a gerincoszlop ízületi gyulladásaira, ideggyulladások, izomfájdalmak kezelésére, sportsérülések utógondozására, de nőgyógyászati problémák orvoslására is használják.

Prémium Zóna Hajdúszoboszlón

Júniusban a strandfürdőben három és félmilliárd forint értékű fürdőfejlesztés átadására kerül sor. A beruházás a magyar állam 1,5 milliárd forintos támogatásával valósult meg. Prémium Zóna néven egy új, egyedi élményövezetet alakítottak ki, ami az ország legattraktívabb szabadtéri wellness fürdője lesz a strand kiegészítő szolgáltatásaként. A Prémium Zóna ötcsillagos minőségi igényeket elégít ki szemet gyönyörködtető, különleges látványelemeivel, egyedi víziélményekkel és kényelmi wellness szolgáltatásokkal. A medencék vízterülete meghaladja a 2500 m2-t, a befogadóképessége 1000 fő lesz. A kulináris élvezetekről a Prémium önkiszolgáló étterem fog gondoskodni.

2. Debrecen fürdőkomplexuma

2020 júniusában megnyitott az ország legmodernebb strandja Debrecenben a Nagyerdő területén: 9,5 milliárd forintos beruházással, 7,1 milliárdos kormányzati támogatásból elkészült az Aquaticum strandkomplexum. A 8,5 hektáron elterülő strandon 5500 négyzetméter vízfelülettel 15 medencét, 8 csúszdát építettek, 12 méter magasságban napozóteraszokat alakítottak ki, és külön gyerekvilágot alakítottak ki a legkisebbeknek. Május elsejétől újra várja az ország ledmodernebb létesítménye a látogatókat, védettségi igazolvánnyal.

Az Aquaticum Debrecen Strand szezon előtti felkészítése során a strandfürdő generálkivitelezőjével elvégeztettük az átadást követően felmerült garanciális javítási munkálatokat. Többek között a lombkorona szintre vezető, eddig nyitott lépcsőházakat lefedtük, ami nagyban segíti az egyre gyakoribb extrém időjárási kilengések során is az épület állagának megóvását, ami így már 100 százalékban megvalósítható

- számolt be a most újra kinyitott strand legújabb fejlesztéseiről Kovács Dániel marketingigazgató.

A strand területén található vendéglátó egységek körül a szilárd burkolatú vendégközlekedési útvonalakat kiszélesítették, a szabadtéri játszótér és a kondipark pedig árnyékoló napvitorlákat kapott a vendégek védelme és a kellemesebb időtöltés jegyében. Újabb napozóágyakat, székeket és padokat helyeztek el a strand területén.

Szintén a vendégeink kényelmét segíti elő, hogy megtörtént a tavaly bevezetett online jegyértékesítő rendszer továbbfejlesztése, melyen keresztül fokozatosan a teljes Aquaticum fürdőkomplexum jegykínálata elérhetővé válik online, valamint ajándékjegyek vásárlására is kényelmes és gyors lehetőséget nyújtunk

- folytatta Kovács Dániel.

A szezonnyitást követően, valamint a főszezon indulásától, vagyis június közepétől számos új, a kényelmet és kikapcsolódást segítő eszköz beszerzése, valamint fejlesztés történt meg.

Ezek közül a leginkább kiemelkedőek:

10 db új, felszíni öltözőfülke elhelyezése a strand különböző pontjain, az átöltözés gyorsítására

Baba-mama szoba kialakítása

A bérelhető eszközválaszték bővítése: törölköző, köntös, IGLU sátor, sporteszközök,

2 db új egyenlegfeltöltő terminál telepítése a felnőtt kalandmedence és a gyerekvilág melletti területen. A terminálok darabszámának növelésével még egyszerűbbé válik a vendéglátóegységek készpénzmentes igénybevétele

2 db további "cuccmegőrző" szekrény telepítése, a már jelenleg is rendelkezésre álló 3 egység mellé, ezzel is növelve az elérhető, „felszíni” tárolókapacitást a vendégek számára,

Két ugróplatformos trambulin beszerzése valósult meg

Mobil „fociketrec” telepítése a gyerekek számára

A kültéri hulladéktárolók számának növelése, elsősorban a vendéglátóegységek környezetében

A food-truck és egyéb vendéglátóegységek utcabútorzatának fejlesztése, mennyiségi növelése

A vendéglátóegységek választékának bővítése

Relax zóna kialakítása exkluzív, bérelhető baldachinos pihenőágyakkal

A beruházások egy részét saját forrásból fedezte a létesítmény, míg másik részére Debrecen Megyei Jogú Város, mint az üzemeltető Aquaticum Debrecen Kft. közvetetten százszázalékos tulajdonosa biztosította a szükséges forrásokat. A fejlesztésekre és az új attrakciókra nagyságrendileg 200 millió forintot költöttek el.

A fejlesztéseket az első szezonban az ország egyedülállóan új és innovatív strandfürdőjének üzemeltetése során megszerzett tapasztalatok, valamint a szezon során megfogalmazott vendégigények és javaslatok alapján hajtották végre. Eltökélt szándékuk, hogy a továbbiakban is kikérjék a látogatók véleményét, és egy olyan komplexumot üzemeltessenek, amelyik a lehető legnagyobb mértékben kielégíti az igényeket.

+1. Hajdúnánási Gyógyfürdő

Május 21-én újra megnyitja kapuit a Hajdúnánási Gyógyfürdő is a védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégek előtt. Az utóbbi években a hajdúságiak népszerű gyógyfürdője is megújult: további medencéket és fedett szaunarészleget alakítottak ki. A gyógyászati kezelések eddig is zavartalanul működtek, mostantól azonban a fürdő egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetik a kikapcsolódni vágyók.

