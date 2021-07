Százezres bírságot is kaphat, aki így strandol: sokan nem tudják, pedig ez tilos

Visszatért a kánikula, a tavak és a folyók vizei pedig fürdésre csábítanak. Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy a vonzó vízfelületeken való fürdőzés nemcsak nagyon veszélyes lehet, hanem akár százezres büntetéssel is járhat, ha lefülelik a nem kijelölt fürdőhelyen mártózót. Ráadásul az áradások után előfordulhat az is a Tisza, a Duna és a kisebb folyók egyes szakaszain is, hogy a korábban kedvelt strandként működő fürdőhelyünket átmenetileg lezárták hordalékok okozta fertőzésveszély miatt. Ez történt például a nagyon népszerű és kedvelt Gergelyiugornyai stranddal is.

Ezúton is szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a vásárosnamény-gergelyiugornyai Tisza-parton az áradások miatt fellépő esetleges fertőzésveszély miatt határozatlan ideig fürödni tilos

– osztotta meg közösségi oldalán Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere.

Egy rendelet szerint folyóvizek városi szakaszán minden esetben csak kiépített strandon, üzemeltetővel rendelkező helyen szabad fürdeni, ellenőrizetlen szakaszokon szigorúan tilos! Nagyon fontos, hogy a folyóvizeket tiszteljük, hisz a sodrás, a meder kiismerhetetlen, és minden évben több tucat felelőtlen fürdőző életét követelik.

A fürdőzés legáltalánosabb szabálya, hogy az arra kijelölt helyen szabad végezni, illetve ott, ahol nem tiltja a rendelkezés. A tájékozódást nehezen félreértelmezhető táblák is segítik. A kijelölt fürdőhelyet általában fehér alapon, hullámzó vízen fekete figurát ábrázoló tábla mutatja. Az úszást, fürdést tiltó jelzéseken a feketével rajzolt figurát piros, átlós vonallal húzzák át.

Tévedés azt hinni, hogy csak az számít fürdésnek, ha nyakig megmártózunk a vízben. A különböző úszóeszközök, felfújható tárgyak használata is fürdésnek minősül: a vízibiciklizés, a gumimatracon vagy az úszódeszkán heverészés is. Akik ezeket a tevékenységeket tilosban űzik, büntethetők.

Itt és így tilos mártózni

hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében.

kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén

egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a tiltó tábla jelzi

A fent leírtakból is látszik, hogy nagyon nem mindegy, hogyan választjuk meg a csobbanásunk helyszínét, amennyiben nem akarunk épített strandon mártózni. Ha ugyanis véletlenül tiltott helyen fürdünk, amellett, hogy veszélybe sodorhatjuk magunkat és másokat is, akár súlyos pénzbírságot is kiszabhatnak ránk a hatóságok. Ha látjuk a strandot jelölő táblát - három hullámon fekete emberke - , akkor is fontos betartani az adott terület szabályait, a veszélyjelzéseket pedig soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

A Balatonon minden év április 1-jétől október 10-ig viharjelző szolgálat működik. A viharjelző állomások a Balaton partján 29 (több irányból jól látható) helyen vannak elhelyezve.

Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.

A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.

Mielőtt háborognánk a túl magas büntetés miatt, 10 ezer forinttól akár 150 ezer forintig is terjedhet, vegyük számításba, a tilalom soha nem öncélú, és nem arra irányul, hogy kiszúrjon velünk, hanem kizárólag a balesetek elkerülése végett hozzák őket. A hirtelen mélyülő bányatavak, veszélyes hulladékkal szennyezett vizek tartoznak ebbe a kategóriába, itt ugyanis akár életveszélyesnek is kitehetjük magunkat.

A fürdőzési tilalom alá eső tavak, folyók, csatornák partján nincsenek higiéniai, elsősegélynyújtó helyiségek sem, amelynek hiánya szintén többnyire egy baleset megtörténtét követően válik problémává.

Tilos a fürdés, még ha mások csinálják is

A bányatavak többségében tilos a fürdés. A budakalászi Omszki-tó például közkedvelt strandolóhely, ennek ellenére majdnem teljes tilalom alatt áll, hiszen az egykori kavicsbánya hirtelen mélyül, és alacsony hőmérséklete is megterhelheti a szervezetet. A tavon csak a wakeboardpálya melletti területen lehet megmártózni, úszni azonban itt sem engedélyezett.

A folyóvizekben és a tavakban is csak akkor szabad fürdeni, ha azok kijelölt fürdőhelynek minősülnek, melyet jogszabályban határoznak meg, és minden esetben jelölnek. Tábla, illetve bólya jelzi azt is, meddig merészkedhetünk.

Büntetésre számíthat az is, aki a városok belterületén, szökőkutakban mártózik meg. Még kijelölt fürdőhelyen is tilos vízben tartózkodni, és csónakkal, vitorlással vízre menni másodfokú viharjelzés esetén. Azért is több tízezres büntetést kaphatsz, ha kutyádat nem a neki kijelölt helyen fürdeted meg.

Azt is jegyezzük meg magunknak, hogy nemcsak a rendőr büntethet meg, hanem a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr és a halászati őr is, akik három utat választhatnak: figyelmeztetést, helyszíni bírságot vagy szabálysértési feljelentést tehetnek. A helyszíni bírság jelenleg 5-től 50 ezer forintig terjedhet, ha azonban újra rajtakapnak, akkor már akár 70 ezer forintot is fizethetünk a szabálytalanságért, szabálysértési eljárás esetén pedig akár 150 ezer forintunk is bánhatja a meggondolatlanságunkat.

Itt tilos fürdőzni

Omszki-tó, Pest megye

Rücker bányató, Baranya megye

Győrújfalu bányató

Tarcali bányató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Délegyháza néhány tava, Pest megye

Békéscsaba környéki bányatavak, Békés megye

Somogy megyei bányatavak nagy része

Kunszentmárton, Körös-parti szabadstrand - Ez utóbbinál külön érdekesség, hogy bár 305 millió forintnyi EU-s keretből, pályázati pénzből állítólag felújították a területet, a strandon, fürödni továbbra is tilos itt...

Itt pedig strandolhatunk a Dunán: Dunakeszi, Göd, Szentendre, Verőce, Dunabogdány, Nagymaros, Kisoroszi, Ráckeve, Szigetcsép és Szigetszentmárton települések által üzemeltetett szabadstrandokon.

A legjobb, ha biztosra megyünk, és rákeresünk az interneten azokra a helyekre, ahol háborítatlanul és a büntetés veszélye nélkül strandolhatunk. Ezen az oldalon jól eltájékozódhatunk, az összes hazai strandot megtaláljuk a honlapon.

