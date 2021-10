Nem semmi mázlija volt a horgásznak: fotón mutatjuk a gigantikus harcsát

Habár István szereti a nagyobb csalikat és a picit erősebb botokat – most is egy 20-60 grammosat vitt magával –, dél körül őt is meglepte a mohó csuka vehemens kapása, írja a Pecaverzum.

20 percig tartott a fárasztás. Először azt hittem, hogy harcsa. Aztán amikor a vízfelszín közelébe ért, kidobta a farkát, akkor láttam, hogy ez bizony egy hatalmas csuka. Sejtettem, hogy méter fölötti lesz, no de hogy ekkora! A csali egy 10 centis Savage Gear cannibal volt, amelyet sajnos már nem lehet kapni, de nekem még van tartalékban

- mesélte István a Pecaverzumnak.

A jó erőben lévő, és egészségesnek tűnő „krokodilt” gyorsan és kíméletesen visszaengedték a kiskőrösi tóba.

Nem mértük le se a tömegét, se a hosszát, de a halmatrachoz tudok viszonyítani, és bőven 120 centi fölött lehetett. Ekkora csukát még nem fogtam, de hasonlóakat már igen, azokból saccolva szerintem 14-15 kiló körüli lehetett

- becsülgette a csuka lehetséges paramétereit.

