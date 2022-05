Gyermeknapi örömhír: elképesztő cukiság született a népszerű vidéki állatkertben

Mivel a lámák egy csődörből és annak kancáiból álló csapatokban élnek, ivarérését követően a most még pár napos lámabébi is el fog költözni, de a nyár folyamán még egészen biztosan találkozhatnak vele a látogatók a Dél-Amerika-kifutósoron. Őt is érdemes felkeresni a ma és holnap megrendezett Gyermeknapi Karszalagos Hétvégén, amely egész napos gazdag programmal vár.

A legnagyobb termetű újvilági teveféle, a vadon élő guanakóból háziasított láma immár világszerte népszerű haszonállat. A megfelelő környezetben nevelkedett egyedek barátságosak és érdeklődőek, a közhiedelemmel ellentétben pedig csak fajtársaikat köpik le – őket is főként dominanciaharcok során – így a Debreceni Állatkert békés és évről évre utódokkal gyarapodó csapatától nincs miért tartani.

Címlapkép: Debreceni Állatkert