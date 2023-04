Tömegek keresik fel ezeket a gyógyító helyeket tavasszal: így olcsón kaphatsz itt kezeléseket

Magyarország igazi gyógyvíznagyhatalom, de a területi megoszlást tekintve ez a gazdagság kissé egyenlőtlen. Egyes vidékeken egymást érik a gyógyvizek, míg máshol alig van belőlük. Csokorba szedtük a legnépszerűbb termál- és gyógyvizes fürdőhelyeket, és azt is leírtuk, mennyiért lehet látogatni most tavasszal őket az előszezonban. Érdekes tény az is, amit kevesen tudnak, hogya Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásával évente 15 alkalommal kedvezményesen juthatunk hozzá kezelésekhez, ami sokszor azt jelenti, a fürdőbelépő ára is kevesebb. Mutatjuk.

A hazai gyógyvizek hivatalos nyilvántartása szerint két megye emelkedik ki a sorból: Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok, mindkét megyében 26 gyógyvizes forrás található. Budapest alig marad le a két első mögött a sorban maga 25 gyógyvizes forrásával, amelyek közül nincs mind hasznosítva. Szintén gazdag gyógyvizekben Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, itt 21 és 20 gyógyvizes forrás található. A középmezőny is rendkívül erős, a gyógyvizes források darabszáma 10 és 20 között van: Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Pest, Somogy, Zala, sereghajtó Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megye 2-2-1 gyógyvizes kúttal. A turisztikai térség egyik nagyágyúja: Hajdúszoboszló Debrecen és térsége turisztikai térség már korábban is nevesített turisztikai térségként Magyarország egyik legkomplexebb turisztikai kínálatával rendelkező területe, mely jelentőségét tovább növeli a nemzetközi repülőtér. A turisztikai térség által kínált kulturális, egészségturisztikai és aktív kikapcsolódási lehetőségek tartalmas programot képesek biztosítani hosszabb tartózkodási idő esetén is. Debrecen kiemelése, mint ideális citybreak helyszín, a városlátogatások szerepének növelését hangsúlyozzák, ezt egészítik ki a desztináció egyéb jelentős termékei, úgy mint a világörökségi helyszín Hortobágy, az aktív- és ökoturisztikai kínálati elemekben bővelkedő Tisza-tó, vagy a Hajdúszoboszlói Hungarospa - közölte az MTÜ munkatársa. A vidéki gyógy- és termálvizes fürdők toplistája A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi idegenforgalmi-turisztikai statisztikája szerint a teljes vendégforgalom alapján Hajdúszoboszló és Hévíz követi Budapestet a vendégéjszakák száma alapján, aztán Zalakaros, Bükfürdő és Sárvár, a lista első hat helyén nincs változás a korábbi évhez képest, de Szeged megelőzte Gyulát, Debrecen pedig Egert, pedig 2020-hoz képest Gyula, Miskolc és Eger vendégéjszakaszáma is nőtt. A külföldi vendégéjszakák számát tekintve továbbra is a főváros vezet, vidéken viszont az első Hévíz, Sárvár az összesített harmadik helyre ugrott az ötödikről, utána kis különbséggel Bükfürdő következett. A belföldi vendégéjszakák összesítésében is Budapest vezet 800 ezerrel, messze lemaradva követi Hajdúszoboszló 416 ezerrel, majd Zalakaros 339, Hévíz 314 ezerrel. Szeged a kilencedikről a hetedik helyre lépett elő, Bükfürdő megelőzte Egert, Debrecen pedig Nyíregyházát. A teljes vendégforgalom alapján, a vendégéjszakák számát tekintve is Hajdúszoboszló vezeti a vidéki toplistát 521524 vendégéjszakával. 1. Hajdúszoboszló Hungarospa, Aqua Palace Az ország első számú és legnépszerűbb fürdőkomplexumában folyamatosan újítanak, fejlesztenek, hogy a vendégek igényeit minél szélesebb körben kielégítsék. A 2010-ben nyílt Aqua-Palace vízipalota 15.000 négyzetméteren, egyedi hangulattal, rendkívül széles szolgáltatási kínálattal egész évben várja a család apraját-nagyját. A15 medence közül 8 a földszinti fürdővilágban található. Az exkluzív élménymedencék különböző korokat és helyszíneket idéznek meg. A strand egyik legkedveltebb része nyáron az úgynevezett mediterrán tengerpart, ami a maga 6200 négyzetméteres vízfelületével Közép-Európa legnagyobb épített medencéjének számít. A fokozatosan mélyülő, hullámzó óriásmedence a csónakázótótól gáttal van elválasztva, látványát kalózhajó, világítótorony teszi teljessé. Homokos partja és a pálmafák a tengerparti fürdőzés élményét keltik. Igazi különlegességnek számít a tengerpart közelében kialakított habshow helyszín: a fiatalok kedvelt bulihelye. Prémium Zóna 2021. júniusban a strandfürdőben három és félmilliárd forint értékű fürdőfejlesztés átadására került sor. A beruházás a magyar állam 1,5 milliárd forintos támogatásával valósult meg. Prémium Zóna néven egy új, egyedi élményövezetet alakítottak ki, ami az ország legattraktívabb szabadtéri wellness fürdője lesz a strand kiegészítő szolgáltatásaként. A Prémium Zóna ötcsillagos minőségi igényeket elégít ki szemet gyönyörködtető, különleges látványelemeivel, egyedi víziélményekkel és kényelmi wellness szolgáltatásokkal. A medencék vízterülete meghaladja a 2500 m2-t, a befogadóképessége 1000 fő lesz. A kulináris élvezetekről a Prémium önkiszolgáló étterem fog gondoskodni. Minden medencében egyedi látvány varázsolja el a fürdőzőket: trópusi fürdő (32-34°C), jégbarlang fürdő (25-27°C), mozi fürdő (34-36°C), Pávai termálfürdő (34-36°C), Gangesz fürdő (32-34°C), Római fürdő(32-34°C), tengeri fürdő (32-34°C), barlang fürdő (34-36°C) . A gyógyfürdőbe a felnőtt belépőjegy ára 2023-ban június 1-ig 4300 Ft, a nyugdíjas 3600 Ft, a diák pedig 3500 Ft. 16 óra után a felnőtt belépő 3500, a nyugdíjas 3300, a diák pedig 3200 Ft. 2. Hévíz A Hévízi-tó vagy gyógytó a maga 4,44 hektárnyi kiterjedésével és az őt körülvevő 50 hektár területű véderdővel Európa legnagyobb gyógyhatású melegvizes tava. Az első tutajokra épített fürdőházat 1772-ben Festetics György, a keszthelyi Georgikon alapítója építtette. Ellentétben a többi melegvizes tóval, melyek általában vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó tőzegmedrű forrástó, amelyet a 38 méter mély Hévízi-forrásbarlangból feltörő, percenként 30–40 ezer liter vízhozammal 38 °C-os víz táplál. A Keszthelyi-fennsík nyugati lejtője mentén, a Hévízi-völgyben található, Hévíz városa mellett. A tó páratlan természeti környezetét elsősorban a parkkal övezett gyógyvizű tó, a vízfelszín felett lebegő páraréteg, a tó felszínén úszó indiai vörös tündérrózsák (Castalia rubra longiflora) teszik különlegessé. A belépőjegyek ára: felnőtt/normál egész napra 7500 Ft, diák- és nyugdíjasjegy egész napra 7000 Ft; 3 órára 4500 Ft; 3 órás nyugdíjas- és diákjegy 4400 Ft. Az árak visszavonásig érvényesek. 3. Zalakaros, Fürdőkomplexum A gyógyfürdő legrégebbi, a település egyik szimbólumává vált egysége a fedett fürdő. A két ülőfürdős, gyógyvizes medence mellett kialakítottak egy úszásra alkalmas, termálvizes medencét is, ahol a kezelések között vagy azok kiegészítéseképpen a vendégek átmozgathatják izomzatukat egy kis úszással, vagy speciálisan a vízben történő mozgásra kialakított medencében rendszeres vízi tornával válhatnak fittebbé. A kibővült pihenőtérben pedig - ahol a pihenőágyak térítésmentesen vehetők igénybe - még kellemesebb környezetben élvezhetik a gyógyulás örömét. A fedett fürdő alap belépőjeggyel látogatható az év minden napján, és az OEP által támogatott formában megváltott jegyekkel is ebben az egységben tölthetik el idejüket a gyógyászatra érkező látogatók. A fedett fürdő épületében található a széleskörű szolgáltatást nyújtó gyógyászati részleg, a földszinten vizes kezelésekkel (iszappakolás, súlyfürdő, tangentor, vízi torna, kádfürdő, szénsavfürdő stb.), az emeleten száraz kezelésekkel (masszázs, elektroterápia, gyógytorna stb.). A gyógycentrumot elsősorban a fürdőt gyógyászati céllal igénybe vevő látogatók részesítik előnyben. A fedett, fa szerkezetű épület kellemes környezetet biztosít a pihenni vágyóknak, ahol egy nagyobb és két kisebb, különböző hőmérsékletű gyógy- és termálvizes medence található. Ez a részleg egész évben fogadja a vendégeket. A gyógycentrumhoz tartozó kertben egy félig fedett gyógyvizes medencében, csendes parkban a friss levegőn élvezhetik a gyógyvíz jótékony hatásait kora tavasztól késő őszig. A gyógycentrum komplex belépőjeggyel vehető igénybe, amely magában foglalja a pihenőágyak használatát is. A belépőjegyek (napijegy) ára: felnőtt 6500 Ft, diák és nyugdíjas 5500 Ft, gyerek 3300 Ft. Az árak 2023. június 15-ig érvényesek. 4. Bükfürdő A fedett élményfürdő minden korosztály számára felüdülést nyújt: a sodrófolyosóval, pezsgőágyakkal, nyakzuhannyal felszerelt élménymedence, a pezsgőmedence felejthetetlen élményt ígérnek. A kisebb gyermekek vidáman pancsolhatnak a gyermekmedencében, valamint a tenger alatti vízivilággal ismerkedhetnek meg az interaktív elemekkel felszerelt Cápabarlangban. Tágas pihenőtereink, kényelmes pihenőágyaink természetesen az élményfürdőből sem hiányozhatnak. Az igazán merészek egész biztosan kedvüket lelik a beltéri élménycsúszdákban, melyekben fény- és színeffektek teszik még különlegesebbé és vidámabbá a száguldást. A csodatevő bükfürdői termálvizek, amelyek mindegyike gyógyvízminősítéssel rendelkezik, 4 kúton keresztül törnek a felszínre. Az egyedi összetételű – alkáli-hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú – gyógyvíz nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magas, több mint 15000 mg/l ásványi anyag tartalommal rendelkezik, így egyedülállóan kedvező hatást fejt ki a szervezetre. A nátrium-klorid gyulladáscsökkentő hatású, a kalcium, fluor a csont anyagecseréjérében játszik fontos szerepet, a magnézium az izomműködésre hat pozitívan, a szén-dioxid pedig a keringést javítja. Kiválóan alkalmas szinte valamennyi mozgásszervi betegség kezelésére, hatékonyan alkalmazható: meszesedés (spondylosis), porckopás (arthrosis), csontritkulás (osteoporosis), discopathia, lumbágó, Bechterew-kór, krónikus izületi gyulladás, köszvény, lágyrész reumatizmus, ortopédiai és idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció, baleseti utókezelés, krónikus nőgyógyászati és urológiai gyulladások, krónikus gyomorhurut, fekélybetegség, emésztési zavarok esetén. A belépőjegyek ára: felnőtt napijegy 6300 Ft (kiemelt 6900 Ft), diák napijegy 3700 (kiemelt 4100 Ft; felnőtt fürdő és szaunabelépő 9000 Ft (kiemelt 9900 Ft) diák fürdő- és szanunabelépő 6400 Ft (kiemelt 7200 Ft). 5. Sárvár Gyógy- és Wellnessfürdő Sárvár legfontosabb vonzereje az itt található kétféle gyógyvíz. A város környékén 1200 méteres mélységből 43°C-os, 2000 méterről magas sótartalmú 83°C-os gyógyvíz tör fel. A 83°C-os gyógyvíz fontos alkotórésze a nátriumklorid, a hidrogénkarbonát, a jód, a bróm, a fluor, és számos nyomelem. A magas sótartalmú gyógyvízből lepárlással állították elő a híres Sárvári Termálkristályt. A sós kádfürdő hatékonyan alkalmazható egyes mozgásszervi, nőgyógyászati és bőrgyógyászati megbetegedések esetén. Évtizedek óta ismert a gyógyvíz nagyon kedvező hatása elhúzódó alhasi fájdalmak, összenövéssel járó krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségek kezelésében. Az 5000 m²-es vízfelületű Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő egy fedett, fűtött folyosó révén közvetlen összeköttetésben áll a szállodával. A fürdő igazi feltöltődést nyújt a család apraja-nagyjának, kisgyermekektől egészen a nagyszülőkig, bárki átélheti a teljes kikapcsolódás, szórakozás, pihenés és gyógyulás élményét. A fürdő túlmutat egy hagyományos gyógyfürdőn, a családbarát kialakítás miatt a sárvári tartózkodás mindenki számára felejthetetlenné válik. A belépőjegyek ára: felnőtt 5990 Ft, kiemelt időszakban 7200 Ft, diák 3600 Ft, kiemelt 4300 Ft. Kiemelt időszak 2023: minden péntek, szombat és vasárnap; Január 1-2., Március 11-15., Április 14-19., Június 3-6., Június 10-Augusztus 31., Október 21-November 1., December 21-31. 6. Szeged, Napfényfürdő Aquapolis és strand A szegedi Napfényfürdő Aquapolisban a korszerű gyógyászat, az élményfürdő és a strand mellett egy 13 csúszdás aquapark áll a fürdővendégek rendelkezésére. A négyévszakos vízivárosban a belső élménymedence térben sodrófolyósok, zuhatagok, pezsgőágyak és egyéb élményelemek várják a fürdőzőket. A belső élménymedencéhez kiúszóval kapcsolódik a külső wellness medence. Az élménymedence tér déli oldalán üvegezett falfelület biztosítja a vizuális kapcsolatot a szabadtéri strand és létesítményei felé. A Napfényfürdő Aquapolis élményfürdőjében 13, összesen 1000 méter hosszúságú csúszda áll a kalandot és szórakozást kereső fürdővendégek rendelkezésére. A fürdő büszkesége a 30 méteres toronyból induló 272 méter hosszú, zárt óriáscsúszda, ami Európa egész évben üzemelő vízi testcsúszdái között a leghosszabb, valamint a 223 méter hosszú, zárt óriáscsúszda kamikaze szakasszal. De itt van még a kék és sárga anakonda, a hagyma, a multi-slide, vagy a bébicsúszdák. Április 28-tól érvényes, megemelt jegyárak: felnőtt, egésznapos belépőjegy 7600 Ft, nyugdíjas és diák belépőjegy: 4200 Ft. 7. Miskolctapolca, Barlangfürdő A terület igazi kincse a Barlangfürdővé kialakított Tavas-barlang, melyet a víz évezredek alatt vájt ki a kemény mészkősziklákból. Az Európában egyedülálló Miskolctapolca Barlangfürdőben páratlan élmény a természet fedett uszodájában, a hegy mélyéről fakadó kellemes hőmérsékletű termálvízben fürödni, élvezni a tiszta, minden szennyeződéstől mentes levegőt. Sokan esküsznek a Barlangfürdő gyógyhatására is, ami elsősorban a kellemes, gyógyító barlangi klímának, valamint a meleg karsztvíznek köszönhető. Több százezer éves, természet alkotta barlangjáratokban fürödhetünk itt, élvezhetjük a vadvíz vízáramának kellemes masszírozását. Hallhatják a csillagterem sejtelmes visszhangját és közben megcsodálhatják az Európában egyedülálló természeti képződmény különleges formáit. Belépőjegyek: felnőtt 6850 Ft, diák és nyugdíjas 5050 Ft. 8. Gyulai Várfürdő A Gyulai Várfürdő Kft. szolgáltatási színvonalának és kapacitásbővítésének céljából 2 883 677 788 Ft támogatásban részesült (a projekt elszámolható összköltsége 3 185 110 000 Ft, 90%-os támogatási intenzitás mellett). A projekt első ütemében a „Gyermekparadicsom” újult meg (spraypark, gyerek pancsoló és gyermek medence - kombinált játszótorony vizes játékelemekkel, csúszdákkal). A teljes beruházás tervezett befejezési dátuma 2023. november 30, az Aquapalota egyes medencéi addig is igénybe vehetőek. A fürdő medencéiben látható jellegzetes, barnás árnyalatú gyógyvíz alkáli-hidrogénkarbonátos, kloridos, de metakovasavat is tartalmaz. A gyulai gyógyvíz gerinc és ízületi megbetegedések, izomfájdalmak, idegbántalmak, porckopás, sérülések, műtétek és törések utókezelése során, nőgyógyászati gyulladásoknál, valamint bőrbetegségeknél is hatásos lehet. A felnőtt belépőjegy ára 2023. januártól 3600 Ft, a diák és nyugdíjasjegy 3200 Ft. 9. Debrecen fürdőkomplexuma Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a Nagyerdő szívében található Aquaticum Debrecen fürdőkomplexum egész Kelet-Magyarországon meghatározó és közkedvelt fürdőközpont: termál-, gyógy-, strand-, élményfürdő és wellness részlegeivel minden generáció számára komplex szolgáltatást kínál. A fürdő minden pontjával közvetlen kapcsolatban lévő, családbarát, négycsillagos Aquaticum Termál & Wellness Hotellel együtt a távolabbról érkező vendégek minden igényét ki tudja elégíteni a komplexum. 2020 júniusában megnyitott az ország legmodernebb strandja is Debrecenben a Nagyerdő területén: 9,5 milliárd forintos beruházással, 7,1 milliárdos kormányzati támogatásból elkészült az Aquaticum strandkomplexum. A 8,5 hektáron elterülő strandon 5500 négyzetméter vízfelülettel 15 medencét, 8 csúszdát építettek, 12 méter magasságban napozóteraszokat alakítottak ki, és külön gyerekvilágot hoztak létre a legkisebbeknek. Korábbi cikkünkben az egész fürdőkomplexumot részletesen bemutattuk. Az egésznapos felnőtt termálfürdő belépő 3800 Ft, diákoknak 14 éves korig és nyugdíjasoknak 3000 Ft. 10. Eger Termálfürdő Az Egri Termálfürdő 1932-ben nyitotta meg kapuit. Magyarország egyik legszebb, legismertebb fürdőhelye. Az 5 hektáron elterülő parkfürdő a gyógyulni, sportolni és szórakozni vágyók Paradicsoma! A fedett-nyitott vízi élménysziget 13 medencével, sportpályákkal, játszótérrel és a Török Fürdőbe közvetlen átjárási lehetőséggel rendelkezik. A Vendégek egész évben modern körülmények között élvezhetik a radonos gyógyvíz illetve kénes termálvíz jótékony hatásait. A Termálfürdő északi felén inkább a gyógyvizes, csendesebb fürdőző funkciók telepedtek meg, míg a déli területen, a gyermekbarát, fiatalosabb strandolás kapott helyet. Az Egri Termálfürdőben több védett növényfaj is él, közöttük a több mint 250 éves keleti platánfa, melyet 2012-ben Magyarországon, 2013-ban pedig Európában is az Év Fájának választottak. Az Eger Termál Kft. értesíti a látogatókat, hogy 2023. március 6. és május 15. között kizárólag a Petőfi téri bejáratuk üzemel, Érsekkerti pénztáraik az említett időszakban zárva tartanak. A változás oka egy igazán örömteli hír: megkezdődik az Érsekkertet és a strandot összekötő híd felújítása. Mint ismert, a híd az elmúlt években jelentősen elavult, az elmúlt hónapokban a vendégek érdekeit és biztonságát szem előtt tartva létszámkorlátozás volt érvényben a hídon tartózkodók számát illetően. A felnőtt belépőjegy ára: 3200 Ft, diák és nyugdíjasjegy 2600 Ft. Fürdőbezárások Végleg bezárják a Paksi Gyógyfürdőt, a városnak ugyanis nincs pénze a működtetésére, de annak a lehetőségét nem zárják ki, hogy egy külső befektető később újranyissa a fürdőt, írja a teol.hu. 2014 óta működött gyógyfürdő a Paksi Gyógyászati Központ keretén belül, takarékossági okokból azonban tavaly decemberben bezárták, és azóta nem érhetők el a kezelések sem. Szerdán az önkormányzat képviselő-testületi ülésen véglegesítették a fürdő bezárását. Módosították a Paksi Gyógyászati Központ alapító okiratát a gyógyfürdő szolgáltatás megszüntetése miatt. Szabó Péter polgármester ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeretnék megtartani az épület gyógyászati funkcióját, egyes részeibe kisebb átalakításokat követően bizonyos szakrendeléseket telepítenének. A medencéket viszont az önkormányzat semmiképpen sem szeretné saját fenntartásban működtetni a későbbiekben sem. Felújítás miatt marad idén zárva A Győrtől 32 kilométerre nyugatra található Csornán tör fel az ország egyik legmagasabb ásványianyag-tartalmú termálvize, ami gyógyvízminősítéssel is rendelkezik. A fürdőt 1973-ban nyitották meg, de az elmúlt évek során nem sok fejlesztés valósult meg benne. A fürdő megmaradt egy ötmedencés, szezonális termálstrandnak. A strandot ellátó termálkút magánkézben volt hosszú ideig, a felújítást ez is nehezítette. 2009 és 20012 között nem is üzemelt a fürdő, aztán 2017-ben megvásárolta az önkormányzat, így állami támogatáshoz jutottak, ennek révén újul meg a termálkút, a gépészet, a medencék, és új büfé is épül a területen. A munkálatok tavaly kezdődtek el. Bár állítólag idén augusztus 31-re elkészülnek a teljes felújítással, a fürdőt csak jövőre tervezik megnyitni. Kiemelt feladatnak tekintik, hogy felkészítsék a 2024-es szezonra. Ezeket a támogatott fürdőgyógyászati kezeléseket megéri igényelni, mindenkinek járhat A gyógyfürdőkben természetes gyógytényező felhasználásával nyújtanak gyógyászati szolgáltatást vagy rehabilitációs tevékenységet. A fürdőgyógyászati ellátás az orvosi rehabilitációs ellátások közé tartozó gyógyászati ellátás, amelyet főként a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai illetve érbetegségek funkciójavítását szolgáló rehabilitációs kezeléseknél alkalmaznak. A fürdőgyógyászati ellátások rehabilitációs ellátásban betöltött jelentőségére tekintettel, egyes ellátások árához társadalombiztosítási (tb) támogatás jár. A fürdőgyógyászati ellátásokon kívül szén-dioxid gyógygázfürdő és 18 éves kor alatt csoportos gyógyúszás is igénybe vehető az egészségbiztosítás keretében. (E három ellátás összefoglaló neve: gyógyászati ellátás). A gyógyászati ellátásokat az arra jogosult orvos vényen rendeli, az ellátás igénybevételéhez pedig az orvos által kiállított kezelőlap is szükséges. Érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, hisz többynire mindenkinek felírja a szakorvos, ha igényeljük, és akár a Hévízi Tófürdőbe is bejuthatunk így kedvezményesen. Tb támogatott fürdőgyógyászati ellátások: gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)

gyógyvizes kádfürdő

iszappakolás

súlyfürdő

szénsavas fürdő

orvosi gyógymasszázs

víz alatti vízsugármasszázs

víz alatti csoportos gyógytorna

