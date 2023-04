Őrület, mi lesz most a Balatonnál: ezt a 10 programot látnod kell a hosszú hétvégén

Itt van május 1-je, énekszó és tánc kísérje… vele egy igazi tavaszi hosszú hétvége, ahol végre juthat idő egy kis kikapcsolódásra is! Országszerte több száz helyszínen, megannyi izgalmas program és fesztivál vár! Hozzuk is a legjobb majálisokat, ezúttal a Balaton környékéről!

A májust gyakran nevezik "zöld hónapnak", hisz a természet újjászületésének és a virágok nyílásának ideje, amelyhez szerelmi és párválasztó népi hagyományok is kötődnek. Májusfaállítással, zenés-táncos mulatságokkal falusi népszokások jelennek meg. Érdemes hát útra kelni, szórakozni és ünnepelni a tavaszt, valamint a munka ünnepét!

Mert arról se feledkezzünk meg azért, hogy május 1. több mint egy évszázada a munkások nemzetközi ünnepe, az 1990-es évektől pedig a munkavállalók szolidaritási napja lett. A legtöbb országban hivatalos munkaszüneti nap, ahogyan nálunk is. Magyarországon a rendszerváltás előtt látványos felvonulásokat tartottak május elsején, gyermekként mi is imádtuk: sok ember, vattacukor, fagyi, Kokas nyalóka várta vidéken is a lurkókat. A cégek osztottak a munkásoknak sör és virslijegyeket, voltak körhinták (belecsempészve a mulatságba a falusi búcsúk hangulatát). A kilencvenes évektől viszont már csak szabadtári majálisokat rendeznek.

Tavasszal is imádják a Balatont a magyarok

A turisztikai térségek közül az idei tavaszi szezonban is a Balatont, a Mátra és a Bükk térségét, valamint Bük-Sárvár szálláshelyeit választották a legtöbben – közölte a VG. Hozzátették, hogy a vendégek 67 százaléka szállodába, 20 százaléka magán- és egyéb szálláshelyekre, 5 százalék panzióba, 4 százalék közösségi szálláshelyekre, 2-2 százaléka üdülőházakba és kempingekbe megy. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint ugyan a „fürdőszezon” valóban néhány hónapra korlátozódik, de egyre több érdekes programmal várják a pihenni vágyókat az év többi részében is.

A Balaton egyre népszerűbb, tavaly 8,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a régióban, ami jelentősen több a 2021-es 6,9 milliónál.

Akár 40%-kal is drágulhatnak a szállásárak idén

Mindennek megy fel az ára: drágább az energia, a benzin, az alapanyag, a munkaerő, és ez meglátszik a szolgáltatások árazásában is.

A Balatonon kifejezetten jó szezonra, sok turistára készülnek, de még a tavalyinál is mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki a magyar tenger partján pihenne idén: persze nem egységes az emelés mértéke, de van olyan szálloda, ahol 30 százalékkal drágább a szoba a szezonban, a magánszállások esetében pedig a 40 százalékos áremelés is elképzelhető. Az átlag valahol 18 százalék környékén fog megállni, de messze van még a nyár vége – írta a Pénzcentrum.

Akár még a 2019-es csúcsszezonnál is jobbat zárhat idén a belföldi turizmus: a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója, Horváth Péter nemrég elmondta, hogy ezt a várakozást erősítik a januári adatok is: jól hajrázott a turisztikai ágazat 2022 végén, és ezt sikerült átmenteni 2023 elejére is. De a Pénzcentrum információi szerint az is biztos, hogy ismét komolyabb áremelésre kell számítani 2023 nyarára. Tavaly ilyenkor még a meredeken zuhanó forint okozta a legnagyobb fejtörést a szállásadóknak és a nyaralni készülőknek, ezt azóta megfejelte az energia árrobbanása, az infláció száguldása és az ezek nyomán jelentkező munkaerőköltségek további emelkedése.

Lássuk csak: íme, 10 remek május elsejei program a Balaton körül

Ahogy az ország megannyi vidékén, idén a Balaton mentén, több településen is szezonnyitó rendezvények, majálisok várják az érdeklődőket. Összegyűjtöttük a legérdekesebbnek ígérkező programokat:

1. Helikoni Ünnepségek Keszthelyen

A 2023-as Helikoni Ünnepségekkel – kilépve a hagyományos ifjúsági tehetségkutató fesztivál keretekből – a szervezők célja egy olyan nagyszabású, összművészeti programsorozatot hozzanak létre. Ahogy írják:

ahol egyszerre mutatkozhatnak be a 2022-es Helikoni Ünnepségek legkiemelkedőbb versenyprodukciói és legsikeresebb iskolái, a korábbi évtizedek Helikonjain szereplő és azóta kiemelkedő eredményeket elért művészek és sztárfellépők, a Helikoni zsűrikben helyet foglaló szakemberek, alkotók és a hozzájuk köthető művészeti csoportok, valamint a helyi alkotóközösségek, amatőr és profi művészeti együttesek.

2. Tavasz Fesztivál Tapolca szívében, a festői Malom-tó partján

Szuper tavaszi rendezvény Tapolca szívében, a festői Malom-tó partján! A mediterrán hangulatú Malom-tó part ad otthont a Tapolca Tavasz Fesztiválnak 2023. április 28.-május 1. között. Igényes színpadi programok minden korosztálynak, kézműves vásár, hagyományos ételek, balatoni régió borai egy helyen. A rendezvény ingyenes! Társrendezvény: Tapolca Expo. További részletek itt!

3. Piknik a Parton, Balatonalmádiban

Piknik a Parton Balatonalmádiban a Szent Erzsébet Liget és Zenepavilon környékén, ahol a szabadtéri programokon kívül lesz még: kreatív játszóház, sportjátékok, babakörhinta, fa és fém retró játékautók, rongybabák, fajátékok, gyöngyből fűzött ékszerek, héliumos lufi, kézműveskedés, gyöngyfűzés, fenntartható játékok. Ha megéhezel, lesz lángos, pogácsa, perec, rétes, pop-corn, vattacukor, sós sütemények, édességek! És ami május elsején nem maradhat el: sör és virsli is.

4. Csodálatos Magyarország – történelmi, kulturális családi nap Fonyódon

Érdekes családi programok a történelem és a hadikultúra kedvelőinek a fonyódi Kossuth-erdőben. Bővebben a programokról itt tájékozódhatsz!

5. Jókai napok és múzeumi majális Balatonfüreden

Jókai Mór írónak állít emléket a hagyományos Jókai napok rendezvénysorozat Balatonfüreden, melyen ünnepség, irodalmi est, könyvbemutató, kiállítások, valamint Jókai bablevesfőző-verseny is szerepel a programok között. Részleteket itt találsz!

6. Retro majális Balatonlellén

Egész nap kézműves vásár, játszóház, finom ételek és italok, programok várják az érdeklődőket a lellei Rendezvényparkban.

7. Majális és gumicsizma hajító verseny 2023 Balatonakali

Április 30-án majálisra, piacra és gumicsizma hajító versenyre várják az érdeklődőket Balatonakaliban. Az esemény helyszíne a Művelődési Ház kemencés kiülős része.

Program:

9.00: Termelői piac és Népi játékpark a gyerekeknek

11.00: III. Akali gumicsizma hajító verseny

8. Igazi májusfa állítás Balatonudvariban

A hagyomány szerint a májusfát április 30-ról május 1-re virradóra, az éj leple alatt vagy kora hajnalban díszítették. Egy közös májusfa állításra hívnak és várnak minden érdeklődőt Balatondvariba, a Művelődési Házhoz 17 órakor, ahol lesz néptánc, közösen felkötözik a szalagokat és feldíszítik Balatonudvari májusfáját. Egy közös koccintásra is mindenki a vendégük.

9. Szent György napi kihajtás Hegymagason

Április 29-én 8 órakor kezdődik a Szent György napi kihajtás Hegymagason.

Reggel nyolc órától a Hegymagasi Piac egyedi termékeivel kezdheted a napod, válogathatsz kedvedre, lesz minden, mi szem, száj ingere.

11 órától “főzzél marhából” főzőverseny Stahl Judit közreműködésével.

Délután háromkor csikósok felvezetésével és kíséretében kezdődik a jószágok legelőre hajtása.

17 órakor a 100 Folk Celsius lép színpadra.

A Szent György nap a tavasz kezdetét jelenti, számos népi hiedelem és népszokás alakult köré. Az egyház a legenda szerinti sárkányölő Szent György, mint a gonosz legyőzője napját ünnepli e napon. Mivel a tavaszi kihajtás ünnep napja a hagyományok szerint vigassággal, eszem-iszommal zárult, mi sem tehetünk másként.

10. Siófoki Aranyparti Majális

Siófokon 2023-ban izgalmas programokat tartogat az egész család számára a Siófoki Aranyparti Majális, a Hotel Magistern kertjében. Részleteket itt találsz!

Címlapkép: Getty Images

