Óriási bulit csapnak a balatoni kempingben: még a Motörhead legendás gitárosa is fellép

Phil Campbell, a legendás Motörhead egykori gitárosa is fellép az idei Tábor Fesztiválon. A kemény rockzenét előtérbe helyező rendezvény augusztus 23-tól 26-ig tart az alsóörsi Pelso kempingben.

A négynapos fesztiválon Phil Campbell a Bastard Sons tagjaként játszik, de koncertet ad a skót Alestorm, valamint a legismertebb hazai rock- és metál zenekarok is fellépnek - közölték a szervezők az MTI-vel.

Mint írták, a Zorall Sörolimpiákból kinőtt Tábor Fesztivált immár tizenötödik alkalommal szervezik meg.

A nyitónapon színpadra lépő Phil Campbell 1984-től gitározott Lemmy Kilmister mellett a Motörheadben, egészen a legendás énekes-basszusgitáros haláláig, 2015-ig. A gitáros nem először jön Alsóörsre, huszonkét éve a Motörheaddel játszott itt egy motorosfesztiválon. A Phil Campbell and the Bastard Sonsban három fiával játszik együtt: Todd gitáron, Tyla basszusgitáron, Dane pedig a dobok mögött kap szerepet, az énekes pedig Joel Peters. Az együttes harmadik, Kings of the Asylum című lemezét mutatja be, de a fesztiválon egy Motörhead-válogatást is előadnak.

A másik külföldi fellépő, a skót kalózmetál csapat, az Alestorm augusztus 24-én játszik a Tábor Fesztiválon. A rendezvényen a hazai rockszíntér számos ismert előadója is fellép, köztük a Tankcsapda, a Lord, az Edda, a Pokolgép, a Road és a Leander Kills.

A Tábor Fesztivál kínálatában a zene mellett gasztronómia, motoros-, sport- és gyerekprogramok is szerepelnek.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)