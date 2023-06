Hűsölj ingyen a hőségben: ezek az ország legjobb folyami strandjai, a vízminőség nem hazudik

Múltkor annak jártunk utána, milyen strandokon hűsölhetünk ebben a kánikulában a Balatonnál, és milyen az ottani strandok vízminősége. Most azt mutatjuk meg, milyen festői szépségű szabadstrandok és strandok várják az érdeklődőket folyóink gyönyörű partszakaszain. Vannak olyan részek, ahol a folyó egyenesen tengerpartra emlékeztet, ráadásul a strandok bőséges programkínálatokkal várják az érdeklődőket egész nyáron, a legtöbb helyen késő estig. Ugyanakkor, ha olyan helyen csobbanunk, ahol nincs kijejölt strand, nagyon megüthetjük a bokánkat. Mutatjuk az ország összes folyami strandját és vízminőségét, de összegyűjtöttük azt is, mely vizeinkben, tavakban és folyókban szigorúan tilos csobbanni!

Egy rendelet szerint folyóvizek városi szakaszán minden esetben csak kiépített strandon, üzemeltetővel rendelkező helyen szabad fürdeni, ellenőrizetlen szakaszokon szigorúan tilos! Nagyon fontos, hogy a folyóvizeket tiszteljük, hisz a sodrás, a meder kiismerhetetlen, és minden évben több tucat felelőtlen fürdőző életét követelik.

Erre figyeljünk, ha vízi hűsölésre vágyunk

A fürdőzés legáltalánosabb szabálya, hogy az arra kijelölt helyen szabad végezni, illetve ott, ahol nem tiltja a rendelkezés. A tájékozódást nehezen félreértelmezhető táblák is segítik. A kijelölt fürdőhelyet általában fehér alapon, hullámzó vízen fekete figurát ábrázoló tábla mutatja. Az úszást, fürdést tiltó jelzéseken a feketével rajzolt figurát piros, átlós vonallal húzzák át.

Tévedés azt hinni, hogy csak az számít fürdésnek, ha nyakig megmártózunk a vízben. A különböző úszóeszközök, felfújható tárgyak használata is fürdésnek minősül: a vízibiciklizés, a gumimatracon vagy az úszódeszkán heverészés is. Akik ezeket a tevékenységeket tilosban űzik, büntethetők.

Büntetésre számíthat az is, aki a városok belterületén, szökőkutakban mártózik meg. Még kijelölt fürdőhelyen is tilos vízben tartózkodni, és csónakkal, vitorlással vízre menni másodfokú viharjelzés esetén. Azért is több tízezres büntetést kaphatsz, ha kutyádat nem a neki kijelölt helyen fürdeted meg.

Azt is jegyezzük meg magunknak, hogy nemcsak a rendőr büntethet meg, hanem a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr és a halászati őr is, akik három utat választhatnak: figyelmeztetést, helyszíni bírságot vagy szabálysértési feljelentést tehetnek. A helyszíni bírság jelenleg 5-től 50 ezer forintig terjedhet, ha azonban újra rajtakapnak, akkor már akár 70 ezer forintot is fizethetünk a szabálytalanságért, szabálysértési eljárás esetén pedig akár 150 ezer forintunk is bánhatja a meggondolatlanságunkat. Itt részletesen elolvashatjuk a szabad vízen való tartózkodás szabályait.

Itt és így tilos mártózni

hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében.

kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén

egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a tiltó tábla jelzi

A fent leírtakból is látszik, hogy nagyon nem mindegy, hogyan választjuk meg a csobbanásunk helyszínét, amennyiben nem akarunk épített strandon mártózni. Ha ugyanis véletlenül tiltott helyen fürdünk, amellett, hogy veszélybe sodorhatjuk magunkat és másokat is, akár súlyos pénzbírságot is kiszabhatnak ránk a hatóságok. Ha látjuk a strandot jelölő táblát - három hullámon fekete emberke - , akkor is fontos betartani az adott terület szabályait, a veszélyjelzéseket pedig soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Ezekben a vizeinkben tilos fürdőzni!

Omszki-tó, Pest megye

Rücker bányató, Baranya megye

Győrújfalu bányató

Tarcali bányató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Délegyháza néhány tava, Pest megye

Békéscsaba környéki bányatavak, Békés megye

Somogy megyei bányatavak nagy része

Kunszentmárton, Körös-parti szabadstrand - Ez utóbbinál külön érdekesség, hogy bár 305 millió forintnyi EU-s pályázati pénzből állítólag felújították a területet, a strandon fürödni továbbra is tilos

Itt pedig bátran strandolhatunk a Dunán

Dunakeszi, Göd, Szentendre, Verőce, Dunabogdány, Nagymaros, Kisoroszi, Ráckeve, Szigetcsép és Szigetszentmárton települések által üzemeltetett szabadstrandokon.

A legjobb, ha biztosra megyünk, és rákeresünk az interneten azokra a helyekre, ahol háborítatlanul és a büntetés veszélye nélkül strandolhatunk. Ezen az oldalon az összes hazai strandot megtaláljuk.

Folyami strandok, holtágak és vízminőségük 2023-ban

Az Európai Unió értékelési rendszere alapján a hazai szabadvízi fürdőhelyek többsége kapott jó vagy kiváló besorolást, három helyen volt kifogásolt a vízminőség - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján. A 2022. évi minősítés során, ami a jelenleg elérhető, legfrissebb adatokat tartalmazza, 176 hazai fürdővíz kiváló, 58 jó, 11 tűrhető és 3 kifogásolt minősítést kapott. Ez tavalyhoz képest azt jelenti, hogy folyóvizeink strandjainál történt némi változás, lent részletesen leírjuk, mely vizek milyen minősítést kaptak.

Összességében a legutóbbi rangsoroláshoz képest kilenccel több szabadvízi strandunk kapott kiváló, hattal kevesebb jó, öttel több tűrhető és eggyel kevesebb kifogásolt minősítést.

A természetes fürdővizek értékelése a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet előírásai szerint történik. Az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok a fürdővizeket a fürdési idény megkezdése előtt, majd a szezon ideje alatt havonta mintázzák. A mintákban szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E. coli és Enterococcus) számát vizsgálják. Attól függően, hogy ezek a vizsgált baktériumok milyen mennyiségben vannak jelen, az adott vízminta a „megfelelő” vagy a „nem megfelelő” kategóriába sorolható.

Dráva

Barcs, Dráva-parti strand jó

Duna

Budapest 03. kerület: Római-parti Plázs nem minősíthető (új)

Budapest 11. kerület: Lágymányosi-öböl, SHO BEACH (Kopaszi-gát) nem minősíthető (új)

Dunabogdány: Forgó strand kiváló

Dunakeszi: Duna-parti strand jó

Göd; Felsőgöd: Duna-parti strand jó; Széchenyi strand jó

Komárom: Koppánymonostor, Hajóvontató part menti strand nem minősíthető (új)

Nagymaros: Duna-parti strand kiváló

Szentendre: Postás strand kiváló

Szigetmonostor: Horányi strand kiváló

Verőce: Duna-parti strand jó

Zebegény: Duna-parti strand jó

Fekete-Körös

Gyula: Városerdei strand jó

Hármas-Körös

Gyomaendrőd: Gyomai strand jó

Kamarás Duna (Sugovica)

Baja: Kamarás-Duna strand kiváló

Kettős-Körös

Békés: Dánfoki strand tűrhető

Doboz: Szanazugi strand jó

Maros

Makó: Maros Kalandpart kifogásolt

Mosoni-Duna

Győr: Aranypart I. jó

Halászi: Mosoni-Dunai strand jó

Mosonmagyaróvár: Itató strand jó; Mosoni strand jó

Mosoni-Duna Zátonyi Duna-ág; Dunasziget: Zátonyi strand kiváló

Peresi holtágrendszer

Gyomaendrőd: Pájer Kemping tűrhető

Püspökerdei Holt-Duna; Győr: Aranypart II. kiváló

Ráckevei-Soroksári Duna-ág

Dömsöd: Dömsödi strand kiváló

Ráckeve: Vadkacsa strand kiváló

Szigetcsép: Szigetcsépi strand jó

Szigetszentmárton: Szigetszentmártoni szabadstrand nem minősíthető (új)

Holt-Duna

Dunaújváros: Szalki-szigeti strand kiváló

Fadd-Dombori: Donautica Hotel nem minősíthető (új)

Donautica Hotel nem minősíthető (új) I. strand kiváló

Ifjúsági Tábor kiváló

II. strand kiváló

Tisza

Algyő: Tisza-parti strand kiváló

Csongrád: Körös-toroki Partfürdő jó

Dombrád: Tiszai fürdőhely jó

Gávavencsellő Tisza-parti strand nem minősíthető (új)

Ibrány: Tisza-parti strand jó

Jánd: Tisza-parti strand nem minősíthető (nem elegendő minta)

Mindszent: Tisza-parti strand kiváló

Rakamaz: Tisza-parti strand jó

Szeged: Lapos Beach strand nem minősíthető (új)

Szentes: Tiszai Partfürdő kiváló

Szolnok: Tisza-parti strand kifogásolható

Tiszakécske: Tisza-parti strand kifogásolt

Tiszalök: Tisza-parti strand kiváló

Tiszapüspöki: Tisza-parti strand jó

Tivadar: Tisza-parti strand tűrhető

Vásárosnamény-Gergelyiugornya: Tisza-parti strand kiváló

Holt-Tisza

Mártélyi Holt-Tisza; Mártély: Holt-Tiszai strand kiváló

Címlapkép: Getty Images