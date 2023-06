2023-ban ilyenek a szabadstrandok, strandok a Balatonnál: a vízminőség árulkodó

Dubóczky Krisztina 2023.06.17. 07:17 Megosztom

2023-ban is a Balaton a legnépszerűbb belföldi nyaralási úti cél a magyarok körében, ami nem is csoda, hiszen a hazai szabadvízi strandok több mint a fele a Balatonnál található, ezek egy része szabadstrandként működik, de a többségük fizetős fürdőhely. Utánajártunk, melyek a továbbra is ingyenes pancsolóhelyek, valamint megmutatjuk az összes balatoni strand vízminőségét a legfrissebb, júniusi adatok alapján.

Az Európai Unió értékelési rendszere alapján a hazai szabadvízi fürdőhelyek többsége kapott jó vagy kiváló besorolást, három helyen volt kifogásolt a vízminőség - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján. A 2022-ben elérhető, 2021 végén összesített mérés szerint 274 kijelölt természetes fürdőhely közül 165 természetes fürdővíz kapott kiváló, 64 jó és 6 tűrhető, 4 kifogásolt minősítést. A 2022. évi minősítés során, ami a jelenleg elérhető, legfrissebb adatokat tartalmazza, 176 hazai fürdővíz kiváló, 58 jó, 11 tűrhető és 3 kifogásolt minősítést kapott. Annyiban változott tehát a helyzet az ez előtti, legutóbbi rangsoroláshoz képest, hogy kilenccel több szabadvízi strandunk kapott kiváló, hattal kevesebb jó, öttel több tűrhető és eggyel kevesebb kifogásolt minősítést. A természetes fürdővizek értékelése a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet előírásai szerint történik. Az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok a fürdővizeket a fürdési idény megkezdése előtt, majd a szezon ideje alatt havonta mintázzák. A mintákban szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E. coli és Enterococcus) számát vizsgálják. Attól függően, hogy ezek a vizsgált baktériumok milyen mennyiségben vannak jelen, az adott vízminta a „megfelelő” vagy a „nem megfelelő” kategóriába sorolható. Idén is rengeteg turistát várnak a Balatonnál Kifejezetten jónak ígérkezik az idei országos és ezen belül a balatoni turisztikai szezon – mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmusszakmai igazgatója a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) ülésén Siófokon május végén. Juhász Szabolcs ismertette, az év első négy hónapjában országosan 15 százalékkal, a Balatonnál 12 százalékkal nőtt a külföldi vendégéjszakák száma az előző év hasonló időszakához képest. Az üdülőrégióban a belföldi vendégéjszakaszám Veszprémben, Tapolcán és Siófokon emelkedett a legjelentősebben – tette hozzá, és megjegyezte, hogy a kilátások is jók. Az igazgató az év legfontosabb szakmai feladatának nevezte az online pénztárgépet alkalmazó, illetve jeggyel látogatható vendéglátóegységek és a turisztikai attrakciók csatlakozását a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK). A tesztidőszak már zajlik, július elsejétől pedig kötelezővé válik a csatlakozás. A szálláshelyek 2019-ben kezdték meg az adatszolgáltatást az Európában egyedülálló rendszerbe; a digitális átállás folyamatát az MTÜ számos eszközzel segíti – hangsúlyozta. A Balatonnál a Nemzeti Népegészségügyi központ mérései szerint az összes strandon kiváló vagy jó minősítést kapott a víz, így idén is bátran csobbanhatunk kedvenc tavunkban. Az éves értékelés a legutolsó négy fürdési idény összesített eredményei alapján, statisztikai módszerrel állapítható meg, és ez alapján a fürdővizek „kiváló”, „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítést kaphatnak. Amennyiben nincs kellő számú minta (pl. mert a fürdőhely újonnan létesült, vagy elmaradtak mintavételek), a fürdővíz a térképen "nem minősíthető" megjegyzéssel szerepel. Mutatjuk a legfrissebb minősítéseket Balatoni strandok vízminősége 2023-ban Ábrahámhegy: Községi strandfürdő kiváló

Községi strandfürdő kiváló Alsóörs: Pelso Kemping strand kiváló; Riviéra strandfürdő kiváló

Pelso Kemping strand kiváló; Riviéra strandfürdő kiváló Badacsonylábdihegy : Herczeg Ferenc strandfürdő besorolás alatt (új); Honvéd Üdülő strand besorolás alatt (új)

: Herczeg Ferenc strandfürdő besorolás alatt (új); Honvéd Üdülő strand besorolás alatt (új) Badacsonytomaj: Badacsony strandfürdő kiváló; Club Hotel Üdülőszálló strand jó; Miditours strand kiváló; Tomaj Kemping strand kiváló; Városi strandfürdő kiváló

Badacsony strandfürdő kiváló; Club Hotel Üdülőszálló strand jó; Miditours strand kiváló; Tomaj Kemping strand kiváló; Városi strandfürdő kiváló Balatonakali: Községi strandfürdő kiváló; Levendula Kemping strand kiváló; Strand Holiday Kemping kiváló

Községi strandfürdő kiváló; Levendula Kemping strand kiváló; Strand Holiday Kemping kiváló Balatonakarattya: Bercsényi strandfürdő kiváló; Bezerédi strandfürdő kiváló; Gumirádli strandfürdő kiváló; Honvéd strandfürdő kiváló; Lidó strand kiváló; Part Üdülő strand kiváló

Bercsényi strandfürdő kiváló; Bezerédi strandfürdő kiváló; Gumirádli strandfürdő kiváló; Honvéd strandfürdő kiváló; Lidó strand kiváló; Part Üdülő strand kiváló Balatonalmádi: Bál Resort strandfürdő jó; Budatava strandfürdő kiváló; Hotel Nereus strand kiváló; Józsefvárosi Gyermeküdülő strand kiváló; Káptalanfüred: Kis strand (Sirály utca) kiváló; Káptalanfüred, Nagy strand (Kócsag utca) kiváló; Wesselényi strandfürdő kiváló

Bál Resort strandfürdő jó; Budatava strandfürdő kiváló; Hotel Nereus strand kiváló; Józsefvárosi Gyermeküdülő strand kiváló; Káptalanfüred: Kis strand (Sirály utca) kiváló; Káptalanfüred, Nagy strand (Kócsag utca) kiváló; Wesselényi strandfürdő kiváló Balatonberény: Községi fizetős strand jó; Naturista Strand és Kemping jó

Községi fizetős strand jó; Naturista Strand és Kemping jó Balatonboglár: Fiumei utcai szabad strand kiváló; Jankovichtelepi+Bólya közi szabad strand kiváló; Kodály strand kiváló; Platán strand kiváló; Sellő Kemping strand kiváló; Szigeti szabad strand kiváló

Fiumei utcai szabad strand kiváló; Jankovichtelepi+Bólya közi szabad strand kiváló; Kodály strand kiváló; Platán strand kiváló; Sellő Kemping strand kiváló; Szigeti szabad strand kiváló Balatonederics: Községi strandfürdő kiváló

Községi strandfürdő kiváló Balatonfenyves: Balatonfenyves-alsói szabad strand kiváló; Balatonpart utcai Központi strand kiváló; Csalogány utcai strand kiváló; István király utcai szabad strand kiváló; Pozsonyi utcai szabad strand kiváló

Balatonfenyves-alsói szabad strand kiváló; Balatonpart utcai Központi strand kiváló; Csalogány utcai strand kiváló; István király utcai szabad strand kiváló; Pozsonyi utcai szabad strand kiváló Balatonföldvár: Hotel Riviéra strand kiváló; Keleti strand kiváló; Nyugati strand kiváló

Hotel Riviéra strand kiváló; Keleti strand kiváló; Nyugati strand kiváló Balatonfüred: Brázay strandfürdő kiváló; Club Hotel strandfürdő kiváló; Esterházy strandfürdő kiváló; Hotel Marina strand kiváló; Hotel Uni strand kiváló; Kisfaludy strandfürdő kiváló; Koloska Marina strandfürdő jó; Széchenyi strandfürdő besorolás alatt (nem elegendő minta)

Brázay strandfürdő kiváló; Club Hotel strandfürdő kiváló; Esterházy strandfürdő kiváló; Hotel Marina strand kiváló; Hotel Uni strand kiváló; Kisfaludy strandfürdő kiváló; Koloska Marina strandfürdő jó; Széchenyi strandfürdő besorolás alatt (nem elegendő minta) Balatonfűzfő: Fövény strandfürdő kiváló; Tobruki strandfürdő kiváló

Fövény strandfürdő kiváló; Tobruki strandfürdő kiváló Balatongyörök: Községi strandfürdő kiváló

Községi strandfürdő kiváló Balatonkenese: Alsóréti strandfürdő kiváló; Honvéd Kemping strand besorolás alatt (új); Hotel Marina-Port strand kiváló; Telekom Hotel strand kiváló; Vak Bottyán strandfürdő kiváló

Alsóréti strandfürdő kiváló; Honvéd Kemping strand besorolás alatt (új); Hotel Marina-Port strand kiváló; Telekom Hotel strand kiváló; Vak Bottyán strandfürdő kiváló Balatonlelle: Csöpi közi szabad strand kiváló; Nagy szabad strand kiváló; Napfény strand kiváló; Szirom közi szabad strand kiváló

Csöpi közi szabad strand kiváló; Nagy szabad strand kiváló; Napfény strand kiváló; Szirom közi szabad strand kiváló Balatonmáriafürdő: Hajóállomási szabad strand kiváló; Hullám utcai szabad strand kiváló; Községi fizetős strand kiváló; Őrház utcai szabad strand kiváló; Őz utcai szabad strand kiváló; Polgár utcai szabad strand kiváló; Szabadság utcai szabad strand kiváló; Zagy téri szabad strand kiváló

Hajóállomási szabad strand kiváló; Hullám utcai szabad strand kiváló; Községi fizetős strand kiváló; Őrház utcai szabad strand kiváló; Őz utcai szabad strand kiváló; Polgár utcai szabad strand kiváló; Szabadság utcai szabad strand kiváló; Zagy téri szabad strand kiváló Balatonőszöd: Hullám Üdülőpark strand kiváló; Községi strand besorolás alatt kiváló

Hullám Üdülőpark strand kiváló; Községi strand besorolás alatt kiváló Balatonszárszó: Bendegúz téri strand kiváló; Móricz Zsigmond utcai szabad strand kiváló; Nagy strand (Mikszáth Kálmán utca) kiváló

Bendegúz téri strand kiváló; Móricz Zsigmond utcai szabad strand kiváló; Nagy strand (Mikszáth Kálmán utca) kiváló Balatonszemes: Hattyú Kemping strand kiváló; Községi strand (Berzsenyi utca) kiváló; Vadvirág Kemping strand kiváló

Hattyú Kemping strand kiváló; Községi strand (Berzsenyi utca) kiváló; Vadvirág Kemping strand kiváló Balatonszepezd: Ifjúsági strandfürdő kiváló; Községi strandfürdő kiváló; Víriusz strandfürdő kiváló

Ifjúsági strandfürdő kiváló; Községi strandfürdő kiváló; Víriusz strandfürdő kiváló Balatonudvari: Fövenyesi strandfürdő kiváló; Községi strandfürdő kiváló

Fövenyesi strandfürdő kiváló; Községi strandfürdő kiváló Balatonvilágos: Club Aliga strand kiváló; Községi strand kiváló; Waberer's Club Hotel strand kiváló

Club Aliga strand kiváló; Községi strand kiváló; Waberer's Club Hotel strand kiváló Csopak: Községi strandfürdő kiváló

Községi strandfürdő kiváló Fonyód: Báthori utcai szabad strand kiváló; Bélatelepi strand kiváló; Huszka utcai szabad strand kiváló; Napsugár Kemping és Üdülőfalu kiváló; Sándortelepi strand kiváló; Városi strand kiváló

Báthori utcai szabad strand kiváló; Bélatelepi strand kiváló; Huszka utcai szabad strand kiváló; Napsugár Kemping és Üdülőfalu kiváló; Sándortelepi strand kiváló; Városi strand kiváló Fonyódliget: Árpádparti szabad strand kiváló; Erzsébet tábor strand kiváló

Árpádparti szabad strand kiváló; Erzsébet tábor strand kiváló Gyenesdiás: Alsógyenesi strand kiváló; Diási Játékstrand kiváló

Alsógyenesi strand kiváló; Diási Játékstrand kiváló Keszthely: Déli szabad strand kiváló; Helikon strand kiváló; Hotel Helikon strand besorolás alatt (új); Libás strand kiváló; Városi strand kiváló; Zala Kemping strand kiváló

Déli szabad strand kiváló; Helikon strand kiváló; Hotel Helikon strand besorolás alatt (új); Libás strand kiváló; Városi strand kiváló; Zala Kemping strand kiváló Kővágóörs: Kővágóörs-Pálköve strandfürdő kiváló

Kővágóörs-Pálköve strandfürdő kiváló Örvényes: Örvényesi strandfürdő kiváló

Örvényesi strandfürdő kiváló Révfülöp: Club Hotel Üdülőszálló strand kiváló; Császtai strandfürdő kiváló; Napfény Kemping strand kiváló; Szigeti strandfürdő kiváló

Club Hotel Üdülőszálló strand kiváló; Császtai strandfürdő kiváló; Napfény Kemping strand kiváló; Szigeti strandfürdő kiváló Siófok: Aranypart (Szent István sétány) kiváló; Ezüstpart kiváló; Gamászai strandfürdő kiváló; Hotel Móló strand kiváló; Nagy strand (Petőfi sétány) kiváló; Petőfi sétány szállodasor kiváló; Sóstói strandfürdő kiváló; Újhelyi strand kiváló

Aranypart (Szent István sétány) kiváló; Ezüstpart kiváló; Gamászai strandfürdő kiváló; Hotel Móló strand kiváló; Nagy strand (Petőfi sétány) kiváló; Petőfi sétány szállodasor kiváló; Sóstói strandfürdő kiváló; Újhelyi strand kiváló Szántód: Juhász Gyula utcai szabad strand besorolás alatt (nem elegendő minta); Rigó utcai szabad strand besorolás alatt (nem elegendő minta)

Juhász Gyula utcai szabad strand besorolás alatt (nem elegendő minta); Rigó utcai szabad strand besorolás alatt (nem elegendő minta) Szigliget: Községi strandfürdő kiváló

Községi strandfürdő kiváló Tihany: Gödrös strandfürdő kiváló; Hotel Club Tihany strand kiváló; Hotel Panoráma strand kiváló; Kikötői strandfürdő kiváló; MTA Limnológiai Kutató Intézet kiváló; MÚOSZ Üdülő strand kiváló; Sajkodi strandfürdő kiváló; Somosi strandfürdő kiváló; UVATERV strandfürdő kiváló; Vitorlás Vigadó Átrium strand kiváló

Gödrös strandfürdő kiváló; Hotel Club Tihany strand kiváló; Hotel Panoráma strand kiváló; Kikötői strandfürdő kiváló; MTA Limnológiai Kutató Intézet kiváló; MÚOSZ Üdülő strand kiváló; Sajkodi strandfürdő kiváló; Somosi strandfürdő kiváló; UVATERV strandfürdő kiváló; Vitorlás Vigadó Átrium strand kiváló Vonyarcvashegy: Lidó strand kiváló

Lidó strand kiváló Zamárdi: Jegenye téri szabad strand kiváló; Mirabella Kemping strand kiváló; Nagy szabad strand kiváló

Jegenye téri szabad strand kiváló; Mirabella Kemping strand kiváló; Nagy szabad strand kiváló Zánka: Községi strandfürdő kiváló; Zánkafürdő: Gyermek Ifjúsági Centrum-Erzsébet strand kiváló Jó hír, hogy bár a legtöbb strand fizetős már a tó körül, azért akad néhány olyan kiépített szabadstrand is még, ahol ingyen fürödhetünk. Íme a balatoni szabadstrandok: itt ingyenesen csobbanhatunk Balatonakarattya: Gumirádli szabadstrand

Balatonberény: Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)

Balatonboglár: Bólya közi strand

Balatonboglár: Fiumei strand

Balatonboglár: Jankovich-telepi strand

Balatonboglár: Kodály Zoltán strand

Balatonboglár: Platán strand

Balatonboglár: Sziget strand

Balatonfenyves: Központi szabadstrand

Balatonfenyves: Csalogány-közi szabadstrand

Balatonfenyves: Balatonfenyves-alsói szabadstrand

Balatonfenyves: Fenyőstrand

Balatonfenyves: Pozsony utcai szabadstrand

Balatonföldvár: Kutyabarát fürdőhely

Balatonkenese: Alsóréti szabadstrand

Balatonkeresztúr: Vitorlás utcai szabadstrand

Balatonlelle: Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)

Balatonmáriafürdő: Szabadstrandok

Balatonőszöd: Ligetes strand

Balatonszárszó: Bendegúz téri szabadstrand

Balatonszárszó: Móricz utcai szabadstrand

Balatonszemes: Vigadó szabadstrand

Balatonszemes: Hullám úti szabadstrand

Balatonszemes: Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)

Balatonvilágos: Alsóréti szabadstrand

Fonyód: Fürdő utcai szabadstrand

Fonyód: Árpád parti szabadstrand

Fonyód: Bélatelepi szabadstrand

Fonyód: Városi szabadstrand

Fonyód: Huszka utcai szabadstrand

Fonyód: Báthori utcai szabadstrand

Örvényes: Platán szabadstrand

Siófok: Újhelyi strand

Siófok: Ezüstpart szabadstrand

Siófok: Aranyparti szabadstrand

Siófok: Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand

Siófok: Szabadstrand a pesti vonathoz

Szántód: Rigó utcai szabadstrand

Szántód: Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)

Tihany: Gödrösi szabadstrand

Tihany: Somosi szabadstrand

Zamárdi: Nagystrand (Bácskai utcai)

Zamárdi: Jegenye téri szabadstrand

Zamárdi: Táncsics utcai szabadstrand (T-Beach)

Zamárdi: Kiss Ernő utcai szabadstrand

Zamárdi: Keszeg utcai szabadstrand

Zamárdi: Klapka utcai szabadstrand

Zamárdi: Gyöngyvirág és Pipacs utcai szabadstrand Ahhoz, hogy a nyaralás ne okozzon kellemetlen meglepetéseket, bírságot, netán tragédiát, tartsuk szem előtt az alábbi szabályokat, ha a fenti strandok bármelyikén vagy egyéb helyen fürödni készülünk! Ilyen esetben tilos fürdeni a tavon! A Balatonon minden év április 1-jétől október 10-ig viharjelző szolgálat működik. A viharjelző állomások a Balaton partján 29 (több irányból jól látható) helyen vannak elhelyezve. Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.

– percenként negyvenötször felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni. A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos. Továbbá tilos: hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében.

kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén

egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a tiltó tábla jelzi