Itt a friss lista: ennyibe kerül 2023-ban a Balaton legjobb strandjain a belépőjegy

HelloVidék 2023.07.16. 16:01 Megosztom

2023-ban a Balatoni Szövetség huszadik alkalommal hirdette meg a Kék Hullám Zászló strandminősítést. A jubileumi eseményen is rengeteg balatoni strand vállalta, hogy a bejárás során szigorú szempontrendszer alapján vizsgálja meg őket a szakmai bizottság. Idén is voltak új jelentkezők, és régi, visszatérő pályázók is a megmérettetésen. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy a legjobb strandok jegyárai hogyan alakulnak az idén. A Pénzcentrum összegyűjtötte.

Július 12-én, azaz szerdán osztotta ki Csopakon a Balatoni Szövetség és annak partnerei a legjobb strandoknak járó Kék hullám zászló minősítéseket. A strandok a 20., jubileumi eseményen a korábban megszokott módon egytől öt csillagig terjedő skálán kaptak értékeltést. A minősítések számos faktort vizsgálva értékelték az egyes fürdőhelyek szolgáltatásainak színvonalát, írja a Pénzcentrum. A bizottság a döntése során figyelembe vette a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét (parkoló, járdák, vizesblokkok, vízbejutás lehetősége), a környezet állapotát (virágosítás, gyep állapota, meder állapota), a játszóterek minőségét, árnyékoltságát, a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra (pelenkázó, családi öltöző) is odafigyeltek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát, fontosnak tartva a helyi termékek jelenlétét és az újra gondolt, vagy megújított étel-ital választékot. A strandok szolgáltatási minőségén felül azok árszínvonala is fontos faktor a döntés meghozatalában, hogy hova látogassanak el a nyaralásuk alatt a családok, ahogy az adott strand vízminősége is. Az összes balatoni strandét összegyűjtötte ITT a HelloVidék. Ötcsillagos strandok árai idén Csopak: Községi strand: 2200 forint (400 forintos drágulás után)

Balatonmáriafürdő: Központi strand 1100 forint (100 forintos drágulás után)

Balatonboglár Platán strand: ingyenes

Gyenesdiás Lidó és a Játékstrand: 1100-1300 forint (850-900 forint volt)

Alsóörs Községi strand: 2000 (500 forintos drágulás után)

Badacsonytomaj: Városi strand: 1100 forint (150 forintos drágulás után)

Zánka: Községi strand: 1500 forint (500 forintos drágulás után)

Balatonszárszó: Központi strand: 1300 forint (200 forintos drágulás után)

Szigliget: Községi strand: 1500 forint (500 forintos drágulás után)

Balatonfüred: Kisfaludy strand: 1700 forint (400 forintos drágulás után)

Balatonfüred: Esterházy strand: 2100 forint (300 forintos drágulás után)

Balatonberényi Községi strand: 1200 forint (300 forintos drágulás után

Balatonakali: Mandulavirág strand: 1200 forint (200 forintos drágulás után)

Balatongyörök: Községi strand: 1200-1500 forint (nem változott az árszabás!)

Balatonalmádi: Wesselényi strand: 2000 forint (500 forintos drágulás után)

Keszthely: Városi strand: 1300 forint (100 forintos drágulás után)

Vonyarcvashegy: Lidó strand: 1200-1500 forint (100-200 forintos drágulás után)

Fonyód: Panorámastrand: 950 forint (nincs tavalyi adat)

Balatonlelle: Napfény strand: 1500 forint (300 forintos drágulás után)

Ábrahámhegy: Községi strand: 1200 forint (400 forintos drágulás után)

Balatonföldvár: Keleti Strand: 1500 forint (200 forintos drágulás után)

Balatonföldvár Nyugati strand: ingyenes (tavaly 910 forint volt a belépő)

Révfülöp: Napfény kemping: Kemping területén, változó szállásárakkal

Balatonfűzfő: Fövenyfürdő: 1600 forint (300 forintos drágulás után

Balatonfenyves: Központi strand: ingyenes

Balatonberény: Naturista strand: N/A

Balatonudvari Községi: 1000 forint (400 forintos drágulás után)

Balatonudvardi Fövenyes: 1000 forint (400 forintos drágulás után) Az emelés mértéke eltérő, de jellemzően a 100-500 forint közötti sávban mozgott. Volt viszont két kivétel. A balatongyöröki strandon nem változott az árszabás, Balatonföldvár nyugati strandját pedig ingyenessé tették, amivel fejenként 910 forintot spórolhat minden 18 évnél idősebb családtag. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!