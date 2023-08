Túl drága a nyaralás? Itt szinte ingyen hűsölhetsz: 10 meseszép vízesés, amit látnod kell

Az egész világon kedvelt turisztikai célpontok a zuhatagok, s bár hazánk nem tartozik a vízfüggöny-nagyhatalmak közé, még így is büszkélkedhetünk néhány mesés vízeséssel. Szuper célpontok lehetnek, szóval ha akad egy szabadnapotok, dobjatok be a hátizsákba pár szendvicset, aztán irány a természet!

A 2023-as turisztikai adatok visszaigazolják, hogy a magyaroknak idén elképesztő spórolást kell végrehajtania az infláció miatt. Miután jövedelmük egyre nagyobb részét költik el élelmiszerre, így kevesebb jut kikapcsolódásra; jórészt a külföldiek tartják el a turizmust.

Régiótól függetlenül negatívak a kilátások, ugyanakkor az egyes régiók között jelentős különbségek mutatkoznak: Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország vállalkozásai enyhén negatív konjunktúrát jeleztek (TKI: -3 és -6 között), míg a többi régiót a -14 és -19 közötti index jellemzi

- írta elemzésében a Pénzcentrum. Hozzátették azt is, hogy várhatóan munkaerő-csökkentéssel kell ellensúlyozni a kieső bevételt, vagyis biztosan többen is lesznek az ágazatban, akik még ezen a nyáron elveszítik a munkájukat.

Nagyjából tizenöt százalékkal kevesebb a belföldi turista és ezzel együtt a vendégéjszakák száma, mint a megszokott mérték volt akár tavaly, akár a koronavírus előtti időszakban

- így foglalta össze a helyzet komolyságát a Pénzcentrum kérdésére Flesch Tamás, a Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Elmondta, hogy a belföldi turizmus visszaesésének két igen komoly oka van.

Egyrészt az a mindennapokban is tapasztalható tényező, hogy az embereknek egyre kevesebb pénzük áll rendelkezésre, amiből már a nyaralást nem tudják kigazdálkodni, egy visszatartó erő a belföldi turizmusban. A másik ok ennél összetettebb: akinek rendelkezésre áll az összeg a nyaraláshoz, az tavaly inkább csak "beérte" az itthoni pihenéssel, és most már külföldre veszi az irányt, ez sem tett jót a belföldi szálláshelyek forgalmának. Elém került nemrég egy adat, hogy a budapesti repülőtér forgalma ezen a nyáron eddig szinte megközelítette a 2019-es számokat, vagyis az utolsó évét a járvány előtt, mikor szintén rengetegen mentek külföldi nyaralásra

- fogalmazott az elnök. Hozzátette azonban, hogy a reptér forgalma nem csak kifelé, hanem befelé is nagyon jó, ami önmagában is okot ad az optimizmusra.

A nyári hónapok közül eddig augusztusban a legkisebb az elmaradás tavalyhoz képest a Szallas.hu foglalási adatai szerint, jelenleg 7 százalékkal kevesebb a megtett, nyári leutazási dátumú szállásfoglalás, mint 2022-ben ilyenkor. A Balatonnál is csökkenést látunk, augusztus 1-jei összesítés alapján 19%-kal csökkent a balatoni foglalások száma tavalyhoz képest. Mindezek ellenére még mindig a Balaton a legnépszerűbb, a Szallas.hu nyári foglalásainak harmada szól a térségbe

- tette még hozzá.

Konkrét adatokat is kértünk, hely melyek voltak a legnépszerűbb úticélok a foglalásokat tekintve. az országos lista első tíz helyezettje között három Balatonhoz közeli települést is találunk, így néz ki a toplista:

Siófok Hajdúszoboszló Budapest Eger Gyula Balatonfüred Szeged Hévíz Pécs Zalakaros

A legkedveltebb élmények zöme a vízhez kötődik

Van valami egészen különleges és megnyugtató egy erdei sétában is, de nincs is annál varázslatosabb, mintha túrázás közben egy vízesésre bukkanunk. Nem csoda hát, hogy az egész világon kedvelt turisztikai célpontok a zuhatagok, s bár hazánk nem tartozik a vízfüggöny-nagyhatalmak közé, még így is büszkélkedhetünk mesés vízesésekkel. Egy-két napos kirándulások is szuper célpontok lehetnek, de ha akad egy szabad napotok, dobjatok be pár szendvicset a hátizsákba, aztán irány a természet! Íme, Magyarország top 10+5 vízesése:

1. Mesterséges, de szép: a lillafüredi Fátyol-vízesés

Ez Magyarország legnagyobb függőleges esésű vízesése - húszméteres magasságával. A vízesést a lillafüredi Palotaszálló építésekor alakították ki, tehát mesterséges, eredetileg a Szinva patak a Hámori-tóba torkollott. A sétányról, ami nagyjából a vízesés felénél éri el a vízesést, a korlát mellett egy ösvényen biztonságosan le lehet jutni a vízesés alá, az Anna-mésztufabarlang felől pedig közvetlenül a vízesés lábához jutunk. Az Anna-mésztufabarlang egy része a vízesés alatt van.

2. Ilona-völgyi vízesés a Mátrában

Ez hazánk legnagyobb szintkülönbségű természetes zuhataga, a mesterségesen kialakítottak közül pedig csak az előbb említett Lillafüredi-vízesés impozánsabb nála. A Mátrában találjuk, Parádfürdőtől körülbelül 5 kilométerre délkeletre. Az Ilona-patak vize az Ilona-völgy függőleges sziklafalának V alakú felső hasadékából vékony sugárban zúdul alá 10 méteres magasságból.

3. Rám-Szakadék a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban

A Duna-Ipoly Nemzeti Parkban található Rám-szakadék szurdok. Nagyszerű túraútvonalak vezetnek ide és a szurdokon való átkelés kevesebb mint egy órát vesz igénybe, amely során a túrázók vaslétrákon mászhatnak a patakok és vízesések fölött. A szakadékba beszögelt létrák és láncok segítenek a kapaszkodásban és előrejutásban, de az a legjobb, ha túrakesztyűt viselünk ezen a szakaszon. Itt található közvetlenül az útvonal mellett a vízesés is. Az útvonal a Rezső-kilátónál ér véget, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Dunakanyarra, Nagymarosra és a várromokra. Innen felfedezheti a Dobogókőt, amely a Szent György-vonalak csomópontja, és egyesek szerint a föld szív-csakrája is itt található. 2006-ban maga a Dalai Láma is ellátogatott Dobogókőre, hogy megtapasztalja gyógyító erejét.

4. Ördögmalom-vízesés a Malomkerti-völgyben

Visegrád központjától 2,5 km-re délkeletre, a Malomkerti-völgyben találjuk az Ördögmalom-vízesést, Visegrádról a piros turistajelzés vezet hozzá. Autóval burkolt úton is megközelíthető. Az Apátkúti-patak magába fogadva a Magda-forrás vizét is sziklás vidékre ér. Bekanyarodva a műút hídja alatt északnak fordul. A sziklafalon lezúduló víz és hordalék mélyedést koptatott már a kőbe. Továbbhaladva a piros jelzésen elérjük a bővizű Kaán-forrást is.

5. Fátyol-vízesés Szilvásváradon

A Fátyol-vízesés a szilvásváradi Szalajka-völgy egyik fő nevezetessége, Magyarország egyik kiemelkedő természeti szépsége. Nevét egyesek szerint a vízpermet jellegzetes, fehér fátyláról, mások szerint a fehér, csipkéhez hasonlóan mintás mésztufáról kapta. A Szalajka-patakot karsztforrások (Szikla-forrás, Szalajka-forrás) táplálják. Ezek vizéből, ahogy az a felszínre jut, az oldott széndioxid egy része elillan a levegőbe, az így túltelített vízből kicsapódik a kalcium-karbonát. A víz egy ilyen, mintegy 17 méter hosszú mésztufagát 18 teraszán zúdul le.

7. Dömörkapu- és Anna-völgyi vízesés, Szentendre

A Dömörkapu- és az Anna-völgyi vízesés Szentendre közelében a Bölcső-hegy és a Kapitány-hegy között található. Szentendréből kitáblázott útvonalon a Lajos-forrási elágazás parkolójából, a zöld háromszöget követve lehet eljutni az Annavölgyi utat követve előbb bal oldalon az Anna-vögyi vízeséshez, majd a Dömörkapui úton a Dömörkapu-vízeséshez. A terep nem túl nehéz, gyalog vagy kerékpárral is alkalmas a kirándulásra. A vízesést tápláló, a pilisben található bükkös-parak eredetileg magas sziklafalak között tört ki, de kőbányák megnyitását követően a patak völgye kiszélesedett. A patak Dobogókő alatt ered és 16 km kanyargó út után Szentendrénél ömlik a Dunába. A patak melletti sziklákból az útépítéshez használt andezitet bányásztak itt. Az Országos Kéktúrán haladva innen el lehet jutni a Prédikálószékig, vagy a Lom-hegyi nyeregbe is.

8. Ferde-vízesés vagy Tündér-lépcső

A Keleti-Mecsekben egy igazán látványos zúgó található, a Tündér-lépcső, másnéven Ferde-vízesés. Érdekessége, hogy nem egyenes, innen ered a neve is: a pados mészkőrétegeken valóban ferdén zubog le az Öreg-patak vize.

9. Római-fürdő a Bakony szívében

A Keleti-Bakony vadregényes vidékén, Bakonynána közelében található a Gaja-szurdok, ahol a Gaja-patak sziklák közé szorult vízesése, a Római-fürdő zubog. A patak két függőleges sziklafal alkotta szurdokba ömlik, magas vízálláskor teljesen kitölti a völgyszoros alját. A vízesést valójában több kisebb zúgó alkotja. A vízesés mellett nyílik a bakonyi betyárról elnevezett Savanyú Jóska-barlang. A vízesést legkönnyebben a kéktúra-útvonalon érhetjük el.

10. Ágnes-vízesés a Mecsekben

Mecsek egyik vadregényes erdei túraútvonalán, a Petnyák-völgy mélyén találjuk az Ágnes-vízesést, mely a szűk szoros kiszélesedő pontján embermagasságból csobog le egy íves mésztufakaréjon. Felkeresését érdemes összekötni a Melegmányi vízesés és a Mánfai kőlyuk meglátogatásával, hiszen mindkettő a közelben található.

Címlapkép: Getty Images