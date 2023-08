Nincs még egy ilyen rendezvény Európában: elképesztő programokkal csalogat az idei karnevál

Idén is egyhetes programkavalkáddal vár az ország egyik legnagyobb fesztiválja, a Debreceni Virágkarnevál. Az elmaradhatatlan virágkocsik, és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly- és könnyűzenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk, megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat augusztus 14-20. között Debrecenben.

Az augusztus 20-i felvonulási útvonalon – jegyvásárlás ellenében – tribünökről is végig követhető a színes virágkocsik és látványos táncos forgatag. A Papp Művek jóvoltából a lelátók egyikét ez évben ingyenesen bocsátják a Debreceni Karitatív Testület részére, hogy nehezebb anyagi körülmények között élő családok is részesüljenek a karnevál élményében.

Az idei évben is számos új cég csatlakozik a karneváli menethez egyedi virágkocsikkal. A menetet színes élményfutás és oldtimer show vezeti fel, majd a felvonulást hagyományosan a Szent Korona kocsija nyitja 9 órakor. Az idei 12 virágkocsin az együttműködő vállalatok igyekeznek missziójukat, mottójukat megjeleníteni: láthatjuk a Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred, A Hortobágyi Nemzeti Park, A Kodály Filmharmónia Debrecen, a Tranzit Csoport, A Fórum Debrecen, A Teva, A Magyar Posta, a BMW Group Gyár Debrecen, a Richter Gedeon És A Debreceni Szakképzési Centrum kreatív ötleteit, továbbá NAGYVÁRAD ÉS DEBRECEN közös kocsival jelenik meg. Idén a 12 virágkocsi mellett elkészül egy további virágkocsi, mely az augusztus 20-ai ünnepre Esztergomba érkezik. A virágkocsikat 37 különböző csoport fogja kísérni, akik között új és visszatérő társulatok is lesznek. Kilenc csoport külföldről érkezik: KÍNA, INDIA, HORVÁTORSZÁG, SZERBIA, SPANYOLORSZÁG, NÉMETORSZÁG ÉS AUSZTRIA mellett OLASZORSZÁG ÉS BRAZÍLIA is képviselteti magát. A virágkocsikhoz és szobrokhoz szükséges több százezer szál dália és egyéb élővirágok idén is Hollandiából érkeznek, továbbá több millió szárazvirágot is használnak a készítők. A 12 kocsiból 6 megvalósítását sikerült elektromos meghajtású alvázakra helyezni, ezáltal, valamint a MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG „VIRÁGOS MAGYARORSZÁG” projekt és a BMW GROUP GYÁR DEBRECEN támogatásának köszönhetően fenntarthatósági törekvések is megvalósulnak, többek között újrahasznosított virágkocsielemek kiállítása, fából készült, virágokkal beültetett információs és hirdetőtáblák. A támogatóknak hála a Debreceni Virágkarnevál hatékonyan elindul egy – nemcsak a növények által – zöldebb rendezvény felé, hanem a környezettudatosság útján is. A virágkocsik csupán egy napon, augusztus 20-án tekinthetőek meg teljes számban, a karneváli felvonulást követő, oldtimer kiállítással egybekötött Virágkocsi Korzón a VITESCO TECHNOLOGIES támogatásával.

A rendezvény csúcspontja az augusztus 20-ai felvonulás, ám ezt egy teljes karneváli hét előzi meg, elképesztően gazdag programkínálattal, melyhez a város több intézménye, civil szerveződése is csatlakozik. A Kossuth téren minden este ingyenes nagykoncerteken bulizhatnak a vendégek, és a tavalyi érdeklődésből adódóan idén is „teltházzal” számolunk a WELLHELLO, a SZABÓ BALÁZS BANDÁJA, a FOLLOW THE FLOW koncerteken. Augusztus 20-án este egy fergeteges BOBAN MARKOVIĆ koncerttel, később pedig DJ NÁKSI set-jével kísért, egzotikus táncosokkal megbolondított utcabállal zárjuk az élményekkel teli 2023-as virágkarneváli hetet. A Kossuth tér azok számára is tartogat csemegéket, akik a komolyzene vagy a zenei tradíciók iránt érdeklődnek, augusztus 15-én a HUNGARIKUM GÁLA, 16-án pedig a 100 éves Kodály Filharmonikusok közreműködésével a Klasszikusok Éjszakája tölti be a Kossuth teret. Augusztus 17-én a 70 éves Hajdú Táncegyüttes nagyszabású, 5 néptánc együttessel közös és 300 táncossal megvalósuló nagyszínpadi show-ját tekintheti meg a közönség.

Az egyhetesre nőtt, garantált szórakozást ígérő rendezvénysorozat igyekszik sokféle igényt kiszolgálni, és minden korosztályt megszólítani. A karnevál egyik legkedveltebb programja az augusztus 17-én induló, ingyenes Galiba Gyermekfesztivál. Az idén 65 éves Vidámparkban otthonra lelt rendezvény több mint 200, időutazás köré épülő programján a dinoszauroszok világától a jövőutazásig kalandozhatnak a családok.

Augusztus 14-én nyílik hazánk egyik legjelentősebb sörmustrája, a Nagyerdei Sörkert l Beer by Lake, mely egész héten várja a sörkedvelőket, és mindazokat, akik a belváros forgataga helyett a Nagyerdő közösségi élményekre csábító zöldjét választják. Tematikus sörös programokkal, előadásokkal gasztro influenszerekkel várják mindazokat, akiket érdekel az ezerféle sör világa, akik pedig csak szórakozni akarnak, jópofa játékokkal és élőzenével kapcsolódhatnak ki. A vendégek megismerkedhetnek a különböző sörfajtákkal, főzdékkel, ízjegyekkel, és az elkészítéshez kapcsolódó kulisszatitkokkal, de akár tematikus sétákon és workshopokon is részt vehetnek. A fesztivál a hazai kézműves és kisüzemi söröket helyezi a fókuszba, a közönség 30 fölötti magyar sörház kínálatát kóstolhatja végig – miközben nemzetközi különlegességek is palettára kerülnek.

A Virágkarnevál igazi szimbiózisban él azzal a sok ezer táncossal, akik a városban és környékén működő valamely mozgásművészeti együttes tagjai. A „Táncol a város!” az ő nagy nyári flash-mob bulijuk, melyben összemosódnak a határok táncos és közönség között. A város több pontján fel-feltűnnek majd a táncosok – köztük külföldi csoportok -, hogy az arra járókat is megmozgassák.

Kézzel-lélekkel készítették sokféle portékájukat azok az alkotók, akik a Piac utca elején várják a vásárlókat. A BOTANICA EXPO-n minden a növényekről szól. Előadások, workshopok, a növénytartás fortélyai, környezettudatossági és fenntarthatósági témák, valamint a legmenőbb influenszerek (McMeney Márk, Remény Farm) várják a látogatókat. A Botanica keretein belül megvalósuló II. Nemzetközi Virágkötészeti Versenyen a közönség számára is izgalmas, követhető versenyfeladatok nyomán a belváros gyönyörű, nagy méretű kültéri viráginstallációkkal és selfie-pontokkal gazdagodik. Az Night Ride a karneváli hét egyik leghangulatosabb közösségi élménye, több ezren érkeznek a hatalmas éjszakai kerékpáros felvonulásra, ahol minden a színes, ötletesen feldíszített biciklikről szól, és ahol csak a kerékpárosoké a város. Augusztus 18-tól a belváros egyik legkedveltebb része, a Dósa nádor tér a BMW iFACTORY Karrier Szigetévé változik, a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem közreműködésével. A gyermek- és családi programok, táncos produkciók, színvonalas koncertek és fergeteges salsa-est mellett egész hétvégén pihenősarokkal, kényelmes babzsákokkal, kvízzel és nyereményekkel várják a látogatókat.

A Bényi Galéria közreműködésével négy izgalmas, képzőművészeti fókuszú program is megvalósul: a városba érkezik a 41. Magyar Sajtófotó Kiállítás anyaga, mely a Csapó utcán tekinthető meg, a Budapesti Illusztrációs Fesztivál és a Varázslatos Magyarország tárlata pedig a Kölcsey Központban látogatható. Impressziók – kép, zene, tánc címmel egy igazi crossover produkcióba csöppennek a Déri térre látogatók: fiatal képzőművészek, zenészek és táncosok inspirálják egymást a festőállványok ölelésében, mely körül folyamatosan kortárs- és modern táncosok váltják egymást, zenei aláfestésre reagálva koreográfiákat, improvizációkat bemutatva.

A Virágkarnevál idején nemcsak a parkok és közterek telnek meg virággal Debrecenben! Városszerte viráginstallációk és virágszobrok tűnnek fel, míg a Kálvin téren virágzó villamosmegállók fogadják az utasokat az ALFÖLDI NYOMDA, a KRONES, a DIEHL AVIATION, a DEBRECEN NAGYTEMPLOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG IMMÁNUEL OTTHONA és a DEBRECENI EGYETEM együttműködésével.

A Debreceni Virágkarnevál híreiről weboldalán és Facebook oldalán értesülhetnek az érdeklődők, a részletes progtervezet pedig itt található.

Címlapkép, fotó: VisitDebrecen Sajtó

