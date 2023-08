Debrecenben a 18 év alattiak is karneváloznak: minden gyerek álma a négynapos gyermekfesztivál

A Debreceni Virágkarnevál családokra fókuszáló eseménye, a Galiba Gyermekfesztivál négy napon keresztül közel 200 ingyenes, izgalmas és interaktív programot biztosít a gyerekek számára az ország egyetlen klasszikus Vidámparkjában augusztus 17. és 20. között.

Az időutazás tematikája köré épülő kalandok során a gyermekek részt vehetnek dínó show-n, kipróbálhatják a történelmi korszakokat megidéző játékokat, és részt vehetnek izgalmas, jövőt idéző programokon is. Nem maradnak el a kézműves foglalkozások, a sportbemutatók, a színpadi produkciók és a koncertek sem, melyeket a 65 éves Nagyerdei Kultúrpark vidámparkjának különleges atmoszférája tesz garantáltan emlékezetessé.

Időutazás a dinóktól a robotokig

A programok nyújtotta időutazás során a gyerekek visszacsöppennek a régmúlt eseményeibe, miközben bepillantást nyernek a jövőbe, így megtalálhatják a kapcsolatot a múlt, a jelen és a jövő között.

A Galiba Gyermekfesztivál legmenőbb programeleme a történelem előtti időkbe repíti vissza a résztvevőket: a Ripp-Ropp DÍNÓ SHOW-n megelevenedik egy 4 méter hosszú, és 2 méter magas egykori gigantikus élőlény, a Jurassic World: Blue VR által pedig az új filmszéria legbarátságosabb ragadózójának társaságában lehet felfedezni a virtuális őslényparkot. Ugyanebben a tematikában egészen biztosan a gyerekek kedvence lesz a 10D dínós mozi vagy a dínófestés, sőt a Marnevall támogatásával létrejövő Ripp-Ropp mini étterem dínós falatkái is kedvenceivé válhatnak a gyerekeknek.

„A legcukibb program” cím várományosa a Tranzit-Food által támogatott Csibém Csibefutam nevet viselő futóbicikli verseny, ahol a 2-5 éves totyogók két kerékre pattannak, és összemérik ügyességüket a Vidámpark KRESZ pályáján. A nevezés már elindult a Debreceni Virágkarnevál oldalán, és folyamatosan érkeznek a jelentkezések.

A látogatók számára a gyermekfesztivál minden napján igazán különleges élményt nyújt majd a vezetett vidámparki élménytúra, melynek során a résztvevőknek lehetősége nyílik megismerkedni az idén 65 éves születésnapját ünneplő Nagyerdei Kultúrpark. A túra kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt tartogat izgalmakat, hiszen megtudhatnak számos érdekességet a nosztalgikus játékokról, az újításokról, és megismerhetik a Vidámpark gazdag történelmét, mely már több mint hat évtizede szórakoztatja az embereket. Sőt, esténként megelevenednek a játékok: többek között az esti vidámparkozás, a LED és ROBOT SHOW, a galiba diszkó, a csillagles és a mini planetárium tölti meg az éjszakát fényekkel.

A fesztivál, a szórakoztató játékok mellett, minden évben fókuszba helyezi a zenei programokat, melyek visszaadják a Debreceni Virágkarnevál belvárosi hangulatát. A Galibán fellép többek között az Iszkiri zenekar, a Debreceni Zenede Gyermek Fúvószenekara, a Helyőrségi és a Készenléti Rendőrség Zenekara, de igazi New Orleans-i örömzenével is készül a Debrecen Dixieland Jazz Band. Mindezek mellett, a Galiba négy napja alatt bárhol és bármikor feltűnhetnek a vásári komédiások, és az Agyagbanda zenekar csodálatos csörömpölése tölti meg vásári attrakciókkal a játékok körüli tereket.

A virágkarneváli felvonulás nemzetközi művészei, a német Stelzen-Art parádés formációi az Elvarázsolt Kastély előtt babonázzák meg a közönséget lenyűgöző, cirkuszi jelmezeikben, valamint a Huaxing csoport Kína misztikus, kígyózó sárkányaival szórakoztatják majd a gyerekeket.

Jelmezekből nem lesz hiány! A Déri Múzeum középkori bemutatókkal és interaktív játékokkal ismerteti meg a történelmet: korszakbemutatók, jelmezek, beöltözések és a dombtetőn megépülő haditábornál lovagi játékok várják a látogatókat hét minden napján.

Reneszánszát éli a társasjátékozás is a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt! A Reflexshop és a Mit játsszunk? jóvoltából több tucat társasjáték közül lehet válogatni, ahol garantáltan minden korosztály talál kipróbálni való újdonságokat.

A Galiba Gyermekfesztiválon játékos feladatokon keresztül igyekszik közelebb vinni sportot és az egészséges életmódot a kicsikhez. A debreceni sportiskolák tehetségei évről évre gondozzák és támogatják a fesztiválon is a fiatalabb generációkat, továbbá a különböző tánciskolák a mozgás legkülönfélébb formáit mutatják be a tánctól az akrobatikus elemekig, melyek lendületet adnak a gyerekeknek kipróbálni és megszeretni az új mozgásformákat. Idén csatlakozik a fesztiválhoz Frutti és Veggi is: a Friss Csapat hatalmas, interaktív játszóházzal, rengeteg gyümölccsel és zöldséggel érkezik, ahol bringázás közben még turmix is készülhet az egészséges alapanyagokból.

A Galiba Gyermekfesztivál a legkülönbözőbb kézműves foglalkozásokat vonultatja fel: a gyermekek részt vehetnek többek között sütiworkshopon, arcfestésen, időkapszulakészítésen, szerencseérme alkotáson és régészeti kalandokon, továbbá csatlakozhatnak a Csodakutya Alapítvány érzékenyítő foglalkozásaihoz, ahol a kutyás terápia gyógyító szerepével ismerkedhetnek meg.

A fesztiválon idén is találkozni lehet a mindig bátor tűzoltókkal, katonákkal és rendőrökkel, akik elképesztő eszközeikkel és járműveikkel érkeznek, melyeket a kalandvágyó gyerkőcök akár ki is próbálhatnak a Galiba alatt.

