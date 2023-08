Nem akarsz otthon ücsörögni? Ezekkel a programokkal dobhatod fel az augusztus 20-ai hétvégéd

Az ország számos pontján készülnek remek programokkal augusztus 20-án. Most körülnéztünk, mire számíthatunk a nagyobb városokban, szerte az országban. Lássuk, hová érdemes kimozdulni a hétvégén.

Tudjuk jól, megtanultuk a leckét, augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepünk: Szent István király napja, a magyar államalapítás, és az állam több mint ezeréves folytonosságának emléknapja. Az ország számos pontján készülnek remek programokkal augusztus 20-án. Most körülnéztünk, mire számíthatunk a nagyobb városokban, szerte az országban. Lássuk, hová érdemes kimozdulni a hétvégén.

Idén Szolnok süti a magyarok kenyerét

2023-ban is útjára indult a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program adománygyűjtő sorozata. A betakarítást követően az anyaországban és a Kárpád-medence magyar lakta térségeiben közel 300 gyűjtőponton folyt a búzaadományok gyűjtése. A búzagyűjtést aztán követően minden régió és partnerszervezet megrendezte a térségi egységet szimbolizáló Búzaösszeöntés ünnepét. 2023.08.19-én, szombaton, a nemzeti ünnep előestélyén már a közös Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepére kerül sor, melynek az idei évben Szolnok városa ad otthont.

A szolnoki rendezvényre a Városi Sportcsarnokban 2023. augusztus 19.-én, szombaton 13 órától kerül sor – írták. Az eseményen a 15 határon túli gazdaszervezetei valamint a diaszpóra képviselői is jelen lesznek. A szervezők a magyarság hagyományait őrizve, termelői falusi piaccal és népi játékokkal várnak. A Szolnoki Művésztelep tíz éve épült kemencéjében pedig azokat a cipókat is sütik majd, amelyek a határon túli magyar lakta települések rászoruló családjaihoz jutnak majd el

A búza összeöntése csupán egy mozdulat, de számunkra a mindenséget jelenti, amely az összetartozás igazi és mély üzenetét hordozza magában

- fogalmazott Hubai Imre, a NAK és a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei elnöke a beharangozó sajtótájékoztatón. Kiemelte, ebben az esztendőben a vármegye gazdái ismét igen tekintélyes mennyiséget, 208 tonna búzát ajánlottak fel adományként.

Mit hoz az augusztus 20-ai hétvége a hazai turizmusnak?

Bár tavalyhoz hasonlóan idén sem hosszú hétvége az államalapítás ünnepe, mégis sokan ekkorra időzítik a vakációt a Szallas.hu adatai szerint. Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest kerültek az élre a foglalások alapján, közülük mindenhol 12.700 – 14.800 forint közötti az egy főre jutó éjszakánkénti átlagos ár. Minden ötödik foglalás SZÉP-kártyás. Apartmanba és vendégházba többen foglaltak, mint tavaly ilyenkor. A hotelek összesített eredménye némi visszaesést mutat foglalási számban, ugyanakkor a kategória szerinti bontás alapján a négycsillagos kategóriában nőtt a foglalások mennyisége.

A Szallas.hu friss elemzése szerint Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest vezetik a belföldi úti célok rangsorát az oldalon leadott foglalások alapján az államalapítás hétvégéjén. A megtett foglalásokat tekintve Siófokon 13 800, Hajdúszoboszlón 12 700, Budapesten 14 800 forint az átlagos fejenkénti, éjszakánkénti ár. A top tíz település közül Szegeden (3%) és Gyulán (6%) csökkent a legkisebb mértékben a foglalások aránya tavalyhoz képest, a legnagyobb visszaesés pedig Budapesten (29%) és Balatonfüred (25%) látszik. „A változásokhoz feltételezhetően az árak is hozzájárulhattak, hiszen Szeged (12 400 Ft/fő/éj) és Gyula (10 300 Ft/fő/éj) is a kedvezőbb átlagárú városokhoz tartoznak, míg a főváros (14 800 Ft/fő/éj) és Balatonfüred (17 250 Ft/fő/éj) a drágábbak közé” – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Minden ötödik foglalást SZÉP kártyával fizettek. A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy vannak, akik ezen a hétvégén csak egy éjszakára maradnak, így a pénteki érkezést követően szombaton már tovább is állnak, de még többen vannak azok, akik hétfői távozással toldják meg a hétvégét. A legnagyobb bázist viszont azok jelentik, akik vasárnap távoznak a szálláshelyről. Az átlagos foglalási hossz 2,8 éj.

A legnagyobb turisztikai régiók közül a Balaton térségébe szól a Szallas.hu foglalásainak harmada az államalapítás ünnepén. A második legnépszerűbb Észak-Magyarország (16%), majd a dobogó harmadik fokán Észak- és Dél-Alföld osztoznak 11-11 százalékkal. „Nőtt a foglalások aránya tavalyhoz képest Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön, viszont csökkenés látszik a Balatonon, valamint Budapest és vonzáskörzete esetén, a többinél pedig nem látunk változást” – mondta Kelemen Lili. Összesítésben 14 százalékkal a tavalyi szint alatt áll néhány nappal a hétvége előtt a foglalások száma. „Megvan az esélye, hogy csökken a különbség, hiszen az eddigi előrejelzések alapján idén ragyogó idő várható az augusztus huszadikai hétvégén, szemben a tavalyival – részletezte a sajtószóvivő. – Így az utolsó pillanatos foglalások élénkülésében bízunk.”

Apartmanba, vendégházba és négycsillagos hotelekbe többen foglaltak, mint tavaly

A foglalások harmada apartmanba, negyede hotelbe szól. A Szallas.hu oldalán foglaló vendégek 23 százaléka vendégházba, 12 százaléka panzióba, 6 százaléka pedig egyéb típusú szálláshelyre foglalt. Az apartmanok esetén 1 százalékkal, vendégházaknál 7 százalékkal nőttek a foglalások. A hotelkategóriák közül arányaiban a három- (43%) és a négycsillagosak (42%) a legnépszerűbbek. A négycsillagosoknál 1 százalékkal nőtt a foglalások aránya 2022 augusztus huszadikai hétvégéjéhez képest.

A megtett foglalások alapján számított átlagos fő/éj árakat tekintve a vendégház a legkedvezőbb, átlagosan 8 950 forint egy éjszaka egy főnek, az apartmanoknál 9 400 forint, panziónál 11 500 forint, a hoteleknél pedig 21 600 forint. A foglalások 27 százaléka wellness-szállásra szól.

Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletág vezetője a fentiek kiegészítéseként hozzátette, hogy országszerte színes programkavalkád várja a vendégeket. A legtöbb helyen táncbemutatókkal, koncertekkel, kenyérszenteléssel készülnek, és több városi rendezvényen a család legkisebb tagjaira is külön gondolnak - például nekik zenél Siófokon a Buborék együttes és a Napsugár együttes, Szegeden fellép a Csiga Duó Gyermekzenekar, továbbá Hévízen lesz gyermekszínházi előadás is.

Top 10 belföldi úti cél a magyarok körében az augusztus 20-ai hétvégén a Szallas.hu oldalán leadott foglalások alapján: 1. Siófok



2. Hajdúszoboszló



3. Budapest



4. Eger



5. Gyula



6. Szeged



7. Balatonfüred



8. Hévíz



9. Debrecen



10. Zalakaros

Íme, a top legvonzóbb vidéki programok az augusztus huszadikai hétvégén

Az idei top belföldi úti célokhoz kapcsolódóan összegyűjtöttük a top legvonzóbb hazai programok az augusztus huszadikai hétvégén:

1. Bor és Kenyér Ünnepe - Siófok

Hangulatos és sokszínű programmal vár augusztus 17-20-ig a nyár fővárosa, Siófok. Több napon át szuper programok lesznek: koncertek, hastánc bemutató, gyerekprogramok, táncos produkciók, esküvői bemutató, kenyérszentelés, játszóház, gasztrokínálat és kézműves vásár.

2. Államalapításunk és az Új Kenyér ünnepe - Hajdúszoboszló

A városi ünnepség keretében a szabadtéri színpadnál ünnepi kenyér szentelés és további ünnepi programok várják az érdeklődőket. Fellép a Bozsik Yvette Társulat. A rendezvény ingyenesen látogatható!

3. Augusztus 20-i programok – Szentendrei Skanzen

A malmok és a molnárok körül forognak az ünnepi hétvége tematikus programjai a szentendrei Skanzenben. Mint sajtóanyagukban írták, a látogatók működés közben tekinthetik meg a hagyományos malomtípusokat - szélmalomtól vízimalmon át a száraz-, és tiprómalomig -, betekintést nyerhetnek a molnárságnak, ennek a csaknem elfeledett mesterségnek a titkaiba. A közlemény szerint bringatúrák, élő történelmi játék, menetleveles barangolás színesíti a programokat, valamint mindkét napon koncertet ad a Kaláka Együttes.

Megsütik a múzeum malomkő nagyságú kenyerét, valamint az érdeklődők a molnársággal kapcsolatos meséket hallgathatnak a Skanzen mesélő helyszínén, a Hajdúbagosi házban.

A színpadon szombaton a Majorka Bábszínház, vasárnap Bartha Tóni Bábszínháza és Paprika Jancsi szórakoztatja a gyerekeket. A Kaláka Együttes koncertje mellett lesz citerazene is Dömény Krisztiánnal.

4. Államalapítás ünnepi hétvége - Eger

3 napos rendezvénysorozattal készül Eger önkormányzata a nemzeti ünnepre. Péntektől vasárnapig koncertekre várják a közönséget, és idén ismét lesz tűzijáték, melyben augusztus 20-hoz méltóan, a piros, fehér és zöld színek dominálnak majd.

Augusztus 18. Péntek

21:00 Melody Maker élő show-koncert (Dobó tér)

Augusztus 19. Szombat

19:30 Egy ütős nap (Dobó tér)

21:30 Polyák Rita Band: LGT+Neoton Party

Augusztus 20. Vasárnap

10:00 Ünnepi Szentmise a Bazilikában

19:00 Városi Díszünnepség (Dobó tér)

20:00 Szimfonik Lájk koncert (Dobó tér)

21:00 Tűzijáték (Dobó tér)

A programok látogatása ingyenes!

5. Államalapítás ünnepe - Szeged

Az augusztus 20-i hétvégén, az Államalapítás ünnepére szervezett 3 napos programsorozat keretében újra megtelik élettel a Széchenyi tér Szegeden! Az ünnepi tűzijátékot a rakpartról lehet majd megtekinteni augusztus 20-án, vasárnap 21.00 órától.

2023. augusztus 18. (péntek)

16.00 Diseuse koncert

17.00 A Bánát Szerb Táncegyüttes és a Tápai Hagyományőrző Egyesület műsora

20.00 Balkan Fanatik koncert

21.45 DJ Horváth András

2023. augusztus 19. (szombat)

10.00 Csiga Duó Gyermekzenekar

11.00 A Premier Művészeti Szakgimnázium tanárainak koncertje

13.00 Doktor úr, baj van! – Várfi Sándor és Gerner Csaba műsora

14.00 A Sándorfalvi Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak koncertje

15.00 A Kozmosz Egyesület műsora

17.30 Molnár Dixieland Band koncert

20.00 The Carbonfools koncert

22.00 Juniolds utcabál

2023. augusztus 20. (vasárnap)

9.00 Zenés ébresztő a Rádió 88-cal

9.30 Térzene a városháza előtt

9.50 Az országzászló ünnepélyes felvonása

10.00 Díszünnepség a szökőkútnál

Ünnepi beszédet mond: Dr. Botka László polgármester

A műsorban közreműködik:

- a Szeged Táncegyüttes,

- a Tápai Hagyományőrző Egyesület,

- Kovács András énekes,

- Szívós László színművész

- és a Fricsay Ferenc Fúvószenekar

12.00 Odavagyok magáért…. Zenés kávéházi kalandozás

14.00 Fúvószenekari találkozó

18.00 Funkorama koncert

20.00 Hevesi Tamás koncert

21.00 Tűzijáték a rakparton

21.20 Hevesi Tamás koncert folytatás

22.30 Útközband Zenekar utcabál

6. Államalapító Szent István király ünnepe - Balatonfüred

A korábbi évekhez hasonlóan Balartonfüreden idén is nagyszabású rendezvénnyel ünnepelhetik a városba érkezők az Államalapítás évforduláját, Szent István király ünnepét. Augusztus 20.-án számos program, látnivaló és családi élmény várja majd a vendégeket a Szent István tér, Tagore sétány mentén. Az este folyamán pedig látványos tűzijátékkal is készülnek a szervezők az érdeklődőknek.

Programok

09:00 Ünnepi szentmise, majd kenyérszentelés a templom előtti téren (Piros templom)

10:30 Városi ünnepség (Szent István tér)

17:00 Boglár nemzetközi kapcsolatai (Vaszary Galéria)

Irodalmi és képzőművészeti programok Bogláron. Kerekasztal-beszélgetés.

21:00 Elfeledett táncot jártam – Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora (Kisfaludy Színpad) Előadók: Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Hegedűs Gergely és zenekara, Kurdi Gábor – „Népművészet Ifjú Mestere” címes népzenész, dudás, Berki Lilla népdalénekes, Vastag Richárd – „Népművészet Ifjú Mestere” címes népművész, koreográfus, Cziráki Ilma és Fekete Róbert – Fülöp Ferenc díjas táncosok

22:00 Tűzijáték (Tagore sétány)

7. Hévízi Bor- és Gasztrofesztivál - Hévíz

Augusztusban ismét Bor- és Gasztrokorzó Hévízen neves borászokkal, megújuló gasztronómiai kínálattal, kézművesekkel, gyermekprogramokkal és nagyokat megszólító művészekkel, fellépőkkel 2023. augusztus 17. és 20. között.

8. Debreceni Virágkarnevál - Debrecen

Idén is egyhetes programkavalkáddal vár az ország egyik legnagyobb fesztiválja, a Debreceni Virágkarnevál. Az elmaradhatatlan virágkocsik, és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly- és könnyűzenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk, megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat augusztus 14-20. között Debrecenben. Az 56 éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészeti együttesek felvonulása: egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. További részletek itt találsz!

9. Szent István Napok - Zalakaros

Augusztus 20. tiszteletére ünnepélyes hangulattal, koncertekkel, tűzijátékkal, gyermekek és felnőttek számára is változatos programokkal várnak minden érdeklődőt Zalakaroson. A programokra a belépés ingyenes!

2023.08.19. (szombat)

17:30 István, a király c. táncjáték az EURODANCE EGYÜTTES előadásában

18:30 Játszóház gyerekeknek – az Artist Company-val

20:00 4S Street koncert

22:00 Tűzzsonglőr show Artist Company-val

2023.08.20. (vasárnap)

18:30 Játszóház gyerekeknek az Artist Companyval

19:00 Kuna Vali és Testvérei Elektroswing koncert

20:00 Singh Viki koncert

21:30 Tűzzsonglőr show Artist Company-val

Címlapkép: Getty Images