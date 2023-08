Még nincs vége a fesztiválszezonnak: itt bulizhatsz egy utolsót a nyár végén

Közel 140 eseménnyel várja az érdeklődőket a 18. Szentedre Éjjel-Nappal Nyitva nevű fesztivál augusztus utolsó hétvégéjén.

A Szentendrei Kulturális Központ vezetője, Lakatos Judit az MTI-nek elmondta: újdonság lesz a nulladik nap, mert a korábbiaktól eltérően már csütörtökön kezdetét veszi a fesztivál a P'Art Moziban, ahol a Friss Hús Fesztivál díjnyertes rövidfilmjeit vetítik.

Pénteken nyílik meg a főképp Szentendrén élő művészekből, festőkből, grafikusokból, szobrászokból, fotósokból álló IKON Csoport kiállítása a Pirk János Múzeumban, Ürményi-Hamar Lehel képzőművész tárlata az Erdész Galériában, majd Dumtsa Forgatag címmel kezdetét veszi az iparművészeti vásár. A Dunakorzón felállított nagyszínpad mellett a város több pontján is zenei események lesznek. A szentendrei nagy kulturális eseményeknél megszokott, így most is lesz tárlatvezetés a város kiállításain

- mondta Lakatos Judit.

A Fő téri ÚjMűhely Galéria bábudvarrá alakul, ahol Kárpát-medencei bábművészek szórakoztatják a kicsiket, a belső térben bábművészeti kiállítás lesz, de a MeseCentrum Olvasósarokba is beülhetnek a gyerekek szombaton és vasárnap

- tette hozzá.

Hagyományosan nagy siker a Házak, udvarok, házigazdák program, amelynek keretében a látogatók megismerkedhetnek a városban élő műhely- és üzlettulajdonosok munkájával. Idén az érdeklődők a többi között ékszerstúdiót, szövő-, kerámia- vagy éppen csokoládéműhelyt kereshetnek fel

- mondta Lakatos Judit.

A Tourinform Iroda szervezésében bejárható lesz a városháza. A Fő tér szomszédságában fiatal tervezők és művésztanáruk mutatják be "kapszulakollekcióikat" egy divatgála keretében, a Templomdombon pedig óriásvásznon örökíthetik meg közösen a résztvevők, hogy mit tartanak a fesztivál legfontosabb jellemzőjének

- tette hozzá.

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál részleteiről a www.szentendreejjelnappalnyitva.hu, a parkolási lehetőségekről pedig a www.szentendreirendeszet.hu oldalon lehet tájékozódni.

